Joe Biden hoopt met bliksembezoek aan Mexicaanse grens de kritiek op zijn migratiebeleid te laten verstommen

Biden ligt onder vuur vanwege zijn onvermogen de illegale migratie een halt toe te roepen. Vorig jaar was al in september een record van 2,2 miljoen migranten aan de zuidelijke grens aangehouden. Vooruitlopend op de volgende presidentsverkiezingen in 2024 laten de Republikeinen geen kans liggen om de regering van Biden op zijn tekortkomingen te wijzen. Tegelijkertijd blokkeren ze in het Congres alle voorstellen om extra middelen in te zetten voor betere grensbeveiliging en hervormingen van het migratiebeleid.

Om de impasse te doorbreken presenteerde Biden vorige week nieuwe plannen om de migratiestroom in te dammen en de grensbeveiliging te verbeteren. Daarbij kondigde hij onverwacht zijn bezoek aan de grens aan, voorafgaand aan een driedaagse top in Mexico met de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador en de Canadese premier Justin Trudeau.

Op die bijeenkomst, die maandag begon, spreken de drie leiders over migratie, handel, energie en drugssmokkel en dan vooral over de zorgelijke toevloed van de synthetische opiaat fentanyl die in de VS voor talloze dodelijke overdoses zorgt.

‘Chaos’ aan de grens

Na aankomst in El Paso zondag werd president Biden opgewacht door de Republikeinse gouverneur Greg Abbott die hem een brief overhandigde waarin hij schrijft dat Biden de ‘chaos’ aan de grens zelf heeft gecreëerd. Biden zou volgens Abbott ‘zijn grondwettelijke plicht‘ hebben verwaarloosd ‘om de Verenigde Staten te verdedigen tegen een invasie door het toepassen van federale wetten‘.

Biden bleek zich tijdens zijn bliksembezoek vooral te richten op grensbeveiliging. Hij keek toe hoe grenswachten auto’s controleren op drugs, geld en andere verboden goederen. Daarna reed hij langs de hoge hekken langs de Rio Bravo die de VS scheiden met de Mexicaanse buurstad Ciudad Juárez, en stopte even om met bewakers te praten. Na vier uur zou hij weer zijn vertrokken zonder ergens met migranten te hebben gesproken.

Donald Trump

Biden beloofde bij zijn aantreden in 2020 een humaner migratiebeleid te voeren dan zijn voorganger Donald Trump die bijvoorbeeld kleine kinderen van hun ouders liet scheiden. Omdat het Biden, mede door de tegenwerking van de Republikeinen, niet is gelukt de grens beter te beveiligen bleef een omstreden maatregel, de zogeheten Title 42, van kracht om migranten op grond van covidpreventie zonder pardon terug de grens naar Mexico over te zetten.

Om de maatregel te kunnen opheffen, presenteerde Biden vorige week donderdag een nieuw plan om illegale migranten uit Nicaragua, Cuba, Haïti en Venezuela te weren aan de grens. Daarvoor in de plaats mogen maandelijks 30.000 migranten uit die vier landen legaal toegang tot de VS aanvragen, mits zij per vliegtuig komen, een sponsor in de VS hebben en aan andere criteria voldoen. “Als je een plan hebt om naar de VS te komen, doe dat dan legaal. Duik niet zomaar op aan de grens”, zo waarschuwde de president bij de presentatie van de plannen.

Mexico heeft erin toegestemd om maandelijks 30.000 afgewezen migranten uit deze vier landen terug te nemen. De vraag is of deze maatregel zoden aan de dijk zet, want afgelopen november bijvoorbeeld zouden al 82.000 migranten uit die vier landen de VS zijn binnengekomen, zo meldt The New York Times.

Mensenrechtenorganisaties noemen de nieuwste plannen van Biden hardvochtig omdat migranten die geweld en vervolging ontvluchten maar geen geld of een sponsor hebben, zo geen kans maken op asiel in de VS. De regering Biden verwerpt die kritiek en zegt dat jaarlijks ook 20.000 ‘vluchtelingen‘ uit Latijns-Amerika welkom zullen zijn.