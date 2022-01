‘Johnson heeft gefaald in leiderschap en oordeel’: langverwacht rapport over ‘partygate’ is kritisch voor Britse premier

▶ Bekijk hier vanaf 16.30 uur de verklaring van Boris Johnson:

Sue Gray kreeg van de premier zelf opdracht onderzoek te doen naar vermeende overtredingen tijdens lockdowns. De regering kreeg eerder maandag het deels gecensureerde rapport overhandigd en maakte het enkele uren laten openbaar.

Johnsons leiderschap heeft gebreken vertoond, staat in het rapport dat twaalf bladzijden telt. Het kabinet van de Britse premier en Downing Street hebben op verschillende momenten “gefaald in hun leiderschap en oordeel”. Het gedrag van de medewerkers is niet te rechtvaardigen en er moeten lessen worden getrokken die de regering onmiddellijk moet toepassen.

Volgens het rapport hadden meerdere bijeenkomsten van Brits overheidspersoneel in en rond de ambtswoning van premier Boris Johnson niet mogen plaatsvinden. “Tegen de achtergrond van de pandemie, toen de regering burgers verregaande beperkingen oplegde, is een deel van het gedrag rond deze bijeenkomsten moeilijk te rechtvaardigen”, valt in het rapport te lezen. Gray schrijft dat de mensen “in het hart van de overheid” maling hadden aan de normen die van hen verwacht mogen worden.

Johnson legt om 16.30 uur Belgische tijd een verklaring af in het parlement.

Onder vuur

Johnson ligt vanwege partygate zwaar onder vuur, ook binnen zijn eigen Conservatieve Partij. Het is de vraag of hij na de publicatie van Grays bevindingen nog als regeringsleider kan aanblijven. Het wordt Johnson zeer kwalijk genomen dat hij en zijn medewerkers zich meermaals niet aan strenge coronaregels zouden hebben gehouden, terwijl die wel voor de rest van het land golden. Hij heeft naar eigen zeggen geen wet overtreden en is zelf niet van plan af te treden.

Wel bood hij al verschillende keren excuses aan voor de gebeurtenissen en de indruk die die gewekt hebben, ook al had hij het steeds over 'werkbijeenkomsten’. Zo werden twee feestjes op de vooravond van de begrafenis van de vorig jaar overleden prins Philip hem bijzonder kwalijk genomen. Over een ander feestje zei Johnson dan weer dat niemand hem gezegd had dat de bijeenkomst “tegen de regels was”. Dat excuus werd op hoongelach onthaald aangezien zijn regering de regels zelf had gemaakt.

De mogelijke misstanden kwamen in de afgelopen maanden via Britse media aan het licht. Johnson was voor zover bekend bij enkele ‘sociale bijeenkomsten’ op Downing Street 10. Dat is niet alleen de plek waar de premier woont en werkt, maar ook waar vele andere overheidsmedewerkers hun kantoor hebben.