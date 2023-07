▶ Jongeren vallen politiewagen aan in Sint-Gillis

Volgens de politie van de zone Brussel-Zuid zijn de beelden gisteren gemaakt. Dat is bevestigd aan Het Laatste Nieuws. De agenten werden aangevallen na een interventie rond straatdealen in Sint-Gillis.

Het incident deed zich voor tijdens een patrouille rond 17.30 uur ter hoogte van het Jacques Franckplein en het Bethléemplein. “Er is een controle uitgevoerd door de politie. Daarop werd ons team aangevallen door verschillende jongeren”, aldus de zone Brussel-Zuid.

Straatdealen

Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee agenten naar hun wagen lijken te rennen en snel de portieren sluiten. Meteen daarop komen enkele mannen aangelopen die op de auto beginnen te trappen. Ze proberen ook de ruiten te breken. Even later rijdt de politiewagen weg.

Eén agent raakte gewond en de politiewagen werd beschadigd. “De voorbije weken is er veel geweld geweest tegen de politie in Sint-Gillis, onder meer met een poging tot brandstichting aan het commissariaat op 7 juli”, bevestigt korpschef Jurgen De Landsheer van politiezone Brussel-Zuid. “We merken dat dit komt omdat we de laatste twee tot drie weken sterk inzetten op een aanpak van het straatdealen. Het gaat dan zowel om kleine als grote trafiek. Het geweld is daarmee verbonden.”

Gisteren werden in korte tijd twee dealers opgepakt. “Daarop zijn er spanningen ontstaan in de wijk. Er was een poging om rellen te starten, maar dat is niet gelukt omdat we ook al hulp kregen van de collega’s van de federale politie. Uiteindelijk zijn er drie gerechtelijke en twee administratieve aanhoudingen gebeurd. De politieagent die gewond is geraakt, is lichtgewond. Dat gebeurde bij de initiële interventie.”