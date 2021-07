Jonge Brusselaar sterft na politiearrestatie

Mounir, een 26-jarige man, is donderdag in de late namiddag in het ziekenhuis overleden na zijn arrestatie in Schaarbeek. Dat bevestigt het Brusselse parket. “De autopsie moet meer duidelijkheid geven over de oorzaak van overlijden”, zegt de woordvoerster.

De arrestatie kwam er in de nacht van woensdag op donderdag, toen Mounir naakt gesignaleerd was terwijl hij een auto beschadigde. “De politie kwam ter plaatse en hij werd onwel. Een ambulance is ingezet en later is hij in het ziekenhuis overleden”, aldus het parket.

Tegen RTL zegt de adjunct-woordvoerder van de politiezone Brussel-Noord dat de man “onder invloed van middelen, erg opgejut en niet volledig bij bewustzijn was”. Hij zou in de ambulance een hartstilstand hebben gekregen en gereanimeerd zijn maar in de late namiddag daarop zijn gestorven in het ziekenhuis.

Tegen De Morgen wil de politie deze versie van de feiten niet herhalen en wordt verwezen naar het parket. Dat wacht de conclusies van de wetsdokter af. Het kan enkele weken duren voor die er zijn.

RTL citeert ook de zus van Mounir. Zij stelt dat haar broer “het slachtoffer werd van politiegeweld en afgeranseld werd voor hij naar het ziekenhuis is gebracht. Ik bezocht hem donderdag in het ziekenhuis. Hij had overal littekens, alsof hij klappen had gekregen. De dokter toonde mij ook een CT-scan waaruit bleek dat Mounir een bloeduitstorting had in zijn hersenen”, beweert ze.

Volgens een zekere Yassine, jeugdvriend van het slachtoffer, zullen de “vage omstandigheden waarin Mounir is gestorven de wijk herinneren aan de dood van Ibrahima”.

Ibrahima Barrie was een 23-jarige die in januari ook in Schaarbeek overleed na een politie-interventie. Hij kreeg een hartstilstand. De autopsie wees op een hartanomalie. Een jaar geleden stierf in Antwerpen ook de 29-jarige Abderrahman Kadri na een politie-interventie.