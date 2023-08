‘Joe Biden is te toegeeflijk geweest’: kan brokkenpiloot Hunter Biden zijn vader ten val brengen?

Niet alleen Donald Trump, ook Joe Biden zit in het nauw. Zijn zoon Hunter wordt namelijk beschuldigd van belastingontduiking, illegaal wapenbezit en belangenvermenging in het buitenland... via papa’s connecties. Een blik op het brokkenparcours van Hunter Biden.

Dat Hunter Biden (53) er dit keer niet onderuit zal muizen, klinkt het zelfzeker bij aanklager David Weiss. Hij houdt zich bezig met het onderzoek naar de strapatsen van de omstreden zoon van de Amerikaanse president, en is sinds kort aangesteld als speciaal aanklager. Dat betekent dat hij in elke staat van de VS een rechtszaak kan beginnen tegen Hunter Biden en niet alleen in Delaware, waar hij als aanklager werkt. De aantijgingen tegen de presidentszoon gaan over illegaal wapenbezit in 2018: Hunter loog namelijk dat hij geen drugs gebruikte toen hij een wapen kocht, terwijl hij wel degelijk aan de crack zat. Ook zou hij in 2017 en 2018 belastingen hebben ontdoken.

Aanklager Weiss is al sinds 2018 bezig met de onwettige praktijken van de presidentszoon, maar dat leidde tot nu toe niet tot serieuze resultaten. Integendeel, hij kwam tot een schikking met Hunters advocaten, waardoor Biden junior er zonder gevangenisstraf van afkwam. Maar dat was tegen de zin van rechter Maryellen Noreika. De sweetheart deal zat vol onduidelijkheden, vond ze, dus ging ze niet akkoord.

Nu wordt opnieuw een poging ondernomen om Hunter Biden alsnog voor de rechtbank te slepen. En dat zou vader Joe weleens zuur kunnen opbreken, te meer omdat de Republikeinen ook met een commissie op de proppen komen die de omstreden handel en wandel van de presidentszoon onder het vergrootglas zal leggen. Want er is meer aan de hand dan illegaal wapenbezit en belastingfraude. Biden junior mag ook mogelijke aanklachten over clandestien lobbywerk voor buitenlandse instanties en witwasoperaties verwachten.

Crackverslaving

Een en ander heeft zich afgespeeld tussen 2014 en 2019, toen Hunter in de raad van bestuur van het Oekraïense olie- en gasbedrijf Burisma zetelde. Daarnaast worden zijn activiteiten in het Chinese investeringsfonds BHR Partners onder de loep genomen, waarmee hij van 2013 tot 2016 zaken deed. Kansen en posities die hij louter te danken had aan zijn vader, luidt het. Hunter kon bijvoorbeeld geen enkele ervaring in de energiesector voorleggen toen hij bij Burisma aantrad. Maar intussen streek hij er wel 50.000 dollar (46.000 euro) per maand op.

Vader Joe bezocht Oekraïne overigens verschillende keren in zijn functie als vicepresident, van 2009 tot 2017. In die periode zou hij zich hebben bemoeid met de activiteiten van zoonlief in datzelfde land, beweren de Republikeinen. En natuurlijk zet Donald Trump daar vol op in. Als in 2016 ook nog een corruptieonderzoek tegen Burisma wordt opgestart, is het hek volgens Trump helemaal van de dam. Want Joe Biden bemoeit zich volgens hem opnieuw; hij dringt aan op het ontslag van de Oekraïense procureur-generaal die het corruptieonderzoek leidt, omdat de man zelf geen frisse reputatie zou hebben. Het werkt: de Oekraïner wordt ontslagen, waarna het onderzoek naar Burisma doodleuk wordt beëindigd.

Ook Hunters activiteiten in China roepen vragen op. Hij zou daar lucratieve zaken hebben gedaan, waarbij hij de macht van zijn vader als drukmiddel gebruikte. Een klokkenluider van de belastingdienst maakte in een hoorzitting deze zomer een whatsappbericht van Hunter uit 2017 openbaar, waarin de presidentszoon een Chinese zakenman aanmaant hem te betalen. In het bericht suggereert Hunter dat zijn vader naast hem zit: “Ik zal ervoor zorgen dat je er spijt van krijgt als je mijn aanwijzingen niet opvolgt. Ik zal met mijn vader wachten op het telefoontje.”

Volgens Hunters advocaat gaat het om een fake bericht. Niet alleen was Joe Biden op dat moment geen vicepresident meer, ook zat Hunter midden in een zware crackverslaving en was hij derhalve wanhopig op zoek naar geld. Voor de beschuldiging dat vader Joe een procureur in Oekraïne liet afzetten, is er eveneens geen bewijs. De president ontkent ook maar ooit met zijn zoon over zaken te hebben gesproken.

