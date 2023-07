Joël De Ceulaer overschouwt de politieke week: ‘Gelooft iemand dat een geloot burgerpanel Good Move zal verwerpen?’

Wat leren Israël, het terreurproces en het mobiliteitsdebat in Schaarbeek ons over het systeem waarin wij leven? Dat een liberale democratie water en vuur moet verzoenen. En dat wat in een rechtszaak werkt, bij een politieke beslissing misschien ongepast is.

In ons persoonlijke leven zijn romantische gevoelens een bron van genoegen en genot. Op het politieke niveau zijn ze nutteloos en naïef. Zelfs wie verbinding predikt en polarisatie betreurt, doet dat om bepaalde kiezers aan te spreken, en dus in het kader van de politieke strijd. Als de markt voor vechtjassen in de Wetstraat verzadigd raakt – wat misschien wel aan het gebeuren is – dan kan de vraag naar verzoeners groeien. Maar het is een nulsomspel: de winst van de ene is het verlies van de andere. Een blozende maagd kan romantisch zijn in de liefde, in de politiek heeft hij (m/v/x) geen toekomst. Politici en waarnemers die klagen over de ruwe zeden in de Wetstraat, trakteer ik op dit citaat van collega Jeroen Van Horenbeek: “Ze hebben allemaal Alkibiades gekocht. Wel, dat ze dat boek lezen. Dan zullen ze zien dat het er destijds ook al ruw aan toe ging. Dat is nu eenmaal politiek.”

Politiek is een noodzakelijk kwaad. Wij verschillen over veel onderwerpen grondig van mening, en dat zal niet veranderen. De democratie stelt ons in staat om vreedzaam samen te leven, ondanks die verschillen. Nooit zullen wij een meerstemmig ‘Kumbaya’ aanheffen, maar we slaan elkaar de kop niet meer in. Wij vinden dat nu vanzelfsprekend maar het is – in het licht van de geschiedenis – een fameuze verwezenlijking.

De democratie is wel een gebrekkig systeem, dat ons vaak teleurstelt. Er is geen beleid dat iedereen bevredigt en bestuurders zijn ook maar mensen. Prutsers, eigenlijk. ‘Als mensen engelen waren, dan hadden we geen overheid nodig’, luidt een beroemd citaat uit The Federalist Papers van de Amerikaanse founding fathers. ‘En als we werden bestuurd door engelen, zou er geen controle op die overheid nodig zijn.’

Dat maakt het nog ingewikkelder. De democratie is niet alleen een gebrekkig systeem dat onze verdeeldheid niet opheft; het bestuur dat voortkomt uit de stembus, moet constant worden behoed voor ontsporingen. Ook als de politieke meerderheid die beperking liever niet heeft. Dat blijkt in Israël, waar een democratische meerderheid het controlerende hooggerechtshof wil verzwakken.

Volksberoep

Zoals de politiek geen romantiek verdraagt, zo is de combinatie van liberale rechtsstaat en democratie waarin wij leven, ook niet bepaald een knus huwelijk. Eigenlijk is het in een liberale democratie altijd een beetje kermis in de hel. Regen en zon. Water en vuur. Het welhaast onverzoenlijke dat tóch, hoe verwonderlijk het ook is, tegelijk plaatsheeft. In een democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen. In een liberale rechtsstaat wordt zowel individu als minderheid tegen die meerderheid beschermd. De democratie levert ons vrede op. De rechtsstaat biedt ons rust en veiligheid: de zekerheid dat we niet zomaar in het midden van de nacht uit het bed worden gesleurd en naar een kamp gebracht omdat we tot de verkeerde groep behoren, zoals in nazi-Duitsland, of omdat de overheid totale willekeur als wapen gebruikt, zoals in de voormalige Sovjet-Unie.

Naarmate de liberale controle op democratische natiestaten ook gebeurt op niveaus waar de burger weinig of geen vat op heeft, zoals dat van de Europese Unie, neemt de spanning tussen die twee flanken van ons systeem toe. Grof gesteld is het vandaag vooral rechts dat meer democratie en minder liberalisme wil. Hij zal zichzelf niet rechts noemen, maar het is wel een idee dat rechts omhelst: het idee van een volksberoep dat Mark Elchardus heeft geopperd, waardoor een tweederdemeerderheid in het parlement rechterlijke uitspraken zou kunnen wegstemmen – als die betrekking hebben op de gemeenschap, uiteraard, niet bij de veroordeling van individuen. Als het over klimaat of migratie gaat, bijvoorbeeld.

