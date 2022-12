Jongeren in debat over het bannen van dieselwagens: ‘Ik fiets elke dag naar het werk en vrees iedere keer voor mijn leven’

Jeroen Bergers: ‘De pendelaar zal de N-VA dankbaar zijn dat de minimale dienstverlening werd ingevoerd’

“Deze beslissing gaat pas in over tien jaar. Het is duidelijk een streefdoel dat niet in steen gebeiteld staat maar zal afhangen van de toekomstige technologische innovaties en de haalbaarheid voor de mensen. Blijkt dit niet haalbaar, dan zal er een aanpassing komen.

“Als we willen dat de mensen minder met de auto naar de stadscentra komen, moet het openbaar vervoer echt wel beter. De treinen rijden nu absoluut niet stipt en er zijn om de haverklap stakingen. De pendelaar zal de N-VA dankbaar zijn dat ze er in de vorige regering in geslaagd is om de minimale dienstverlening in te voeren.

“Het openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief worden voor de auto. Zeker voor jongeren, die vaak weinig centen hebben en daardoor een tweedehandsauto met benzine- of dieselmotor moeten kopen. Juist daarom is het zo jammer dat de NMBS slechter beheerd wordt dan ooit tevoren.

Als we de diesel- en benzinewagens vervangen door elektrische auto’s, zullen we wel gigantisch veel meer elektriciteit nodig hebben. Ook de industrie gaat steeds meer elektriciteit verbruiken. Jong N-VA is bezorgd dat er niet genoeg elektriciteit voorhanden zal zijn. Daarom blijven wij voorstander van de verlenging van de kerncentrales en snappen wij de dogma’s van de groenen en de socialisten niet. Te midden van een energiecrisis moet je bereid zijn om je eigen dogma’s in vraag te stellen.

“De elektriciteitscapaciteit zal er zeker niet klimaatvriendelijker en goedkoper op worden wanneer je de kerncentrales uitzet. Kernenergie blijft de meest betrouwbare energiebron. Daarom is het ook goed dat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) onderzoekt of we kunnen samenwerken met de Nederlanders bij de bouw van nieuwe kerncentrales in Borssele. Maar liefst 81 procent van de Vlamingen is voorstander van kernenergie. Het is dus echt te gek voor woorden dat andere partijen onze eigen kerncentrales absoluut willen sluiten.”

Jeroen Bergers. Beeld ID/ Wouter Van Vaerenbergh

Oskar Seuntjens: ‘Ik fiets elke dag naar het werk en vrees iedere keer opnieuw voor mijn leven’

“Op zich is het een goed en belangrijk punt dat de lage-emissiezones in Gent en Antwerpen uitgebreid worden en dat de normen verstrengen. We moeten de diesel- en benzinewagens uitfaseren omdat ze slecht zijn voor het klimaat en voor de gezondheid. Mensen die met een diesel- of benzinewagen rijden en die nauwelijks geld hebben om een nieuwe auto te kopen, zullen we wel moeten begeleiden. Je kunt de auto van de mensen niet van de ene op de andere dag afpakken. Het is wel zo dat deze kwetsbare mensen vaak juist in de stadswijken wonen waar nu enorm veel fijn stof blijft hangen. Hun gezondheid zal er dus op vooruitgaan wanneer die verdwijnen.

“Bovendien moeten we verder denken dan de elektrificatie van het wagenpark: we moeten vervuilende auto’s niet vervangen door minder vervuilende auto’s. We moeten met z’n allen minder gaan rijden.

“Maar je kunt de mensen niet zomaar uit de auto duwen zonder dat je een deftig alternatief biedt. Er moet kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer komen. We moeten durven investeren in treinen, trams en bussen. In Antwerpen, waar ik woon, worden de tickets nu duurder en schaffen ze zelfs tramlijnen af. Grote, buitenlandse steden zoals Berlijn bewijzen dat het totaal anders kan. De NMBS draait nu eveneens niet zoals het zou moeten.

“Steden moeten ook autoluwer worden omdat dit de verkeersveiligheid ten goede zal komen. Ik fiets elke dag naar het werk en vrees iedere keer voor mijn leven. Als er minder auto’s zullen rijden in de stadscentra, zullen die leefbaarder worden voor de voetgangers en fietsers.

“Ik vind het flauw en absurd van Jeroen dat hij in deze discussie komt aanzetten met kernenergie. Dat doet N-VA altijd. De klimaatopwarming is zo’n complex probleem dat je het op verschillende fronten moet aanpakken. Het volledig herleiden tot de kernuitstap is vanuit wetenschappelijk oogpunt ronduit belachelijk en zal ons totaal niet verder helpen in de strijd voor een leefbare wereld.”