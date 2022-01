Jongen steekt wijkagent neer in Peer: twaalfjarige verdachte verschijnt vandaag voor jeugdrechter

De wijkagent van de politiezone Kempenland stond gisterennamiddag het verkeer te regelen toen hij een discussie kreeg met het drietal. Daarbij stak de twaalfjarige jongen de agent in de rug. Hij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis van Pelt overgebracht, maar is niet in levensgevaar.

De twaalfjarige jongen, zijn broer en moeder werden ter plaatse gearresteerd. De jongen zou school lopen in het Agnetencollege op de Collegelaan, waar de feiten zich afspeelden. Omdat de gewonde persoon lid is van de politiezone Kempenland, neemt de naburige politiezone Lommel het onderzoek over. Ook het parket van Limburg is ingeschakeld.

Wat er met de jongen zal gebeuren, is nog onduidelijk. Na zijn verhoor door de jeugdrechter vandaag wordt hij mogelijk geplaatst, maar daarbij speelt zijn jonge leeftijd een rol. Om opgenomen te worden in de gesloten instelling in Everberg, moeten jongeren bijvoorbeeld minimaal 14 jaar oud zijn. Mogelijk zal hij in een halfopen instelling geplaatst worden.

Jeugdinstelling

Volgens jeugdrechter Luk Versteylen kan een jongere volgens de wet “in principe een jeugddelict plegen vanaf de leeftijd van 12 jaar, maar kan een plaatsing in gesloten instelling in principe pas vanaf 14 jaar”. Dat zegt hij bij Het aatste Nieuws. Daarnaast zijn er afhankelijk van de mogelijk verontrustende thuissituatie waarin een jongere zich bevindt nog andere mogelijkheden, zoals plaatsing in een private voorziening of een oriëntatiecentrum, “om daar dan een beter zicht te krijgen op wat er met de jongere moet gebeuren”. Een laatste optie is dat de jongere thuis moet blijven, onder naleving van strenge voorwaarden.

Versteylen zegt dat het “uitzonderlijk” is dat de dader van een gewelddaad nog zo jong is. “We stellen wél vast dat er meer gewelddaden gepleegd worden door jongere kinderen, maar dat gaat dan vooral over jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dat komt geregeld voor in het drillrap-fenomeen, waarbij jongerenbendes elkaar beconcurreren en rivaliseren en soms gewapend op straat lopen.”

‘Ontoelaatbaar’

Burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer reageerde geschokt op de gebeurtenissen. “Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar de getroffen agent en alle andere collega’s. Geweld tegen politiemensen is compleet ontoelaatbaar. Hier gebeurde het dan nog op een wijkinspecteur die net een schakel moet zijn tussen inwoners en de politie. De wijkinspecteur staat ‘s morgens en ‘s namiddags aan de schoolomgeving en dat was ook donderdag het geval,” aldus burgemeester Matheï.