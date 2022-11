Jongeren over de vraag: hoe kunnen we wanpraktijken in crèches vermijden?

Robin De Cubber: ‘Bij ernstige klachten moeten crèches sneller tijdelijk gesloten worden’

“Het zal je maar overkomen: je vertrouwt je kind met een klein hartje toe aan een erkende kindercrèche, in de hoop dat ze op een zorgzame en professionele manier omgaan met jouw oogappel, om dan in de krant te lezen dat er enkele crèches pas na lange tijd gesloten worden wegens aanhoudende klachten over mishandeling en fysiek geweld. Van de horrorverhalen die we in de media moeten lezen, van de schandelijke praktijken binnen een crèche in Oudenaarde tot het overlijden van een kindje in ’t Sloeberhuisje komen mijn haren rechtop te staan.

“Deze problemen hadden wel vermeden kunnen worden, als er sneller en harder was opgetreden, zowel door het agentschap Opgroeien als door de Zorginspectie. We zijn dan ook blij dat minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) nog meer werk wil maken van handhaving en opvolging om de rotte appels uit het systeem te halen. Het zijn zij die andere, goedwerkende crèches in Vlaanderen in een slecht daglicht plaatsen. Het is ook voor die duizenden medewerkers die wél met zorg omgaan met onze kinderen en dag in dag uit uitstekend werk doen, kwetsend om te lezen dat er mensen zijn die de job van kinderbegeleider onwaardig zijn.

“Het belang van het voorzorgsprincipe kunnen we niet genoeg onderstrepen. We moeten ervoor zorgen dat crèches bij ernstige klachten sneller tijdelijk gesloten worden, tot na het onderzoek. Bovendien moeten deze klachten sneller behandeld worden. In het rapport van de onderzoekscommissie werd daar ook meermaals op gehamerd.

“Ouders mogen echter ook niet in de kou blijven staan bij een sluiting, zij dienen gehoord te worden en moeten ondersteund worden bij het vinden van nieuwe opvang. We hebben eigenlijk geen onderzoekscommissie of een rapport nodig om vast te stellen dat de integriteit en veiligheid van het kind voor iedereen prioriteit is. Laten we ervoor zorgen dat dit door het agentschap in de praktijk wordt omgezet zodat we snel en kordaat optreden ­tegen die horrorpraktijken.”

Robin De Cubber, waarnemend voorzitter van JONGCD&V. Beeld RV

Jeroen Bergers: ‘Het agentschap Opgroeien liet na om tijdig actie te ondernemen’

“De verhalen die deze week aan het licht kwamen gaan door merg en been. Mijn broer heeft een tweeling van 1 jaar oud. Tijdens weekends help ik samen met mijn ouders geregeld met oppassen. Ik huiver bij de gedachte dat dit soort wanpraktijken zich bijvoorbeeld ook in hun crèche zouden kunnen afspelen.

“Tegelijkertijd is dit debat een val waar we juist niet mogen intrappen. De overgrote meerderheid van onze kinderverzorgers doen hun job uitstekend, met veel passie en liefde voor onze allerkleinsten. Kinderopvang is een job die qua werklast volgens mij onderschat wordt. Mensen die met hart en ziel voor onze kinderen zorgen, mogen niet worden afgerekend op het wangedrag van sommigen.

“De rotte appels moeten er wel uit. Wat mij vooral stoort, is dat de onderzoekscommissie die in het Vlaams Parlement samenkwam over wanpraktijken in kinderopvang, vijf maanden geleden al vroeg aan het agentschap Opgroeien om onder andere kinderdagverblijf ’t (B)engeltje in Oudenaarde grondig tegen het licht te houden, maar het agentschap liet na om tijdig actie te ondernemen. Is dat nalatigheid of schuldig verzuim? Het is terecht dat de topvrouw van het agentschap Opgroeien is opgestapt. Haar opvolger moet nu orde op zaken stellen.

“We spreken hier over onze allerkleinsten. Over baby’s die niet zelf iets kunnen zeggen als ze mishandeld worden. Het is onze plicht om er als samenleving voor te zorgen dat dit soort praktijken zich niet meer kunnen voordoen. Een kwaliteitslabel van het agentschap Opgroeien moet ook effectief iets betekenen. Die garantie is er vandaag de dag voor ouders helaas onvoldoende. Daarom moeten er eindelijk performante controles komen op de werking van kinderopvang­initiatieven, zeker als er al verschillende klachten zijn binnengekomen. De verslagen van die controles moeten ook online komen, zodat ouders met alle nodige informatie hun beslissing over de zorg van hun kind kunnen nemen.”