Joy Delima: ‘Inclusiviteit is goed, maar het moet ook achter de schermen’

In Nederland is ze al langer bekend, dit jaar gaan we ook in België van Joy Delima (28) horen. Ze speelt in twee series, is te zien in de Netflix-film Happy Ending, en onlangs verscheen haar columnbundel Goed komen. Maar achter de schermen heeft ze moeten leren van zich af te bijten. ‘Nu denk ik: nee vriend, ik ga hier wat van zeggen. En dan moet jíj je baan kwijtraken, niet ik.’

Toneelliefhebbers zagen Joy Delima al aan het werk bij het ensemble Internationaal Theater Amsterdam, seriekijkers ontdekten haar in Rampvlucht en Dirty Lines. Nu horen bezoekers van de Vermeer-tentoonstelling haar stem als ze met een koptelefoon op door het Amsterdamse Rijksmuseum dwalen, het komende jaar zal ze te zien zijn in de film Happy Ending op Netflix én ze is aan het filmen voor maar liefst twee nieuwe televisieseries.

Joy Delima: “Ik zou graag mijn eigen serie maken, maar nu nog niet, want ik ga een heel druk jaar tegemoet. Ik heb de neiging om mezelf een beetje te overwerken (lacht). Dan zit ik op de set nog een column te schrijven.”

In je Volkskrant-column ‘Seks met Joy’, nu gebundeld onder de titel Goed komen, deel je onverbloemd je visie op seks. Van grensoverschrijdend gedrag tot vrouwelijk bilhaar: ben je al langer met die thema’s bezig?

“Op de MBO Theaterschool studeerden we af met een voorstelling over onze diepste angsten. Ik schreef dat ik bang was dat anderen erachter zouden komen dat ik nooit klaarkwam in mijn relatie, en dacht dat ik nooit van seks zou kunnen genieten. Na afloop van mijn monoloog vertelden mensen me dat ze mijn verhaal herkenden. Voor het eerst ontdekte ik: hé, ik ben niet alleen. Want dát beangstigde me eigenlijk zo, dat alleen ik dat had, dat ik kapot was. Of dat ik niet helemaal vrouw was, omdat ik niet kon klaarkomen. Want van vrienden en in films hoor je alleen maar leuke, stoere verhalen over seks.”

Hoe denk je dat dat zo gekomen is?

“Die problematiek bij mij? Grotendeels door een gebrek aan seksuele voorlichting. Op de middelbare school leerden we bij biologie vooral over hoe de penis werkt, maar over de clitoris hoorde je niks. Alles werd gereduceerd tot dat gat waar de baby’s uit komen. Toen ik op mijn 13de ongesteld werd, kreeg ik een kort praatje van mijn moeder, over dat ik nu zwanger kon worden. Mijn ouders zeiden niet iets als: hé, masturberen is oké. Maar zij zijn opgegroeid in de jaren 50 en hebben die voorlichting zelf ook niet gekregen. In mijn eerste column vertelde ik vrij expliciet over mijn eerste seksuele ervaring, waarbij iemand ongewenst over mijn hele rug klaarkwam. Daar is mijn vader een paar dagen van moeten herstellen (lacht). Ik was thuis in Rotterdam en mijn moeder zei veelbetekenend: ‘O, je vader heeft de krant gekocht vanmorgen.’ Bij het ontbijt hebben we een beetje langs elkaar heen gepraat – mijn vader is niet zo’n prater. Maar voor het avondeten had hij een fles wijn gekocht en bij het proosten zei hij opeens: ‘Ik ben heel trots op je, en ik hou van je.’ Dat voelde zo waardevol.”

Je beschrijft in je boek hoe je tijdens een vakantie bent aangerand. Jij was 17, de man 32. Verklaart dat mee je latere remmingen, denk je?

