Jongen (15) neergestoken en overleden in Oostkamp: 11 jongeren opgepakt

Het slachtoffer zeeg rond 21.30 uur neer op straat in de wijk Nieuwenhove en werd in een plas bloed aangetroffen door buurtbewoners. De buurtbewoners zagen ook twee auto’s wegscheuren en heel wat jongeren te voet op de vlucht slaan. In een woning vlakbij was namelijk een verjaardagsfeest aan de gang, voor de bewoner die net 19 jaar werd. De getuigen probeerden het slachtoffer tevergeefs te reanimeren en verwittigden de hulpdiensten. De jongeman stierf echter aan zijn verwondingen.

Twee jongeren van op het verjaardagsfeestje bleven in shock ter plaatse de hulpdiensten en politie opwachten. Twee anderen kwamen terug naar de plaats van de feiten. Volgens onze informatie zou ook de bewoner gevlucht zijn. In totaal zijn elf jongeren opgepakt. Ze worden nu allemaal verhoord over hun aandeel en de ware toedracht van het overlijden. Over de omstandigheden is voorlopig weinig duidelijk.

De politie voert nu een buurtonderzoek uit. Beeld Bart Boterman