Beeld Mellon

“Deze zaak draait niet om Hunter Biden”, zegt Michiel Vos, Nederlands VS-correspondent en schoonzoon van Nancy Pelosi, voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. “Het is natuurlijk beschamend dat je zoon een halve debiel is die de helft van de prostituees in Los Angeles heeft bezocht en op foto’s naakt in hotels staat met een wapen in zijn hand terwijl hij aan de drugs zit. Maar het gaat erom of vader Biden betrokken was bij de Hunters zakendeals in het buitenland.”

In hoeverre de aanklachten tegen Hunter zijn vader kunnen schaden in diens verkiezingscampagne, is de grote vraag. Rationeel gezien zou Joe Biden herverkozen moeten worden, nu tegenstander Trump met zijn vierde en tevens zwaarste aanklacht wordt geconfronteerd. De voormalige president wordt beschuldigd van verkiezingsfraude in de staat Georgia tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij jarenlang achter de tralies vliegen.

Ook al heeft Trump nog drie serieuze strafzaken lopen, de jongste kan hem de kop kosten omdat hij dit keer geen gratie aan zichzelf kan verlenen. In de voorgaande federale zaken kon dat wel, met het oog op een nieuw presidentschap. Maar de vervolging in Georgia is van lokaal niveau, waarbij Trump geen achterpoortjes meer kan intrappen. Om de aandacht van zijn eigen problemen af te leiden, pakt Trump het op de voor hem gebruikelijke manier aan: door de belangstelling zo veel mogelijk op de negatieve kanten van zijn tegenstander te richten; de ‘misdaadfamilie Biden’ heeft het allemaal gedaan.

“De kans dat Biden het tijdens de verkiezingen moet bekopen, wordt steeds reëler”, denkt Michiel Vos. “Of dat werkelijk betekent dat hij de verkiezingen hierdoor zal verliezen, weet ik niet. Maar de perceptie dat dit zijn campagne serieuze schade kan toebrengen, is er wel degelijk.”

Dat vader Biden het allemaal zo ver heeft ­laten komen met zijn zoon, is een teken van zwakte, meent Vos. “Het is een oude man die te toegeeflijk is naar zijn enige overgebleven zoon toe. De ‘goeie’ is dood, de andere is een gebroken figuur. Maar hij is wel de enige zoon die er nog is.”

Affaire met schoonzus

Hunters oudere broer Beau was zijn grote voorbeeld, schrijft hij in zijn boek Beautiful Things, dat in 2021 wordt gepubliceerd. Hunter en Beau zijn pas 2 en 3 jaar wanneer ze zwaargewond raken tijdens een auto-ongeluk. Hun moeder Neilia Hunter en hun kleine zusje overleven het niet. Vader Joe blijft alleen achter met de twee jongens, die maandenlang moeten revalideren. Beau heeft verschillende botbreuken, Hunter loopt een letsel aan zijn schedel op, wat tot zware hersenbeschadiging leidt. Twee weken na het ongeval wordt hun vader als senator beëdigd. In 1977 trouwt Joe Biden met Jill Jacobs en vier jaar later jaar later wordt Ashley geboren, het halfzusje van Hunter en Beau.

Terwijl Beau een glanscarrière uitbouwt en door zijn activiteiten in de oorlog in Irak een heldenstatus krijgt toegedicht, doet Hunter het een pak minder goed. Zijn zucht naar alcohol en drugs zal hem zijn hele leven achtervolgen. Wanneer hij net als zijn broer bij de marine wil, wordt hij wegens zijn verslaving afgewezen. Hij schippert tussen allerlei jobs en slaagt er hoe dan ook in behoorlijk wat geld te verdienen, maar wanneer zijn grote voorbeeld Beau in 2015 aan een hersentumor overlijdt, stort Hunter compleet de diepte in. Hij gaat zich te buiten aan cocaïne, maakt zijn eigen crack en laat zijn dakloze dealer in huis wonen.

Wanneer hij een affaire begint met de echtgenote van zijn overleden broer, loopt zijn eigen huwelijk met drie kinderen na 24 jaar op de klippen. Onder invloed krijgt hij een auto-ongeval en belandt hij – opnieuw – in een afkickkliniek.

Geen makkelijke situatie voor vader Joe. Toch blijft die hem steunen: “Mijn zoon werkt aan zijn drugsprobleem en ik ben trots op hem”, is zijn reactie wanneer Trump tijdens een presidentieel debat weer eens uithaalt naar Hunters drugsparcours. De reactie wordt door de ene helft van Amerika lovend ontvangen – het hele land verkeert immers in een zware opioïdencrisis – en door de andere kant als te soft afgedaan: critici vinden dat vader Biden al veel eerder had moeten ingrijpen toen zijn zoon aan de drugs zat, en dat hij nooit had mogen toestaan dat Hunter naar landen als Oekraïne ging.

Hunter zelf onthoudt zich van commentaar. Als hij in de media verschijnt, wordt hij steevast omringd door een legertje advocaten. De jongen met de artistieke inslag die ooit schrijver wilde worden, is alleen nog maar te zien in maatpak als hij naar de rechtbank moet. Een clichévoorbeeld van te snel en te veel geleefd. En van een vader die hem nog altijd de hand boven het hoofd houdt.