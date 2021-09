Jongeren die in het ziekenhuis belanden na alcoholmisbruik, worden zelden opgevolgd

Geen fuiven, geen feestjes, geen cafés die open waren. De gedwongen stilstand tijdens de coronapandemie had een grote impact op de alcoholconsumptie van Vlaamse studenten. Tijdens de eerste golf steeg het percentage studenten tussen 17 en 29 jaar dat geen druppel aanraakte van 30 naar 45 procent, blijkt uit een nieuwe steekproef van de Antwerpse universiteit. Het aantal studenten dat wekelijks minstens zes glazen per avond naar binnen speelde, daalde van 25,7 procent naar 5,6 procent.

Nu het studentenjaar op gang komt, met veel feestjes, cantussen en tonnen gratis vaten, verwacht medisch socioloog Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen) dat het alcoholgebruik van studenten en jongeren de hoogte in zal schieten. “Ik vermoed dat het zich daarna zal herstellen naar het normale niveau van voor corona.” Al is dat weinig geruststellend. In precoronatijden werden in België jaarlijks meer dan tweeduizend 12- tot 18-jarigen met een alcoholvergiftiging op de spoeddiensten opgenomen. Een op de drie 17- tot 18-jarigen deed minstens één keer per maand aan bingedrinken, waarbij zeker zes glazen alcohol werden gedronken.

Alcoholvergiftiging

Met de drie jaar durende Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol wil de UAntwerpen nu een gecöordineerde aanpak voor alcoholproblemen bij jongeren opzetten. Initiatiefnemers zijn Van Hal en de Nederlandse kinderarts Nico van der Lely, die in 2010 de Stichting Jeugd en Alcohol oprichtte en al twaalf ‘alcoholpoli’s’ uit de grond stampte. In het UZ Antwerpen wordt nu de eerste alcoholpoli voor minderjarigen naar Nederlands model gestart.

In de eerste plaats willen de kinderartsen meer gegevens verzamelen over alcoholvergiftiging bij jongeren. Tot Van Hals frustratie zijn er in België veel te weinig data om gericht te kunnen ingrijpen. “We kunnen enkel afgaan op alcoholconcentratiebepalingen in het bloed. We hebben geen idee in welke omstandigheden ze alcohol dronken, hoe vaak ze drinken of welke socio-economische achtergrond ze hebben.”

Golden hour

Verder moet de follow-up van jongeren beter, vinden de initiatiefnemers. In de Nederlandse poliklinieken is er veel aandacht voor het golden hour: het eerste uur na het ontwaken uit de roes. “Dan zijn jongeren veel vatbaarder voor informatie”, zegt Van Hal. Ze krijgen voorlichting over alcoholmisbruik via interactieve websites en een gesprek met een kinderarts. Vervolgens ziet een kinderpsycholoog alle kinderen en worden meteen afspraken gemaakt voor een terugkeermoment. Bij de twaalf Nederlandse alcoholpoli’s is het herval bij jongeren teruggedrongen tot bijna nul.

Niet zo in België. Uit een bevraging van doctoraatsstudent Hanna van Roozendaal (UAntwerpen) bij Vlaamse kinderartsen bleek dat 80 procent van de pediatrische afdelingen geen behandelprotocol voor jongeren met een met een alcoholintoxicatie heeft. “Vaak gaat het niet verder dan medisch oplapwerk”, zegt Van Hal. 55 procent van de pediatrische diensten voorziet geen follow-up door een kinderarts na de opname.

Gebrek aan protocol

“In België wordt de huisarts vaak ingelicht, maar opvolging door het ziekenhuis is geen standaardpraktijk”, zegt Van Roozendaal. “Door het gebrek aan protocol verschillen ook de voorlichting en boodschap die ziekenhuizen meegeven.”

Marc Raes, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK), bevestigt dat ziekenhuizen afzonderlijk beslissen over de opvolging. “Maar ook hier worden psychologen en pedagogen bij de opvolging betrokken, al lopen we daar – zeker tijdens de coronacrisis – al snel tegen het probleem van onvoldoende manschappen. De alcoholpoli’s zijn in elk geval een interessant concept om op te volgen.”