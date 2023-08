Judi Dench en Lotte Kopecky

Ziet amper nog iets op een filmset

Judi Dench, Britse actrice

Vorig jaar kreeg Judi Dench (88) nog een Oscar-nominatie voor haar bijrol in de film Belfast, maar de grande dame van het Britse acteersgilde “kan niet meer zien op een filmset”. Dat vertelt ze zelf aan de krant Sunday Mirror. Ook scripts lezen lukt niet meer, door een leeftijdsgebonden slijtage van het netvlies. “Het is moeilijk als ik een rol van enige lengte heb”, zegt Dench, die al langer open is over de groeiende impact op alledaagse activiteiten. Zo noemde ze stoppen met autorijden in 2019 een van de meest traumatische momenten in haar leven.

Verdiende meer Tour-premies dan Van Aert

Lotte Kopecky, Belgische wielrenster

Neen, gelijk prijzengeld in het wielrennen blijft een verre utopie. Maar een tweede plek in het eindklassement, de groene trui, een ritoverwinning en een rits ereplaatsen levert ook in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen een aardig bedrag op. Op die manier bracht Lotte Kopecky 40.438 euro in het laatje van haar team SD Worx, berekende Sporza. Dat is een pak minder dan Jonas Vingegaard (551.970 euro) – de Tour-winnaar bij de mannen verdient tien keer zoveel – maar wel meer dan die andere Belgische allrounder, Wout van Aert (29.920 euro).