“Ik denk dat dat een grote impact heeft gehad, ja, bij de start van mijn seksuele leven. Ik heb het één keer aan mijn klas verteld en toen werd ik geslutshamed, zo van: ‘Waarom was je dan naast hem gaan zitten?’ Ik dacht: oké, het is mijn schuld. Ik heb toen ook niets aan mijn ouders verteld. Pas tijdens het schrijven van mijn columns ontdekte ik: shit, ik vertrouw mijn bedpartners eigenlijk niet. Het idee dat iemand volledig over mijn grens kan gaan, zit nog in mijn lijf. Nu weet ik dat ik, als ik een leuke seksuele ervaring wil hebben, rustig een vertrouwensband moet kunnen opbouwen. Ik moet weer de regie krijgen die me toen is ontnomen, waardoor ik lang het gevoel had dat ik geen récht had op die regie.”

Hoe is het voor jou om intieme scènes te spelen?

“Ik heb gelukkig mijn intieme scènes altijd gespeeld in aanwezigheid van een intimiteitscoördinator. Dat is iemand die een intieme choreografie maakt, terwijl vroeger in het script simpelweg stond: ‘En ze hebben seks.’ Dat lijkt me zo eng: what the fuck ga je dan doen? Tegenwoordig doe je eerst een bodycheck met je tegenspeler. Dat houdt in dat ik aan jou vraag: mag ik je hoofd aanraken? En je borst? Vóór de repetitie geef ik voor elk lichaamsdeel mijn instemming, of net niet: dit voelt niet fijn, hier word ik getriggerd. Pas daarna maak je zo’n choreografie, gewoon aangekleed, en met een kussen tussen jou en je tegenspeler in. Tijdens het filmen dragen we allebei een intimate garment, een soort string zonder zijkanten, die in je bilnaad en boven je venusheuvel wordt vastgetapet. Er zit ook nog een siliconenkussentje bovenop.”

Werkt dat goed in de praktijk?

(denkt na) “In Dirty Lines had ik een scène waarin ik naakt was, mijn tegenspeler en ik droegen allebei alleen zo’n intimate garment. Dat helpt een beetje, maar als ik op hem zit, rijd ik nog altijd met mijn vulva tegen zijn penis aan, hè.”

‘Tegenwoordig maakt een intimiteitscoördinator een hele choreografie, terwijl vroeger in het script simpelweg stond: ‘En ze hebben seks.’ Dat lijkt me zo eng: what the fuck ga je dan doen?’ (Foto: Eerste lezing Netflix-film ‘Happy Ending’.) Beeld Jurre Rompa/Netflix

MICROAGRESSIES

In 2019 studeerde je af aan Toneelschool ArtEZ Arnhem. Je maakte datzelfde jaar de solovoorstelling Stamboom monologen, waarin je zegt: ‘Ik zocht naar een plek die ik thuis kon noemen.’

“In Rotterdam had ik me nog nooit afgevraagd wat mijn huidskleur betekent. Mijn vader is opgegroeid op Curaçao, mijn moeder in Suriname. Ik wist wel dat racisme bestond, maar had altijd mensen om me heen die op mij leken. In Arnhem was ik opeens de enige zwarte vrouw. Een buitenstaander. Ik dacht altijd dat ik niet echt met een cultuur was opgevoed, maar toen voelde ik: ik mis mijn thuis. Ik mis gewoon my people.”

In welke zin voel je je bij die mensen dan thuis?

“Dat je iemand aankijkt en elkaar zonder woorden begrijpt, omdat je in Nederland als zwarte persoon zo vaak in dezelfde situatie komt. Je hebt dezelfde microagressies meegemaakt.”

Kun je een voorbeeld geven?

“Ik weet nog dat ik met mijn hele klas in een café was. In die tijd had ik een afro, en er kwam een oude man naar mij toe die zei dat mijn haar mooi zat. Toen ik hem bedankte, vroeg hij: is dat een pruik of is het je eigen haar? Voor het eerst zag ik in de ogen van mijn klasgenoten: ‘O, dát bedoel je.’ Pas toen begrepen ze het. Maar dat soort absurde dingen maakte ik in Arnhem bijna wekelijks mee.”

