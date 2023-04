Jonathan M. blijkt vader te zijn van 550 kinderen: wat gaat er om in het hoofd van een seriële zaaddonor?

Een Nederlandse donor die de biologische vader is van minstens 550 kinderen, krijgt een verbod om wensmoeders te bezwangeren. De man is lang niet de eerste die de wetgeving omzeilt. ‘We weten niet exact hoeveel kinderen een zaaddonor verwekt.’

Jonathan M. (41) genoot er zo van om in een groot gezin op te groeien dat hij het geluk ook aan andere kinderen wilde gunnen. Sinds 2007 maakte hij als spermadonor honderden vrouwen zwanger, al moest hij daarvoor wel herhaaldelijk liegen. In Nederland mag een donor maximaal 25 kinderen bij 12 verschillende vrouwen verwekken.

Het grote probleem daarbij is alleen dat er geen nationaal register bestaat om bij te houden wat er precies met het sperma gebeurt. Klinieken delen de informatie niet met elkaar, waardoor Jonathan M. jarenlang centra kon afschuimen om zich als nieuwe donor aan te bieden.

Pas in 2017 gingen de alarmbellen af bij de Nederlandse Vereniging van ­Obstetrie en Gynaecologie en werd hij op een zwarte lijst geplaatst. Hij had toen al 102 kinderen in Nederland verwekt, al belette dat hem niet om zijn sperma verder online en bij buitenlandse centra aan te bieden.

Jonathan is ondertussen de biologische vader van 550 tot 600 kinderen, maar de rechtbank van Den Haag maakt nu een einde aan zijn enorme voortplantingsdrang. Het is de uitkomst van een kort geding dat de ­Nederlandse Stichting Donorkind en een voormalige wensmoeder tegen hem aanspanden.

Jonathan beloofde de vrouw oorspronkelijk dat hij niet meer dan 25 kinderen zou krijgen, maar jaren na de thuisinseminatie ontdekte ze via een krantenartikel wie de donor echt was.

De rechtbank heeft begrip voor de honderden vrouwen die door hem misleid werden en legt de man nu een dwangsom van 100.000 euro op voor elke keer dat hij nog zaad aan wensouders doneert. Daarnaast moet hij binnen de week een overzicht maken van de klinieken waar hij doneerde en moet hij het nog opgeslagen zaad laten vernietigen.

Redder van wensouders

“Het oordeel van de rechtbank vormt een mooi precedent voor andere massadonoren”, zegt Steph Raeymaekers van vzw Donorkinderen. Precieze ­cijfers zijn er niet, maar de voorbije ­jaren kwamen verschillende schandalen aan het licht waarbij seriële ­donoren ethische en juridische regels consequent aan hun laars lapten.

De aandacht ging daarbij vooral uit naar fertiliteitsartsen als Jan Karbaat, die patiënten stiekem met zijn eigen zaad bevruchtte, maar door de lakse wetgeving was het ook voor de modale burger mogelijk om veelvuldig sperma te doneren.

Het is niet eenvoudig om te verklaren wat er precies in het hoofd van zo’n massadonor omgaat, maar Raeymaekers ziet wel patronen in hun persoonlijkheden. “Het zijn mensen die denken dat ze kunnen doen wat ze willen. Ze slagen er niet in om de belangen van andere betrokken partijen in achting te nemen.”

Het is een analyse die botst met hoe veelvuldige verwekkers als Jonathan hun gedrag verklaren. Zij zien zichzelf vooral als redders van mensen met een onvervulde kinderwens, al moest Jonathan wel jarenlang liegen om zijn diensten aan te kunnen bieden.

“Er spelen verschillende factoren mee in de beslissing om zo vaak te doneren”, zegt Astrid Indekeu, die aan de KU Leuven onderzoek naar donorconceptie doet en een klinische praktijk heeft. Naast het altruïstische en ­financiële aspect – in België levert een spermadonatie 50 euro op – is ook de competitie met andere donoren van belang. Voor sommigen wordt het een strijd om zoveel mogelijk kinderen te verwekken. “Maar hoeveel kinderen er precies verwekt worden per donor, weten we niet”, zegt Indekeu.

Het is gemakkelijk en terecht om mensen als Jonathan te veroordelen, maar overheden doen ook weinig moeite om wantoestanden te voorkomen. In België communiceren fertiliteitscentra en ziekenhuizen evenmin over wat er met gedoneerd zaad gebeurt.

Het gebrek aan internationale samenwerkingen zorgde er dan weer voor dat Jonathan M. ook in ons land nog minstens één vrouw kon bevruchten terwijl hij al op de zwarte lijst stond. Pas drie jaar na de geboorte van haar dochter in 2018 ontdekte zij via de Amerikaanse media dat de man haar beloog.

Genetische risico’s

Vandaag vraagt ze zich af waarom niemand op Europees niveau destijds aan de alarmbel trok. Experts waarschuwen namelijk al jaren dat veelvuldige spermadonoren hun nageslacht met psychologische problemen en gezondheidsrisico’s kunnen opzadelen. Naast het evidente risico op inteelt bij partners die niet weten dat ze donorkinderen zijn, kunnen genetische problemen zich snel verspreiden.

In 2013 lekte bijvoorbeeld uit dat een donor die via de Deense spermabank zo’n 100 vrouwen zwanger maakte aan de erfelijke aandoening NF1 leed. Ook drie Belgische kinderen kregen het gen van hem overgeleverd.

Naar aanleiding van Jonathans zaak buigt de Nederlandse Tweede Kamer zich momenteel over een nationale database met spermadonoren en ook in ons land wil minister van Volks­gezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) actie ondernemen. Nog voor het einde van het jaar moet er ook in ons land een register zijn.

Het blijft daarbij wel een uitdaging om de informatie internationaal door te spelen en om in te spelen op donors die hun zaad online aanbieden. “Met een databank krijg je niet alles onder controle. Wie bijvoorbeeld ­online zoekt om wachttijden of kosten te omzeilen, moet ook informatie krijgen over wat daar de risico’s van zijn”, zegt Indekeu.