Joe Biden lost campagnebelofte in en scheldt deel studieschuld kwijt

Biden maakte het langverwachte schuldverlichtingsplan woensdag bekend op Twitter. “In overeenstemming met mijn campagnebelofte, kondigt mijn regering een plan aan om werkende en middenklasse gezinnen ademruimte te geven”, schrijft Biden. De kwijtschelding zat al maanden in de koker, maar werd steeds uitgesteld vanwege discussies over een eerlijke uitvoering en angst om de inflatie aan te wakkeren.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I — President Biden (@POTUS) 24 augustus 2022

Uiteindelijk is besloten een inkomensgrens in te stellen van 125.000 dollar per jaar, voor gezinnen geldt een grens van 250.000 dollar per jaar. Ontvangers van de zogenoemde Pell studiebeurs kunnen nog maximaal 10.000 euro extra korting op hun studieschuld krijgen. Voor deze gedeeltelijke studiebeurs komen alleen studenten met de grootste financiële behoefte in aanmerking.

Ook omvat het plan een aantal maatregelen om de terugbetaling voor alle huidige en toekomstige leners te verlichten. Biden verlengt de pauze op terugbetalingsregelingen, die vanwege de coronacrisis was ingevoerd, tot januari 2023. Daarna geldt een begrenzing van de maandelijkse aflossing tot 5 procent van het maandinkomen, zodat mensen genoeg geld overhouden. Die grens ligt nu bij 10 procent.

Tussentijdse verkiezingen

Als het plan de verwachte juridische obstakels doorstaat, krijgen miljoenen Amerikanen een flinke financiële meevaller, vlak voor de tussentijdse verkiezingen van deze herfst. Volgens gegevens van de overheid hebben meer dan 43 miljoen mensen een studieschuld, waarvan ongeveer de helft minder dan 20.000 dollar moet terugbetalen. Het Witte Huis schat dat met dit plan ongeveer 20 miljoen Amerikanen in één klap van hun studieschuld af zijn.

Het totaalbedrag aan studieschuld in de Verenigde Staten is hoger dan bijvoorbeeld leningen voor auto’s of creditcards. Alleen aan hypotheken moeten Amerikanen in totaal meer geld terugbetalen. Het plan is daarom “de meest effectieve manier om werkende gezinnen en de economie te helpen”, aldus Chuck Schumer, de Democratische senaatsleider.

Demonstranten staan op 27 juli bij het Witte Huis om president Joe Biden te houden aan zijn verkiezingsbelofte om met een regeling te komen voor kwijtschelding van de studieschulden. Beeld Getty

Welvaartskloof

Voorstanders zeggen dat de aangekondigde kwijtschelding ook de raciale welvaartskloof zal verkleinen, omdat zwarte studenten eerder studieleningen afsluiten en vaak ook voor hogere bedragen. Volgens een onderzoek van de denktank Brookings Institution hebben zwarte leners vier jaar na het behalen van hun bachelordiploma gemiddeld bijna 25.000 dollar méér studieschuld dan witte leeftijdsgenoten, een gat dat nu verkleind kan worden.

Toch zullen ook veel mensen ontevreden zijn over de manier waarop het geld zal worden verdeeld. Progressievere presidentskandidaten zoals Elizabeth Warren en Bernie Sanders hadden tijdens hun campagne kwijtscheldingen voorgesteld van 50.000 dollar of zelfs meer. Ook is er kritiek dat de inkomensgrens veel te hoog is of dat de mensen die hun schuld al hebben afbetaald, worden benadeeld.

De Democratische partij hoopt met het plan vooral jonge en zwarte kiezers aan te spreken. Uit een peiling van Harvard onder 18- tot 29-jarigen bleek in maart dat 59 procent van de ondervraagden voorstander was van een of andere vorm van schuldkwijtschelding. Republikeinen zien juist een kans om kiezers uit de arbeidersklasse, die niet hebben gestudeerd, aan zich te binden met het argument dat ze ten onrechte moeten opdraaien voor de kosten van hoger onderwijs van anderen.