Jonge transitmigrant die 250.000 euro won met kraslotje: ‘Ik wil in België blijven en hier een leven opbouwen’

“Wat ik met dat geld ga doen? Een huis in Brussel kopen. En een auto. En een vrouw zoeken. En een winkel openen. Het idee om in het Verenigd Koningkrijk te gaan wonen heb ik opgeborgen. Ik ga hier blijven en proberen een leven op te bouwen.” De plannen van de transitmigrant die de hoofdprijs won met een kraslot van vijf euro zijn duidelijk. De vraag is of ze ook realistisch zijn. Maar één ding is zeker: terugkeren naar Algerije is geen optie.

Hij kwam anderhalve maand geleden na een helse tocht aan in België. Daarna pendelde hij tussen Brussel en Zeebrugge. Niet onlogisch, want die haven is een aantrekkingspool voor transitmigranten die de oversteek naar het VK willen maken. Bovendien verzorgt de pastoor er ook dagelijks een voedselbedeling. Onrechtstreeks een reden waarom de man het lot kocht. “Waarom ik geen eten maar een kraslotje kocht? Dat eten kregen we eigenlijk gratis.”

Op woensdag 23 maart kocht de jongeman een kraslotje in een supermarkt in Zeebrugge waarmee hij de hoofdprijs won van 250.000 euro. “Ik heb twee keer gekrast. Ik besefte het eerst niet”, vertelt hij.

Zijn prijs innen blijkt nu niet zo simpel, zonder papieren kan hij in ons land geen rekening openen en dus kan hij het geld niet ontvangen. De Nationale Loterij is nog steeds van plan om hem zijn geld te bezorgen, zodra het papierwerk in orde is.

“We zullen bekijken wat voor hem nu de beste optie is”, zegt zijn advocaat Alexander Verstraete. “We zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk een rekening te openen. Al dan niet op zijn eigen naam.”