Hoe is dat in Amsterdam?

“Ik merk vooral dat in Amsterdam alles heel gesegregeerd is. Als ik in Rotterdam op het terras zit of uitga, zijn er altijd andere mensen van kleur. Hier ben ik vaak de enige. Waar ik woon, in de wijk De Baarsjes, wonen veel moslims, maar niemand zoals ik. Toen ik een keer in Amsterdam-Oost kwam, in de Javastraat, dacht ik: aha, hier zijn jullie!”

Wat doet dat met je?

“Ik kan me op sommige plaatsen niet ontspannen omdat het voelt alsof ik er niet echt thuishoor. Ik kan niet opgaan in de massa, dus ben ik altijd een beetje op mijn hoede.”

Vrij snel na je afstuderen trad je in dienst bij Internationaal Theater Amsterdam, maar na twee jaar stopte je. Waarom?

“Bij een ensemble hoor je aan het begin van het seizoen wat je gaat doen. En ik ontdekte: als ik niet zelf kan kiezen, voel ik soms de noodzaak niet. Er was ook geen ruimte om zelf dingen te maken. Toen mijn contract afliep, ben ik gestopt. Wat voor veel mensen insane was: je hebt een vaste baan bij ITA, zo’n geweldige leerschool! Maar mijn eigen geluk is voor mij belangrijker dan iets wat andere mensen als succes bestempelen.

“Het is niet dat ik geen toneel wil doen, want toneel is mijn grootste liefde. Het is voor mij de enige plek waar alles kan. Als ik zeg: hier staan vijf bomen, neemt iedereen van mij aan dat er vijf bomen zijn, ook al sta ik op een leeg podium. Je maakt een spanningsboog met je publiek. Als dat lukt, voel je dat mensen aan je lippen hangen. Die magie heb je ook met je tegenspelers. Kun je elkaar verrassen? Kun je elkaar vanavond iets nieuws toegooien? Ik heb een keer een grote, absurde vader gespeeld, in De ogenschijnlijke nietigheid van het bestaan. Dat was geweldig. Ik had altijd wat moeite met fysiek ruimte innemen, ik dook vaak een beetje in elkaar. Maar in de rol van die vader kon ik manspreaden en had ik het hoogste woord. Ik merkte: hé, dat is wel fijn. Als ik in een situatie met alleen maar mannen serieus genomen wil worden, zet ik mezelf ook masculiener neer.”

Is dat vaak nodig?

“Tja... wanneer doe ik dat? Als ik op een plek kom met veel producenten bijvoorbeeld. Dan ga ik breder zitten, zet ik mijn stem lager in, schud ik wat steviger de hand. Ik hou meer oogcontact en ik lach minder om grapjes. Want ik wil dat je mij als gelijke ziet, en niet als ‘zo’n wijfie’.”

‘Inclusiviteit is goed, maar het moet ook achter de schermen. Ik ben ooit gecast voor een personage dat als ‘roomwit’ werd omschreven: de volledig witte productiecrew had daar niet bij stilgestaan.’ Beeld Imke Panhuijzen

TIEN SECONDEN HUILEN

Is er veel verschil tussen de praktijk en wat je op de toneelschool leerde?

“Zeker. Een toneelschool richt zich op klassiek repertoire. Ik ben heel blij dat ik dat heb geleerd, want ik vind talige toneelteksten tof. Daar kan ik me lekker in vastbijten. Op de Arnhemse toneelschool word je autonoom opgeleid, om geen pion te zijn van de regisseur. We kregen ook dramaturgie, filosofie, tekstanalyse, filmgeschiedenis, zodat je niet alleen maar kunt spelen en verder niks. Maar we hebben niet veel geleerd over hoe we moesten acteren voor de camera. Op de set heb je vaak maar één camerarepetitie, die eigenlijk meer is bedoeld voor cameratechniek. En dan moet je het gewoon doen. Dan staat het erop. Toen ik in de derde klas van de toneelschool zat, speelde ik mijn eerste televisierol, in Flikken Rotterdam. De eerste dag op set dacht ik echt: waar ben ik? En toen was het alweer voorbij.”

