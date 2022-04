Jon Batiste, Silk Sonic en Olivia Rodrigo grote winnaars op Grammy Awards

Met de Grammy’s bekroont de Recording Academy de beste muziek die tussen 1 september 2020 en 30 september 2021 uitgebracht werd. Jon Batiste verzamelde elf nominaties. Die heeft hij te danken aan de jazznummers die hij schreef voor de Pixarfilm Soul en aan zijn eigen album WE ARE. Uiteindelijk kreeg hij voor WE ARE de Grammy voor ‘album van het jaar’.

Silk Sonic, het R&B-project van Bruno Mars en Anderson Paak, verzilverde de nominatie in de categorieën ‘nummer van het jaar’ en ‘plaat van het jaar’, telkens met Leave the door Open. Silk Sonic had eerder ook al twee andere R&B-awards gewonnen tijdens een pre-Grammy award show.

Nieuwkomer van het jaar was de 19-jarige Olivia Rodrigo, die vooral met het nummer ‘Drivers License’ furore maakte. Haar album Sour bezorgde haar niet enkel een Grammy voor ‘beste nieuwe artiest’, maar ook een voor ‘beste popalbum’. Ook in de categorie ‘best pop solo performance’ liet Rodrigo onder meer Billie Eilish, Ariana Grande en Justin Bieber achter zich.

De rockband Foo Fighters won, een week na het plotse overlijden van zijn drummer Taylor Hawkins, in drie categorieën: ‘beste rockalbum’, ‘beste rocksong’ en ‘beste rockoptreden’.

Zelensky

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak het Grammy-publiek via een videoboodschap toe over de situatie in zijn land. Hij had het in de video onder meer over het contrast tussen muziek en de stilte “van vernietigde steden en gedode mensen”. “Wij vechten tegen Rusland, dat een vreselijke stilte veroorzaakt met z’n bommen. De dodenstilte. Vul die stilte met je muziek. Vandaag nog. Vertel ons verhaal. Vertel de waarheid over oorlog, op televisie, op sociale media. Steun ons hoe je ook maar kan. Hoe dan ook, maar niet met stilte”, klonk het.

De belangrijkste muziekprijzen van de wereld werden na twee jaar eindelijk weer in een volle zaal uitgereikt. Eigenlijk zouden de Grammy’s al in januari worden uitgereikt, maar de show werd verplaatst vanwege de coronapandemie. Ook werd gekozen voor een andere locatie: de MGM Grand in Las Vegas in plaats van Los Angeles. Talkshowpresentator en komiek Trevor Noah was gastheer van de uitreiking.