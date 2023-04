Joe Biden te oud? Deze ‘senioren’ gingen hem voor als staatsleider

Paul Biya

Huidig president van Kameroen, 90 jaar

Het oudste staatshoofd ter wereld is Paul Biya. Met zijn 90 jaar is hij nog altijd president van Kameroen. Hij is al aan de macht sinds 1982 en won zijn laatste herverkiezing op 85-jarige leeftijd met 71,3 procent van de stemmen.

Biya’s regime heeft autoritaire trekken, en de man is meermaals beschuldigd van verkiezingsfraude. Maar vooral is hij berucht geworden om zijn vele en langdurige decadente reizen naar Genève.

Paul Biya in 2018. Beeld EPA

Konrad Adenauer

Oud-kanselier van West-Duitsland, 87 jaar bij aftreden

Konrad Adenauer was de eerste bondskanselier van West-Duitsland van 1949 tot 1963. Op 73-jarige leeftijd werd hij voor het eerst verkozen, maar hij won de verkiezingen een derde en laatste keer toen hij 85 was.

Adenauer werd in 2003 door de ZDF-kijkers verkozen als ‘Grootste Duitser aller tijden’. Een titel die hij te danken heeft aan enkele naoorlogse mijlpalen, zoals de toetreding van Duitsland tot de EEG en de NAVO.

Konrad Adenauer. Beeld EO

Ali Khamenei

Huidig grootayatollah in Iran, 84 jaar

Ali Hosseini Khamenei is sinds 1989 de hoogste leider van Iran. Zijn gezegende leeftijd weerhoudt hem er niet van een sterke greep op de macht te houden. Zijn lange en tumultueuze bewind wordt gekenmerkt door moorddadig geweld tegen tegenstanders, geweld dat in de afgelopen jaren alleen maar toenam.

In 1981 overleefde Khamenei zelf een bomaanslag die zijn arm verlamde.

Ali Khamenei. Beeld Photo News

Robert Mugabe

Oud-president van Zimbabwe, afgezet op 93-jarige leeftijd

Robert Mugabe kwam in 1980 aan de macht als een held van de antikoloniale strijd, maar in de loop van zijn vier decennia durende bewind daalde Zimbabwe af tot een autoritair regime. In 2013 werd Mugabe een laatste keer tot president verkozen, maar ondanks zijn verpletterende overwinning leidde zijn beleid in 2017 tot een staatsgreep, waarbij hij definitief werd afgezet. Hij overleed in 2019.

Robert Mugabe. Beeld AFP

Giorgio Napolitano

Oud-president van Italië, 89 jaar bij aftreden

Giorgio Napolitano bracht Italië stabiliteit tijdens een turbulente politieke periode. Op 86-jarige leeftijd loodste hij het land doorheen een hachelijke machtswissel, waarmee het tijdperk van Silvio Berlusconi ten einde kwam.

Het leverde hem de bijnaam ‘Re Giorgio’ (koning Giorgio) op, en een herverkiezing tegen zijn zin in 2013 - hij was toen 87. Toen hij twee jaar later aftrad, vergeleek hij het presidentieel paleis met een gevangenis, en sprak hij zijn verlangen uit om thuis van rust te kunnen genieten.

Giorgio Napolitano in 2015. Beeld EPA

Mahmoud Abbas

Huidig president van de Palestijnse Autoriteit, 88 jaar

Als onverzettelijke voorstander van een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict kreeg Abbas veel steun van de internationale gemeenschap toen hij in 2005 tot president van de Palestijnse Autoriteit werd gekozen. Bijna twee decennia later, en nog steeds even ver verwijderd van duurzame vrede, is Abbas nog steeds aan de macht, hoewel uit de meeste peilingen blijkt dat de Palestijnen hem liever zien opstappen.

Mahmoud Abbas. Beeld AP

William Gladstone

Oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, 84 jaar bij aftreden

Misschien wel een van de strafste namen uit het lijstje is William Gladstone. Vinden we het vandaag een hele prestatie om op 82-jarige leeftijd het premierschap na te streven, dan was het dat in 1892 zeker. Dat jaar stelde Gladstone zich kandidaat voor een vierde termijn en won de verkiezingen, terwijl zijn leeftijd de gemiddelde levensverwachting al ruimschoots overschreed.

Tot vandaag is Gladstone de oudste Britse premier ooit, en heeft niemand meer termijnen dan hij gediend.