Hoe deed je dat?

“Me er gewoon doorheen bluffen. Al die termen ook: ‘Kun je beter op de as kijken?’ What the fuck is de as? En overal op de grond zijn markeerpunten getapet, zodat je weet waar je uit moet komen. Maar daar mag je niet naar kijken. Oké, maar... hoe dóé je dat dan? Op school kun je wekenlang over vijf zinnen doen, maar op de set is het gewoon bam, bam, bam.”

In de serie Rampvlucht, over de Bijlmerramp, speelde je dierenarts Asha. Was dat voor jou een heftige rol?

“Ja, bij Rampvlucht was elke scène zwaar. Asha heeft een trauma omdat haar vriend is overleden tijdens de ramp. Dat trauma heeft ze nooit verwerkt, dus ze is eigenlijk nog altijd aan het rouwen. Het uit zich in woede, omdat ze ziet dat de mensen in de Bijlmer geen gerechtigheid krijgen. Ik weet nog dat we de rampdag draaiden, met ambulances, nepbrand, rook en gegil. Dan kom ik niet thuis van: zo, eens even lekker netflixen. Ik moest me enorm focussen om goed te kunnen spelen.”

Hoe doe je dat?

“Naar binnen keren, geen oogcontact zoeken. Je filmt in een kleine flat vol met mensen voor licht, camera, regie, setdressing. En in die drukte moet je je zien af te sluiten. Je wordt altijd gecheckt op make-up en haar, je krijgt een nieuwe batterij in je zender, en terwijl er van drie kanten aan je wordt geplukt, staat de regisseur je aanwijzingen te geven. Je kunt hem niet eens aankijken, want je wordt opgemaakt. En dan: oké, ja, uh-huh, dat meenemen, oké, focus.

“Ik weet nog dat ik tijdens Rampvlucht een keer zó overprikkeld was. Het was het einde van een draaidag, we waren al een uur over tijd, er moest nog een belangrijke scène worden gedraaid met veertig figuranten en we hadden niet gerepeteerd. Ik stond klaar en ik voelde: o, ik ga gewoon huilen. Ik zat erdoorheen. Ik kon me niet concentreren. De regisseur vroeg: ‘Gaat het?’ Ik zei: ‘Nee, ik heb even één minuut nodig.’ Ik ging naar buiten en heb tien seconden gehuild. Ik dacht: nu moet ik de volgende vijftig seconden gebruiken om mijn ogen te drogen en bij te komen. En dan gauw naar binnen om die scène erop te knallen.”

In Dirty Lines speelde je Marly, een meisje dat in de jaren 80 in Amsterdam voor de eerste sekslijnen gaat werken.

“Dat was iets helemaal anders. Het was gezellig op set, lachen, lekker in de zon. Bij Rampvlucht stond ik tussen veel oudere witte mannen, zowel voor als achter de schermen, maar bij Dirty Lines hadden we een jonge cast.”

Maakt dat zoveel verschil?

“Ja, ik merk dat generatiegenoten vaak wat speelser tegenspel geven, en we delen hetzelfde wereldbeeld. Onze generatie is al vroeg met racisme geconfronteerd en we weten wat we daartegen kunnen doen. #MeToo gebeurde toen wij op school zaten, in 2015. Aan oudere acteurs merk je soms dat ze het grootste gedeelte van hun carrière niet met die thema’s bezig zijn geweest.”

Kun je een voorbeeld geven?

