Johnny Depp neemt het woord op proces: ‘Nog nooit in mijn leven een vrouw geslagen’

Depp had het onder meer over zijn jeugd en zijn ouders. “Mijn moeder kon heel wreed zijn. Ze kon ook heel gewelddadig zijn”, zei Depp. “Mijn vader is redelijk verlegen. Mijn moeder, Betty Sue, kon soms zo gemeen zijn tegen hem. Mijn vader bleef toen altijd erg kalm. Hij heeft niet één keer de controle verloren.”

Daarna had de acteur het voor het eerst over zijn relatie met actrice Amber Heard. Volgens Depp was Heard op een avond kwaad op hem geworden omdat hij zelf zijn schoenen had uitgetrokken. “Ze vertelde mij dat dit haar taak was.” Depp verklaarde dat de actrice emotioneel was nadat hij hun gebruikelijke routine verbroken had. Aanvankelijk was de ‘Aquaman’-actrice heel lief voor hem, maar na 1,5 jaar was ze “plots een totaal ander persoon”, aldus Depp, die de beschuldigingen van huiselijk geweld ontkende.

“Er waren ruzies en dergelijke zaken, maar het is nooit tot een punt gekomen waarop ik mevrouw Heard heb geslagen. Ik heb nog nooit in mijn leven een vrouw geslagen.”

‘Ik verdiende dat niet’

“Haar beschuldigingen waren overal: zowel in de industrie als op sociale media. Al snel werden ze een wereldwijd fenomeen. Ik wist, en weet nog altijd, dat er geen waarheid in zit. Er zat voor mij dus niets anders op dan voor mezelf en voor mijn kinderen op te komen. Na vele jaren in deze branche te hebben gewerkt - meer dan 30 jaar - had ik nog nooit problemen of iets dergelijks gehad.” De acteur vergeleek zich vervolgens met Assepoester. “Het is heel vreemd om het zo te zeggen, want van de ene op de andere dag werd ik plots Quasimodo. Ik verdiende dat niet.”

Geen moeilijke vragen

Tijdens zijn getuigenis vertelde de acteur voornamelijk over zijn carrière. Tot nu toe moest Depp nog geen al te moeilijke vragen beantwoorden. Later in het proces zullen ook de advocaten van Heard de acteur ondervragen.

De zaak tussen Johnny Depp en Amber Heard gaat om een artikel uit The Washington Post waarin Heard schrijft dat ze huiselijk geweld heeft meegemaakt. Ze noemt niet de naam van Depp, maar volgens hem is het duidelijk dat het over hem gaat, waarna hij haar aanklaagde voor smaad.