Jonge vrouw slaapt al weken in bossen rond Gent: ‘Bied hulp aan, zelfs als die persoon dat niet wil’

In de bossen rond de Gentse Bourgoyen woont een vrouw nu al enkele maanden in een tentje. Hoewel de stad hulp biedt, verkiest ze haar huidige verblijfplaats. Het toont hoe moeilijk het is om dak- en thuislozen te helpen.

Vanaf het pad is het niet te zien. Een eindje voorbij de bomenrij heeft een vrouw van 31 jaar een kamp gebouwd in de buurt van de Gentse Bourgoyen. Ze leeft er samen met haar hond en drie katten in enkele tentjes. Ook haar vriend zou in de buurt slapen.

Birgit heet de vrouw, zo schrijft De Gentenaar. Ze zou er al enkele maanden leven. Meer komen we zelf niet te weten. Wanneer we op zoek gaan naar de vrouw is ze er niet. Ze zou op weg zijn naar het OCMW, zegt een buurtbewoonster die liever anoniem blijft.

Ze vertelt hoe ze de vrouw toevallig tegen het lijf liep en nadien langzamerhand een band ontstond. Soms aanvaardt de vrouw de hulp die de buurtbewoonster biedt: ze laadt haar powerbank thuis op of helpt met het vinden van een nieuwe slaapzak. De buurbewoonster toont veel begrip voor de situatie van de vrouw. Maar het begint te wegen. “Ik heb haar verteld dat ik eens moet nadenken of ik dit volhoud”, zegt ze. Soms denkt de buurtbewoonster dat haar hulp het leven van de vrouw in de bossen in stand houdt en dat ze beter weg zou gaan, om haar écht naar hulp te laten zoeken.

Want dat hulpaanbod is er. De politie en straathoekwerkers weten dat de vrouw daar leeft. Ook bij het OCMW is ze bekend. Ingaan op de specifieke casus wilt de stad niet, omwille van de privacy van de vrouw. “Maar zolang de persoon contact toelaat, zoeken we regelmatig contact”, klinkt het op het kabinet van bevoegd schepen Evita Willaert (Groen).

Straathoekwerk

Haar voorbeeld is maar een van de vele. Omdat de vrouw in een tent woont, doet haar verhaal denken aan dat van de negentienjarige Jordy, die in 2016 dood werd teruggevonden in een tent. Gent heeft, net als alle steden overigens, veel mensen zonder een dak boven het hoofd. Samen met Luik, Aarlen en de provincie Limburg liet de stad in 2020 een daklozentelling uitvoeren. Daaruit bleek dat er 1.873 dak- en thuislozen waren in de stad.

Beeld Eric de Mildt

Pieter De Meersseman, waarnemend hoofd van de Gentse dienst Outreachend Werk, schat dat er zevenhonderd buitenslapers zijn in Gent. Met hen proberen hij en zijn collega’s te allen tijden contact te onderhouden. Concreet gaat er elke week of twee keer per week een straathoekwerker langs. Die kijken hoe ze deze mensen kunnen helpen. Dat kan zijn door een slaapzak te geven, maar evengoed door te luisteren en praten.

Nu de koude haar intrede maakt, wordt dat contact opgedreven, bijvoorbeeld via vriespatrouilles. Bij extreme temperaturen maken straathoekwerkers of politie mensen op straat wakker om te controleren of ze hulp nodig hebben.

“Het belangrijkste is dat we de mogelijkheden tot hulp en een dak boven hun hoofd aanbieden en blijven bespreekbaar maken”, zegt De Meersseman. “Zelfs als die persoon aangeeft daar geen nood aan te hebben. Toch blijven we dat doen. Dat contact is waardevol.”

Niet pushen

Het klinkt contra-intuïtief, maar een neen accepteren op de aangeboden hulp is zeer belangrijk. “Waarom zou je je zelfbeschikkingsrecht moeten verliezen omdat je geen woning hebt?”, zegt Hans Grymonprez. Hij was outreacher naar dak- en thuislozen en schreef daar enkele jaren geleden een doctoraat over. Nu is hij zowel gastprofessor aan de UGent als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. “Ja, soms is het objectief beter dat een persoon kiest voor een bepaalde oplossing. Maar zonder die mee te hebben in dat verhaal zal dat niet lukken.”

Daarnaast is er nog een reden waarom een straathoekwerker nooit mag pushen: om de band intact te houden. “Je wilt niet dat iemand een zetje geven uitdraait op opnieuw falen”, zegt De Meersseman. “Dan is meteen ook de band met de straathoekwerker weg. En als wij geen contact hebben, wie heeft dat dan wel nog? Op het moment dat de nood toch heel hoog is moeten deze mensen weten dat ze altijd op ons kunnen rekenen.”

Kan er dan niets meer gedaan worden? Toch wel, meent Grymonprez: zorgen voor een voldoende aanbod in sociale huisvesting. “De enorme wooncrisis, dát is het voornaamste probleem”, zegt hij. “Onderzoek leert ons dat het belangrijkste, en goedkoopste voor de samenleving, is om zo snel mogelijk een dak boven mensen hun hoofd te krijgen. Van daaruit kun je op zoek naar duurzame oplossingen. Bovendien is dat gewoon een grondrecht. Mocht er voldoende aanbod en geen wachtlijst zijn, dan zou je veel sneller met iemand kunnen afspreken en die zelfs de keuze geven tussen verschillende opties. Dan krijg je een heel ander verhaal.”