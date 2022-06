Johan Derksen blikt terug op kaarsen-controverse: ‘Ik ben de held van smakeloos Nederland’

“Ik denk dat iedereen dat soort avonturen heeft beleefd waar je later van denkt: niet zo netjes.” Eind april belandde Johan Derksen in het oog van de storm toen hij in de Nederlandse talkshow over een ‘jeugdzonde’ vertelde. In de jaren zeventig zou hij een bewusteloze vrouw verkracht hebben met een kaars, een anekdote die in de opnamestudio op gelach onthaald werd. In Humo zegt de man nu dat hij met zijn verhaal wilde reageren op anderen die na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag met ‘pek en veren besmeurd worden’.

“De talkshows zaten iedere avond vol met lieden die er schande van spraken. Toen dacht ik: hebben al die schijnheilige mensen die zo graag willen deugen dan zelf nooit een misstap begaan?” Alleen raakte Derksen naar eigen zeggen de draad van zijn verhaal kwijt, waardoor hij een einde verzon. Een dag later zei hij plots dat hij de kaars enkel tussen de benen van de vrouw plaatse, maar toen was de geest al uit de fles. “Op slag voelde de hele wokegemeenschap zich gekwetst.”

Geen excuses

Derksen besloot daarom samen met mede-schermgezichten Wilfred Genee en René van der Gijp om Vandaag Inside stop te zetten. Het trio voelde namelijk te weinig steun van de commerciële zender Talpa. “Terwijl heel Nederland tegen mij was, stuurden zij een persbericht uit dat ik diezelfde avond nederig mijn excuses zou aanbieden. Nou, dan val ik nog liever ter plaatse dood.”

De openbare omroep contacteerde hem vervolgens om het programma over te nemen, maar Talpa besloot uiteindelijk om de kip met de gouden eieren niet te slachten. Twee weken later zat Derksen alweer in de opnamestudio voor de herneming van Vandaag Inside, waar hij zijn middenvinger opstak naar de ‘dames aan talkshowtafels’ die om excuses vroegen. “Soms moet je onfatsoenlijk zijn om duidelijk te zijn. Die dames worden geleefd door vooroordelen.”

‘Veranderde tijdsgeest’

Sinds de controverse is Derksen niet sneller geneigd om een blad voor de mond te nemen. Volgens hem kwam de verontwaardiging vooral voort uit een veranderde tijdsgeest. “Mijn generatie is veel ruimdenkender dan de huidige, waarin de vertrutting alomtegenwoordig is”, klinkt het in het interview. Hij vindt dat burgers te snel gekwetst zijn en wil zich daar met Vandaag Inside tegen verzetten. In het programma vertolkt hij naar eigen zeggen de stem van de stille meerderheid. Terwijl andere talkshows of kranten mensen van de linker- of rechtervleugel uitnodigen, zou hij daartussen vallen. “Ik ben de held van smakeloos Nederland. Eindelijk een programma waar ze zeggen hoe het daadwerkelijk is.”