“Ik heb een keer op een set gestaan waar over #MeToo de hele tijd grappen werden gemaakt: ‘Mag dit nog? Of is dat ook al #MeToo?’ De catering koos elke dag een ander land, en op een dag stond er: ‘Vandaag eten we Afrikaans.’ Ik vroeg: ‘Oké, welk land?’ ‘Nou ja, het hele continent.’ Haha, jezus. Iemand riep: ‘O, eten we Afrikaans? Zandkoekjes dus!’ Ik weet nog dat een mannelijk crewlid tegen een vrouwelijke assistent opnameleiding zei: ‘Ik luister niet naar vrouwen met kleine tieten.’ Dat was daar elke dag aan de hand. Een broeinest van racisme, seksisme en misogynie.”

Hoe ging je daarmee om?

“Ik wist niet beter. Ik dacht: oké, blijkbaar werkt het zo. Er waren weinig jonge collega’s en de crew bestond bijna alleen uit mannen. Kijk, naarmate je ouder wordt en meer werk hebt, wordt het makkelijker om het risico te nemen er iets van te zeggen. Maar op een toneelschool heerst het idee dat je blij moet zijn dat je überhaupt werk hebt. Dus je houdt je mond en doet het. Terwijl ik nu denk: nee vriend, als het zo gaat, ga ik er wat van zeggen. En dan moet jíj je baan kwijtraken, niet ik.”

Heb je dat ooit daadwerkelijk moeten doen?

“Ja, er maakte iemand een keer een foto van me tijdens een intieme scène. Toen heb ik geprotesteerd, en daar is ook naar gehandeld. Bij een andere productie was er een productieassistent die altijd over de grens ging. Als je als vrouw alleen met hem in de auto zat, zei hij dingen als: ‘Ben jij nog single?’ en ‘O, ik vind je echt aantrekkelijk.’ Die is ontslagen. Dat voelde als gerechtigheid: wij zeggen er iets van en het wordt serieus genomen.”

Moet je weleens dingen bijsturen in een script?

“Nou, als in een script ‘blank’ staat, spreek ik dat gewoon niet uit. Dat is niet altijd een makkelijk gesprek, maar mijn noodzaak om een inclusieve werkomgeving te creëren is groter dan mijn angst om een ongemakkelijk gesprek aan te gaan.

“Ik stond een keer in een productie waar bijna té inclusief was gecast, zonder mensen eerst auditie te laten doen. Maar behalve de acteurs werkte bij die productie niemand van kleur. In het script werd mijn personage de hele tijd benoemd als ‘de roomwitte’, of er stond ‘de blanke hals van’, blablabla. Op een gegeven moment zei ik: ‘Oké, wat is je plan met dat hele roomwitte, blanke gedoe? Want dat ben ik niet.’ ‘O ja’, klonk het. Dan denk ik: o god, als dat niet eens is opgevallen toen je mij hebt gecast! Dan móét ik van mezelf dat vervelende gesprek aangaan, dan wil ik antwoorden: waarom wil je dat verhaal vertellen? Waarom met mij? En als er niemand in het team van kleur is, hoop ik dat mensen inzien dat ik noodgedwongen op die set sta met een dubbele agenda: ik moet én spelen, én proberen erop te letten dat ik niet in een daglicht met negatieve connotaties word neergezet. Als acteur wil je alleen bezig kunnen zijn met acteren, maar daarvoor moet het ook achter de schermen inclusief zijn. Zodat ik gewoon mijn werk kan doen.

“Het gebeurt nog steeds dat acteurs met kroeshaar hun eigen haar moeten doen. Of dat huidkleurig ondergoed er nooit in jouw kleur is. Die kleine dingen stapelen zich op tot het gevoel dat ze niet willen investeren in wie wij zijn, en dat we hier niet horen. Maar jongens, ik ben hier niet tijdelijk. We zijn met velen en we blijven hier.”

Joy Delima, ‘Goed komen’, De Arbeiderspers Beeld rv

‘Happy Ending’, later dit jaar op Netflix

