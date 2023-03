Jonge boeren na het stikstofakkoord: ‘Zonder cd&v straks in de regering, is er weinig perspectief’

De Vlaamse regering sloot een stikstofakkoord, maar wat betekent dat nu concreet voor de landbouwsector? Deze drie boeren trokken twee weken geleden de straat op, maar zijn nog steeds pessimistisch. ‘Na het akkoord legden de verschillende partijen al tegengestelde verklaringen af. Absurd.’

Phille Renders (20): ‘In een half uur tijd kreeg ik 93 whatsappberichten: kunnen we hier nu mee verder?’

Phille Renders uit Rijkevorsel is samen met zijn vader mede-eigenaar van een melkveehouderij met 160 koeien. Als voorzitter van de jonge land- en tuinbouwers van de provincie Antwerpen werd hij vrijdag overstelpt met vragen. “Ik kreeg via WhatsApp in een half uur tijd 93 berichten van jonge boeren over wat ze nu moeten denken van dit akkoord en of ze hiermee verder kunnen”, zegt Renders. “Wel, het is sowieso een enorme verbetering ten opzichte van het krokusakkoord. Maar alles staat of valt met het openbaar onderzoek dat nog gevoerd moet worden.”

Het gaat dan enerzijds over het gelijkschakelen van de normen voor de landbouw en de industrie en de externe saldering, waarbij landbouwers rond bepaalde natuurgebieden een deel van de uitstoot kunnen overnemen van collega’s die stoppen of afbouwen. Renders: “Dat is op zich wel goed. Er is nu al enorm veel vergrijzing in de sector. Heel veel boeren stoppen en er zijn geen overnemers, met of zonder stikstofakkoord. Jonge landbouwers kunnen zo toch nog uitbreiden. We begrijpen perfect dat we iets moeten doen, maar het moet wel haalbaar zijn.”

Toch steekt Renders zijn hand niet in het vuur dat dit akkoord ook perfect zal uitgevoerd worden. “Nog dezelfde dag zag je al dat N-VA en cd&v tegengestelde standpunten verdedigden, dat is gewoonweg absurd. Dan heb je wel het gevoel dat er nog moet worden afgewacht wat het nu wordt.”

Tot slot wijst Renders op een andere fenomeen. “Veel van mijn collega’s en vrienden kijken nu naar het buitenland om daar te gaan boeren. Sommigen gaan zelfs naar Zuid-Amerika omdat daar bijna niks gereglementeerd is. Maar eigenlijk is Wallonië nog het beste buitenland, daar zijn ook heel weinig regels. Maar dat is niks voor mij, ik heb hier in Vlaanderen mijn familie en vrienden.”

Mariëlle Schalk (34): ‘Al krijg je 130 procent van de waarde van je bedrijf, als boer wil je niet stoppen’

Mariëlle Schalk Beeld Tine Schoemaker

“Een slecht akkoord? Zo zou ik het niet omschrijven. Maar het zal er zeker niet makkelijker op worden voor de boeren.” Mariëlle Schalk runt een leghennenbedrijf in Hoogstraten en heeft heel veel voorbehoud voor het akkoord zoals het nu op tafel ligt. “Deze keer is cd&v wel op onze kar gesprongen, maar wat als ze na de verkiezingen van volgend jaar niet meer in de regering zitten? Dan denk ik niet dat we vanaf 2025 nog veel perfectief zullen krijgen op beter. En dan dreigt alles tot in 2028 helemaal op slot te gaan.”

Schalk vindt nu vooral ook dat er te veel met de vinger wordt gewezen naar de landbouw. “Kijk, wij liggen nu toch al jaren aan de ketting. Dat wil dus zeggen dat het stikstofbad bij ons onherroepelijk leegloopt. Dan wil ik in 2025 wel eens zien welke impact dat op de natuur heeft gehad. Ik vrees dat het dan niet zoveel beter zal zijn. En dan kun je je afvragen of al deze strenge maatregelen met focus op de landbouw wel zin hebben.”

Maar vooral vreest ze dat er nu al onherstelbare schade is aangericht voor de boerenstiel. “We kennen al twee jaar stilstand. Ik heb met mijn bedrijf het geluk dat ik sowieso verder kan tot in 2032, maar andere jongeren zullen afhaken. Het familiebedrijf heeft niet genoeg inkomsten en dus moeten de kinderen gaan werken. Als arbeider hebben ze veel minder stress en hoeven ze geen weekends te doen. Voor hen zal het niet makkelijk zijn om binnenkort toch weer de stap te zetten naar het boerenleven.”

Er is wel een aardig budget voorzien van 3,6 miljard euro om de transitie mogelijk te maken en boeren die stoppen te kunnen vergoeden. “Dat is een pleister op een houten been”, zegt Schalk. “Al krijg je 130 procent van de waarde van je bedrijf, als boer wil je niet stoppen. Ik ken mensen in Nederland die zijn uitgekocht bij een sanering. Wel, zij hebben nu nog altijd psychische en lichamelijke klachten. Voorzie zeker ook geld om deze mensen te begeleiden.”

Tom Mertens (45): ‘Amper twee uur na het akkoord kreeg ik een mail over de opkoopregeling, maar ik wil gewoon verder boeren’

Tom Mertens Beeld Tine Schoemaker

Tom Mertens heeft er een zware week op zitten, waarin hij werd geslingerd van de ene emotie in de andere. Samen met zijn vrouw teelt hij in Minderhout bessen en hij houdt varkens op zes verschillende locaties. “De week begon slecht: er was geen akkoord over stikstof binnen de Vlaamse regering. Een dag later kregen we gelukkig de bevestiging dat Europese subsidies werden losgekoppeld van het stikstofdossier. Daarna kwam er nog een ontwerp voor een nieuw mestactieplan, een akkoord tussen landbouw- en natuurorganisaties dat ons ook weer geld zal kosten. Vrijdag om 16 uur was er het stikstofakkoord. En nog geen twee uur later kreeg ik in een mailtje meer uitleg over de opkoopregeling, terwijl ik gewoon wil verder boeren.”

Maar Mertens stuit meteen op een aantal praktisch moeilijkheden als hij verder wil. “In augustus 2025 vervalt mijn vergunning. Normaal gezien zou ik anderhalf jaar op voorhand mijn aanvraag voor een verlenging moeten doen. Maar dat zal niet lukken, want het nieuwe stikstofkader is pas geldig vanaf 2025. Dus voor mij biedt dit akkoord helemaal geen oplossing.”

Zelfs als er groen licht komt voor het nieuwe stikstofakkoord, zijn er nog veel bezwaren. “Het zal voor de varkenssector bijna onuitvoerbaar worden. Er zullen in heel Vlaanderen 2,5 miljoen luchtwassers in vijf jaar tijd geplaatst moeten worden. Technisch gezien is dat onhaalbaar, om nog maar te zwijgen van het financiële plaatje.”

Wat hem betreft, overheerst dan ook een negatief gevoel. “Het enige positieve is dat er toch één politieke partij de moeite heeft gedaan om de boeren te verstaan. Er moet maar eens naar andere parameters gekeken worden in plaats van enkel te focussen op stikstof.”