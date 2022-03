Jonge patiëntjes in geïmproviseerde ‘schuilhospitalen’: de oorlog van Poetin in beeld

Lees de belangrijkste ontwikkelingen over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hieronder in onze liveblog. Download de app van De Morgen en krijg meteen een bericht bij belangrijk nieuws.

Verschillende Oekraïense ziekenhuizen hebben sinds de Russische inval een ondergrondse kinderafdeling gecreëerd waar hun jongste patiënten kunnen schuilen voor de luchtaanvallen. Onder meer in steden als Kiev en Mariupol zijn er zulke ‘schuilhospitalen’ opgericht.

Kateryna Suharokova en haar pasgeboren zoontje Makar in een ondergrondse geïmproviseerde kraamafdeling in Mariupol. Beeld AP

‘Stop de oorlog.’ Jonge kankerpatiëntjes houden die oproep omhoog terwijl ze in een kelder zitten in het centrum van Kiev, die tijdelijk fungeert als schuilkelder. Beeld AP

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld AP

Hoofdstad Kiev maakt zich ondertussen klaar voor alweer een hevige strijd. Op satellietbeelden is te zien dat het Russische militaire konvooi ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev inmiddels is gegroeid tot een lengte van 64 kilometer. Dat is aanzienlijk langer dan de 27 kilometer waarvan eerder sprake was. De colonne bevindt zich volgens het Pentagon op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad.

Beeld AFP

Beeld AFP

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor de oorlog in Oekraïne is opgelopen tot meer dan een half miljoen. Dat meldt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), Filippo Grandi.

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen is tot nu toe naar Polen gevlucht, waar ongeveer 350.000 mensen arriveerden sinds de oorlog uitbrak. Op zondag alleen al zouden bijna 100.000 Oekraïners naar de Poolse grens zijn getrokken.

Beeld AP

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS

Beeld Getty Images

Beeld AP