Ter progressieve zijde neemt het vertrouwen in de rechterlijke macht op alle niveaus juist toe, om de politieke meerderheid tot de orde te roepen: omdat het beloofde klimaatbeleid uitblijft, heeft Klimaatzaak meer vertrouwen in de rechtsstaat dan in het parlement. Zie ook: activisten die asielzoekers aan opvang willen helpen die de overheid hen, tégen alle regels en wetgeving in, niet biedt. Die spanning tussen de twee flanken in ons systeem is niet oplosbaar. Die zal er altijd zijn. Het is wat de Belgische politicologe Chantal Mouffe ‘de democratische paradox’ noemt.

Rechtvaardige jury

De uitspraak in het terreurproces heeft aangetoond dat de rechtsstaat werkt: de liberale flank van ons systeem biedt zelfs wie verdacht wordt van gruwelijk terrorisme het recht op verdediging en een eerlijk proces. Mocht er destijds bij meerderheid geoordeeld zijn, door iedereen enkele maanden na de aanslag naar de stembus te roepen bijvoorbeeld, zou het oordeel wellicht minder nuance hebben bevat – de kans is groot dat alle verdachten schuldig waren verklaard.

Een jury van willekeurig gelote burgers heeft na een maandenlang proces milder geoordeeld. Voorstanders van de volksjury zijn blij. Tegenstanders blijven beducht voor het risico dat een volksjury soms allicht een onschuldige veroordeelt die door professionele rechters zou zijn vrijgesproken bij gebrek aan materieel bewijs. Om wijlen strafpleiter Hein Diependaele te citeren: ‘Als ik schuldig ben, verschijn ik met plezier voor een volksjury. Als ik onschuldig ben, verkies ik een professionele rechter.’ Al kunnen die zich uiteraard ook vergissen. Het zijn geen engelen, maar mensen.

Een interessante, hippe vraag is of we een omstreden maar nu dus erg beminde praktijk uit het rechtsstatelijke domein kunnen overplanten naar dat van de democratie? Kan het electorale systeem, waarin wij vertegenwoordigers kiezen die namens ons het bestuur bij meerderheid aanduiden, gebaat zijn bij gelote panels? Eric Corijn, hoogleraar stads­studies aan de VUB en prominent progressief denker, liet op X (het oude Twitter) weten van wel: “De kwaliteit van het terrorismeproces is ook een argument voor (goed begeleide) gelote burgerpanels.” Ik schreef eerder dat ik gelote panels geen goed idee vind: wij kíézen onze vertegenwoordigers. Loting wijst op wan­trouwen in de kiezer. Zoals niet alle burgers moeten oordelen in een strafproces, zo hoort een geloot burgerpanel geen greep te krijgen op democratische besluitvorming – de bijsturing daarvan komt de rechterlijke macht toe.

De nabije toekomst wordt leerzaam. In Schaarbeek vormt het mobiliteitsbeleid een bron van debat. Het bestuur wil met Good Move bepaalde wijken en straten autovrij maken. Dat is niet naar de zin van onder meer liberalen, maar met name ook van veel Brusselaars met migratieachtergrond, die nog aan de auto gehecht zijn. In september zal een geloot burgerpanel uit de buurt zich over de kwestie buigen.

Vijf vragen

Dat wordt spannend en roept vragen op. Eén: is er iemand die gelooft dat een (goed begeleid, knipoog) burgerpanel Good Move zal verwerpen? Twee: is er iemand die denkt dat na goedkeuring door het panel het protest zal stoppen? Dat tegenstanders zich zullen neerleggen bij wat een geloot panel heeft beslist? Terzijde: het bestuur heeft al gezegd dat het zich niet zal kunnen permitteren om een totaal andere richting uit te gaan dan wat het panel beslist. Dus misschien zal het verzet nog groeien. Het klopt dat het protest al fel was: er werd geroepen en gedreigd, verkeersborden werden vernield, betonblokken die auto’s moeten tegenhouden, weggesleurd. Vraag drie: zouden we dat van klimaatactivisten aanvaarden? Vier: moeten tegenstanders van Good Move zich aan betonblokken vastkleven? En vijf: hoe zal de Raad van State over het plan oordelen?

Ik wens alle Brusselaars een romantisch privéleven.