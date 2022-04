Johan Derksen stopt met ‘Vandaag inside’, maar verontschuldigingen komen er niet: ‘Woke cultuur is tegen ons’

▶ Bekijk: Derksen stopt met ‘Vandaag Inside’:

“Het is een uitglijder van mij. Dat is dom. Ik ben de veroorzaker van alle ellende. Het is een grote chaos bij het programma. Het is mijn schuld”, klonk het onder meer.

“Ik kom langzamerhand tot de conclusie dat er geen ruimte meer is voor dit programma. De cancel- en woke cultuur is groot en is tegen ons. Als we nu door zouden gaan, dan zitten we hele tijd met de handrem erop te praten”, zei de Nederlandse tv-figuur onder meer. Derksen maakte bekend dat hij na deze aflevering stopt met Vandaag Inside. Het is nog niet duidelijk of het programma zonder hem verdergaat.

Hij kwam onder vuur te liggen nadat hij dinsdag had verteld dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd. In de uitzending van woensdag zwakte hij dat verhaal weer af. “De feiten klopten niet helemaal en ik ben te voorbarig geweest”, legde Derksen het verschil in zijn verhaal uit.

Excuses bood hij niet aan. “Aan wie moet ik dat doen? We zitten hier onderhand een examen ‘excuses maken’ te doen. Nou, lik mijn reet!”, klonk het.

Gisteren raakte ook al bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen naar de beweringen die Derksen deed in het tv-programma. “Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen”, aldus het OM donderdag.