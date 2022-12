Jong Groen vraagt het vertrek van staatssecretaris de Moor indien oplossing voor opvangcrisis uitblijft

Jong Groen vindt het onbegrijpelijk dat er nog altijd geen structurele oplossing is voor mensen die op straat slapen. Verschillende partijen riepen al op om actie te ondernemen, zeggen covoorzitters Kilian Vandenhirtz en Laura Schuyesmans. “Toch zien we helaas dat de staatssecretaris nog steeds weigert hun voorstellen, zoals noodopvang in hotels, te aanvaarden. De menselijkheid is zoek, mensenrechten worden geschonden. Hoe lang knijpen politici hier nog een oogje voor dicht?”

Deze crisis is niet nieuw, klinkt het nog. Volgens de covoorzitters wist de regering dat er te weinig opvangmogelijkheden zouden zijn, maar werd er toch te weinig gezocht naar extra opvangplekken. “In de plaats daarvan heeft het kabinet gefocust op rechtse maatregelen, zoals woonstbetredingen om te zoeken naar mensen die uitgeprocedeerd zijn en onderzochten ze of ze leeftijdstesten konden invoeren om te bepalen wie voorrang heeft in de beperkte opvangcapaciteiten. Wij eisen bed, bad en brood voor iedereen. Dit zijn mensenrechten en hierover willen we niet onderhandelen.”

Als er geen oplossingen komen, vraagt Jong Groen daarom het vertrek van de Moor als staatssecretaris van asiel en migratie. “Er moet politieke verantwoordelijkheid worden genomen voor de situatie waar dit land vandaag in zit. Er kan geen rechts beleid worden gevoerd in onze naam”, zeggen Vandenhirtz en Schuyesmans.

De partij stelt kerstdag als deadline om tot een structurele oplossing te komen. “Voor een partij als cd&v, die nog steeds vasthoudt aan de ‘c’ en haar christelijke waarden, kan het immers niet symbolischer zijn om tegen dan een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.”

Zondagmiddag zat de staatssecretaris in de Zevende Dag, samen met vice-premier Petra De Sutter (Groen). “Het is een communiqué van Jong Groen”, zei De Sutter daarover. “Maar het is wel een teken dat er grote bezorgdheid is over dit dossier in al onze geledingen.”

Intussen heeft Jong cd&v ook gereageerd op Twitter. “Door achter een ontslag te vragen, slaapt er niemand minder op straat”, klinkt het daar. “Nicole de Moor dringt al maanden aan op extra personeel via Petra De Sutter. Eerst voor eigen deur vegen. Elke mens die op straat slaapt is er één teveel. Momenteel zijn er bedden voorhanden om het opvangprobleem op korte termijn op te lossen. De mensen begeleiden en sensibiliseren is nu het doel. Op lange termijn moeten we gaan naar structurele oplossen, om de fouten die in 2015 gemaakt zijn op te lossen. Structurele opvangplaatsen zijn één zaak, de instroom beperken en de uitstroom vergroten moeten hiermee samengaan.”