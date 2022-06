Jongeren halen karper uit water in Blaarmeersen en gooien dier in de lucht, politie maakt pv op voor dierenmishandeling

Bekijk de beelden die rondgingen

De beelden circuleerden al even op sociale media, tot grote verontwaardiging van velen. In de Blaarmeersen zwemmen wel meer karpers van groot formaat, dat die zich zomaar met de hand laten vangen is bizar. Maar dit dier had dus de pech om in de handen van een uitgelaten groep jongeren te belanden. Het dier werd uit het water gehaald, in de lucht gegooid en zelfs mee op de glijbanen genomen. Van redders of bewaking was er geen spoor.

Heel wat mensen reageerden verontwaardigd op de beelden, en ook de Gentse politie treedt nu op. “Er is op basis van de beelden een pv opgesteld voor dierenmishandeling", zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. “Bovendien hebben we de bewuste beelden ook doorgespeeld naar andere politiezones, in de hoop dat enkele van de daders geïdentificeerd kunnen worden.”

Bij de Gentse politie wordt niet gelachen met dierenverwaarlozing of -mishandeling. Hoe het met de vis is afgelopen, is niet duidelijk, maar de kans bestaat dat het beest de mishandelingen niet heeft overleefd.