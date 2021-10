Jongen die als enige kabelbaanramp overleefde, moet van rechter terug naar tante in Italië

Afgelopen mei verloor het kind zijn beide ouders toen de cabine van een kabelbaan bij het Lago Maggiore neerstortte, nadat een kabel was gebroken en het noodremsysteem het liet afweten. Ook zijn broertje kwam bij het ongeluk om het leven.

Een Italiaanse jeugdrechter gaf de zus van zijn vader, die in de Italiaanse stad Pavia woont, de voogdij over het jongetje, maar zijn familie van moederszijde in Israël was het daar niet mee eens. Zij vinden dat het jongetje in Israël moet worden opgevoed.

Na maanden getouwtrek tussen beide partijen nam de Israëlische grootvader van Eitan Biran hem bij een bezoek aan Italië zonder toestemming van diens tante mee naar Israël. Afgesproken was dat hij de jongen na een dagje spelen terug zou brengen naar zijn tante, maar in plaats daarvan smokkelde hij hem per huurauto over de grens met Zwitserland, waar een privétoestel te wachten stond om hen naar Israël te vliegen.

Tegen de grootvader loopt inmiddels een onderzoek van de Italiaanse justitie wegens ontvoering. Volgens de Israëlische tak van de familie is dat een volstrekt onjuiste weergave van zaken. Volgens hen zouden de ouders van het kind kort voor het ongeluk nog over een mogelijke terugkeer naar Israël hebben gesproken.

De Israëlische rechter zegt te hopen dat de familie onderling weer vrede kan sluiten in het belang van de jongen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Eitans Israëlische grootouders hebben laten weten dat zij in beroep gaan tegen de uitspraak.

De neergestorte gondel nabij Lago Maggiore. Beeld EPA

Eitan was de enige van de vijftien inzittenden die het ongeval overleefde. Hij werd na de ziekenhuisopname ondergebracht bij zijn tante in Italië. De vrouw kreeg de voogdij over het kind en wil hem naar eigen zeggen volgens de wens van haar overleden broer opvoeden in het Europese land. De familie van Eitans moeder ziet echter een toekomst in Israël voor hem weggelegd.