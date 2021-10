Jonge werknemers zijn vaker ziek dan vóór corona: wat is er aan de hand?

Het kortdurend ziekteverzuim bij jongeren onder 25 is sterk gestegen tegenover voor de coronacrisis. Dat blijkt uit gegevens van hr-specialist SD Worx van bijna een miljoen werknemers. Wat is er aan de hand?

Wat zeggen de cijfers?

In september was er een kwart meer ziekte-uitval dan in juli en augustus. Zo komt het kort ziekteverzuim weer op het niveau van voor corona. Bij een leeftijdsgroep ligt het aantal gemiste werkdagen door ziekte echter nog hoger, met name bij jongeren. Terwijl in september 2019 bij de groep -25-jarigen net geen drie van de honderd van de werkdagen door kortdurend ziekteverzuim werden ingevuld, bedroeg dat in september 2021 3,65 van de honderd dagen. Bij geen enkele leeftijdsgroep ligt het kortdurend ziekteverzuim hoger.

Worden we meer ziek?

“Op zich is dat niet nieuw”, zegt Lode Godderis, hoogleraar arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en CEO van preventiedienst Idewe. “We weten al langer dat jongeren vaker uitvallen, maar minder langdurig dan ouderen. Die laatsten blijven minder snel voor een korte periode thuis, maar hebben vaker te lijden onder chronische gezondheidsproblemen.”

De hogere ziekte-uitval nu zou er volgens Godderis mee te maken hebben dat september ook het einde betekende van het verplichte telewerk. Door de toegenomen contacten worden infecties makkelijker overgedragen. “En anders dan vroeger blijven mensen met ziektesymptomen nu thuis, wat de stijging in ziekteverzuimcijfers kan verklaren. Bij beroepen waar veel jongeren actief zijn, zoals de zorg of het onderwijs, wordt dat al helemaal verwacht.”

Spelen de lockdowns een rol?

Ook de onzekerheid en isolatie van tijdens de coronacrisis kunnen meespelen, zegt Koen Van Hulst, hoofd van de psychosociale dienstverlening bij preventiedienst Mensura. Lang of middellang ziekteverzuim, bijvoorbeeld door burn-out of depressie, begint nu eenmaal met kort ziekteverzuim. En eerder bleek al dat ook het middellange ziekteverzuim (een jaar tot een maand) bij werknemers jonger dan 25 tussen januari 2019 en juli 2021 verdubbeld is.

“Door corona viel een stuk verbondenheid weg tussen werknemers en het bedrijf. Het werd moeilijker om mensen op te volgen of bij te sturen. Zeker voor jongeren, bijvoorbeeld starters bij een bedrijf, kan dat extra lastig zijn. Zo zijn er jongeren die bij een nieuw bedrijf begonnen te werken zonder dat ze er ooit fysiek konden aanwezig zijn. Als een deel van die jongeren zich door die veranderingen verloren of niet geïntegreerd voelt in het nieuwe verhaal, kan dat tot uitval leiden.”

Behalve bij jongeren is het ziekteverzuim bij bedienden tussen 2019 en 2021 gezakt. Bij arbeiders deed zich dan weer een stijging voor. Gemiddeld missen arbeiders dubbel zoveel dagen (4,14 op honderd) door ziekte als bedienden (2,26). Het meeste uitval zien we bij technische sectoren als grondafhandeling op luchthavens, de betonindustrie, wegenaanleg en poetsbedrijven. “Dat zijn natuurlijk fysiek zware beroepen”, zegt Godderis. “Daarnaast weten we dat er in die sectoren een tekort is aan arbeidskrachten, waardoor minder afgewisseld kan worden en er dus meer ziekte-uitval is.”