Jong gezin ontvangt voorschotfactuur van 7.000 euro van omstreden Mega: ‘We douchen twee keer per week, samen’

Mega zag het licht in 2013 en met de leuze ‘Same energy, just cheaper’ moest meteen duidelijk zijn welke rol het bedrijf op de energiemarkt wilde vervullen. Geen multinational, wel een goedkoop en lokaal alternatief. Op de website valt te lezen dat 600.000 klanten het bedrijf vertrouwen, maar daar rekenen Chloé en Nelson zich niet langer bij.

Het koppel, dat vier jaar geleden de overstap naar Mega maakte, betrekt een driegevelwoning met drie slaapkamers en een zolder in het Vlaams-Brabantse Asse. Een ‘standaardwoning’ die aan alle mogelijke normen voldoet. Tot april van dit jaar betaalden ze — en dat al twee jaar lang — een driemaandelijkse voorschotfactuur van 401 euro voor elektriciteit en gas.

“In juli van dit jaar kregen we van Mega de melding dat onze voorschotfactuur aangepast zou worden”, vertelt Chloé. “Van 401 euro naar 1.200 euro per drie maanden. Maal drie, dus. Eind september volgde het bericht dat onze voorschotfactuur nog eens aangepast zou worden, tot 2.700 euro per drie maanden. En dan kwam zaterdag de klap op de vuurpijl: 6.840 euro per drie maanden. Te betalen binnen de veertien dagen. Geen waarschuwing vooraf, enkel de melding dat het geld zo snel mogelijk overgeschreven diende te worden.”

“Toen die verhoging tot 1.200 euro kwam, hebben we het nog zo gelaten”, vervolgt Chloé. “Want met die hele crisis waren we er wel op voorbereid. Maar na die verhoging tot 2.700 euro heb ik een boze mail gestuurd naar Mega, met de vraag wie dat nog kon betalen. En met de uitdrukkelijke vraag om onze voorschotfactuur opnieuw naar 1.200 euro terug te brengen. Daar heb ik nooit een antwoord op gekregen. Onze klacht via consumentenorganisatie Test Aankoop kreeg trouwens ook geen gehoor.”

Overal tapijt

Om hun verbruik zo laag mogelijk te houden, troffen Chloé en Nelson al enkele drastische maatregelen. “De verwarming en boiler staan nooit aan en we trekken extra laagjes aan wanneer het koud is in huis”, zucht Chloé. “Bovendien douchen we slechts twee keer per week — allemaal samen. In het hele huis liggen ook tapijten, zodat het minder koud is aan onze voeten. Toen dan die factuur van 2.700 euro binnenkwam, vielen we letterlijk van onze stoel. En ja, we hebben Mega toen ook duidelijk gemaakt dat we al die maatregelen reeds getroffen hadden.”

Intussen stapte het gezin al over naar een andere energieleverancier, hun nieuwe contract gaat in op 12 november. Tot dan zal het gezin dus nog door Mega bediend worden. Maar de factuur van 6.840 euro zullen ze niet betalen. Enkel de afrekening voor de laatste twaalf dagen zal nog betaald worden. “Dit is het collectief ruïneren van héél veel Belgen”, zegt Chloé nog. “Eén van de twee kostwinners moet drie maanden hard werken, enkel en alleen om die factuur te kunnen betalen.”

Mega reageert kort op het verhaal van Chloé en Nelson. “Dit is een individueel dossier dat nagekeken moet worden”, aldus PR-verantwoordelijke Elsie Van Linthout. “Ik zal de vraag maanden voorleggen aan de klantendienst. De mogelijkheid bestaat dat deze extra kost een som is die in het verleden nog niet betaald werd, dat hun verbruik hoger is dan normaal, of dat het gewoon een aanpassing is op hun huidige verbruik. Als ze destijds niet reageerden op de voorschotverhoging, dan gaan we er ook van uit dat ze hiermee akkoord zijn.”