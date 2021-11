Journaliste Sofie Peeters: ‘Zelfs hart- en vaatziekten worden moeilijk, te laat of niet ontdekt bij vrouwen’

8 op de 10 is gigantisch veel. Waarom is een diagnose van klachten en medische aandoeningen anders bij vrouwen?

“Dat getal komt uit een Nederlands onderzoek van de alliantie Gender en Gezondheid. Opvallend is dat de medische professionals zelf niet schrokken, het lag in hun lijn der verwachtingen. Het is een complex gegeven. Een vrouw is geen kleine man, vandaar ook de titel van de podcast. Toch werd het vrouwenlichaam lang zo gezien: hetzelfde, alleen wat lichter gebouwd en met andere geslachtsorganen. Medicatie, diagnoses en onderzoeken waren allemaal gebaseerd op het mannenlichaam. Zo liep kennis over het vrouwenlichaam achterstand op. Nog steeds ervaren vrouwen vaker bijwerkingen van medicatie dan mannen en worden bepaalde aandoen­ingen, zoals hart-en vaatziekten, endometriose en ADHD, moeilijk, te laat of niet bij vrouwen herkend.”

U bent ervaringsdeskundige?

“Op mijn 18 jaar kreeg ik last van angstaanvallen. In de aula voor het eerst. Later op concerten, op de trein, tijdens het autorijden. Ik dacht aan stress en zocht hulp bij mijn huisarts, later de kinesist en verschillende psychotherapeuten. Ze stonden voor een raadsel. Tien jaar lang probeerde ik te leven met angst. Tot die net zo plotseling verdween als hij gekomen is toen ik stopte met mijn anticonceptiepil. Waarom heeft geen enkele medisch geschoolde professional de link gelegd tussen mijn hormonale anticonceptiemiddel en de angst?”

Voor de podcast ging u op zoek naar experts en getuigenissen. Wat leerde u daaruit?

“Het positieve is dat er de laatste jaren wat hoop gloort. De aandacht is gegroeid, er zijn stappen gezet. De wereldgezondheidsorganisatie trok aan de bel: er is nood aan gendersensitieve geneeskunde. Wat ook opviel, is de hoge herkenbaarheid bij andere vrouwen die er net als ik mee te kampen hadden. Je gaat jezelf in vraag stellen, het zit tussen mijn oren. En daarna de opluchting als je eindelijk de juiste diagnose te horen krijgt dat het toch niet je schuld is. Dat je met de juiste medicatie vooruitkan.”

Gendersensitieve geneeskunde, een breed, complex thema. Hoe vang je dat op in een podcast?

“Ik heb een audiovisuele achtergrond en wist snel dat dit iets is dat je moest horen. Er hoeft geen beeld bij. Het komt door de getuigenissen zo al dicht genoeg. Je kunt natuurlijk niet alles belichten, maar zodra we eraan begonnen kende het een natuurlijk verloop. We hielden een chronologie aan, vanwaar komt het, hoe evolueert het. We hebben ook de meest levensbedreigende aandoeningen, zoals hartinfarcten, prioriteit gegeven. Vrouwen hebben andere symptomen, waardoor een infarct soms niet opgemerkt wordt.”

Wat hebt u eruit geleerd zodat we als maatschappij beter kunnen omgaan hiermee?

“Het werkt langs twee kanten. Er is het individuele aspect: bij vrouwen treedt na verloop van tijd een zekere medische moeheid op. Het zal aan mij liggen, dus ik zal er maar mee leren leven. Dat zou ik dus afraden. Leg je er niet bij neer, vraag door bij je arts. En uiteraard ook op medisch niveau. Dankzij het onderzoek van de alliantie Gender en Gezondheid is al veel kennis verzameld omdat artsen hun expertise van verscheidene disciplines samenbrengen. Ook in de opleiding van artsen zou er meer aandacht moeten zijn voor dit fenomeen.”

Geen kleine man is vanaf 24 november te beluisteren via de podcastplatforms en op 29 november op Radio 1. Beluister de podcast hier.