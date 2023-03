Jongste kerncentrales moeten stroomtekort in 2025 vermijden

Rond de jaarwisseling onderhandelde de federale regering wekenlang met Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales, over de verlenging van de jongste twee kerncentrales: Doel 4 en Tihange 3. Uiteindelijk werd afgesproken dat de centrales tegen november 2026 klaar zouden zijn om weer jaren stroom te leveren.

Maar daarmee waren de problemen niet van de baan. In de winters van 2025 en 2026 dreigde nog steeds een stroomtekort, omdat de centrales stil zouden liggen tijdens de onderhoudswerken. De regering had daarom enkele weken terug de piste naar voren geschoven om de centrales van Doel 1 en 2 en Tihange 1 langer open te houden. Normaal gezien zouden die sluiten in 2025.

Maar het FANC, dat waakt over de veiligheid in de kerncentrales, oppert in een brief aan de regering een alternatieve piste. De nucleaire waakhond stelt voor om de centrales van Doel 4 en Tihange 3 in te zetten tijdens de twee onzekere winters. De geplande werken zouden uitgevoerd kunnen worden tijdens de onderhoudsbeurten van 2026, zodat de centrales tijdens de winter kunnen blijven draaien.

Eind februari werd al bekend dat het FANC die piste had geopperd. Maar in de brief aan de regering, die De Morgen kon inkijken, blijkt dat er intussen ook informeel contact was met uitbater Engie. Het bedrijf “ziet hierin een mogelijkheid om dit scenario uit te voeren, op voorwaarde dat de nieuwe kernbrandstof beschikbaar zal zijn.”

Het eerdere plan van de regering is volgens het FANC bijzonder lastig. Sowieso ziet Engie Electrabel de verlenging van de drie oudere centrales niet zitten. Het is volgens hen hoogst onzeker of die reactoren de modernste veiligheidsvoorschriften kunnen halen. Het FANC treedt hen daarin bij: de zorgen over de veiligheid zijn terecht. “Het alternatief scenario geniet, op vlak van nucleaire veiligheid, de voorkeur,” klinkt het.

De regering zal maandag op een extra vergadering van het kernkabinet de knoop doorhakken. Wellicht volgen zij de analyse van het FANC. Al is dat niet zeker. Een regeringsbron wijst erop dat het nieuwe plan de levensduurverlenging van de jongste centrales een stuk complexer maakt. Er moet over gewaakt worden dat er geen nieuw probleem ontstaat voor na de twee probleemwinters.

Op politiek vlak zou het FANC-scenario alvast een opsteker zijn voor de groenen. De verlenging van de drie oudere centrales was voor hen een symbolische opdoffer, omdat daarmee de kernuitstap helemaal dood en begraven leek.