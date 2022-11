Jonge activisten vooral teleurgesteld over klimaattop in Egypte: ‘Wij moeten wel nog het langst leven op deze aarde’

De onderhandelingen op de klimaattop in Egypte gaan in overtime. Na twee weken slaagden de aanwezigen er nog niet in tot een akkoord te komen. Hoe kijken jonge klimaatactivisten naar de uitkomst?

“Het klinkt misschien naïef om hoop te koesteren op een goede uitkomst van deze COP27. Maar ik vind dat je elke keer voor zo’n klimaatconferentie hoopvol moet zijn en het beste moet verwachten. Toch is het opnieuw op een teleurstelling uitgedraaid.”

Boon Breyne (26), klimaatactivist bij Youth for Climate, spaart de harde woorden niet. Hij kijkt de afsluitende uren en dagen van de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh met lede ogen aan. Eigenlijk had die intussen in kannen en kruiken moeten zijn. Het einde was voorzien voor vrijdagavond. Maar naar ‘goede’ gewoonte loopt de klimaatconferentie uit.

Het blijft dus met twee woorden spreken over de uitkomst van de COP27. Al kunnen op basis van de voorlopige versie van het slotakkoord de eerste conclusies getrokken worden. Voor klimaatactiviste Anuna De Wever zijn die “zeer teleurstellend - zoals verwacht”.

Anuna De Wever. Beeld BELGA

De tekst bestaat voorlopig vooral uit een herhaling van eerder gemaakte beloftes. Zo komt de doelstelling uit Parijs om de temperatuur tegen 2100 maximaal met 1,5 graden Celsius te laten stijgen terug. Hetzelfde geldt voor de doelstelling om het gebruik van kolen af te bouwen - maar dus niet volledig uit te faseren. Van een soortgelijke doelstelling voor olie en gas is geen sprake. Daar vroegen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en India om.

“De COPs blijven maar gewoon doordoen terwijl de emissies almaar stijgen en het IPCC, het klimaatpanel van de VN, toont dat we een complete systeemverandering nodig hebben om onder de 1,5 graden Celsius te blijven”, zegt Breyne. Ook VN-secretaris António Guterres vroeg donderdag meer. “De groei van fossiele brandstoffen gijzelt de mensheid”, zei hij in een vlammende speech. Hernieuwbare energiebronnen noemde hij “de afslag van de snelweg naar de klimaathel”.

“Het is goed dat Guterres die urgentie durft uit te spreken”, zegt Simon Sterck, klimaatactivist en VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling. “Toch dreigt die ambitie nu weer afgezwakt te worden doordat elke letter in het slotakkoord gewikt en gewogen wordt.”

Simon Sterck. Beeld Tim Dirven

Klimaatfonds

Voornaamste struikelblok zijn en blijven de centen. Al sinds het begin van de conferentie wordt de discussie beheerst door de eis van de arme landen om compensaties te krijgen van de rijke landen voor de geleden klimaatschade.

De nacht van donderdag op vrijdag bracht een kleine doorbraak. Na lang tegenstribbelen stemde de EU in met de oprichting van een apart klimaatfonds. Al stelde Frans Timmermans, de nummer twee van de Europese Commissie, wel meteen voorwaarden. Hij wil dat enkel de meest kwetsbare landen geld krijgen en niet alle ontwikkelingslanden, zoals zij vroegen. Ook moet het geld voor dat fonds volgens Timmermans uit “een brede donorbasis” komen. Zo wil de EU maken dat China meebetaalt voor het fonds en er geen geld uit krijgt. Het is afwachten hoe de andere landen reageren.

Breyne noemt het EU-voorstel belangrijk. “Omdat de EU voorstelt om die klimaatcompensatie te betalen via een nieuwe structuur, in plaats van via al bestaande wegen of leningen. Dat is wat de Verenigde Staten voorstellen. Maar dat is net het omgekeerde van wat klimaatbewegingen vragen. Zij willen de schuld van ontwikkelingslanden laten vallen.”

Boon Breyne. Beeld Rebecca Fertinel

De Wever is minder enthousiast. “Dit is niet nieuw”, zegt ze. “De EU stelde dit ook al voor op de COP26 (de top in Glasgow, PG). Nu doen ze alsof dit iets nieuws is om mee uit te pakken, maar hierover wordt al jaren gepraat. Bovendien zal het akkoord nu waarschijnlijk enkel een schets geven van hoe de internationale gemeenschap de komende jaren zo’n klimaatfonds wil opzetten. Dit had al jaren geleden moeten gebeuren.”

De Croo

“De sfeer is hier intussen best kil”, zegt Benjamin Van Bunderen Robberechts. “Dat is blijkbaar altijd wel zo in de laatste dagen van de conferentie. Maar over het algemeen heerst hier wel teleurstelling.” De zestienjarige Belg is een van de jongste aanwezigen op de COP27. Hij roept er op tot actie, ter nagedachtenis van zijn vriendin Rosa. Zij overleed vorige zomer tijdens de overstromingen in Wallonië.

De teksten kon Van Bunderen Robberechts nog niet bekijken. Zelf is hij vooral teleurgesteld in de speech van Belgisch premier Alexander De Croo (Open Vld). “Hij ridiculiseerde klimaatactivisten”, zegt de zestienjarige. “Heeft hij dan niet door dat activisten die zich aan een kunstwerk vastkleven en dat bekladden ten einde raad zijn omdat er niemand naar hen luistert? Het is net belangrijk om met hen te praten.” Die boodschap stuurde hij ook naar onze premier. Hij kreeg nog geen antwoord.

Benjamin Van Bunderen Robberechts. Beeld Eric de Mildt

Bij Van Bunderen Robberechts en Sterck heerst een dubbel gevoel. Ze geloven rotsvast in het concept van een COP om met alle landen samen tot een akkoord te komen. Maar ze zijn teleurgesteld over deze top. Donderdag voerden enkele jonge klimaatactivisten actie in de grote conferentiezaal met die boodschap.

Vanwaar blijven ze de motivatie halen als ze zeggen telkens teleurgesteld te worden? “Het voelt alsof we geen keuze hebben”, zegt Boon. “We zijn geboren op een wereld die steeds meer afglijdt richting de afgrond. Wij moeten hier wel nog het langst leven. Daarom is het jammer dat we niet meer plaats aan de onderhandelingstafel krijgen in Egypte.”