Joe Biden en Xi Jinping spreken op G20-top hoop op betere relatie uit

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping hebben maandag bij aanvang van hun ontmoeting op de G20-top in Indonesië hun hoop op een betere relatie uitgesproken. De twee wereldleiders ontmoetten elkaar voor het eerst sinds Bidens aantreden als president en te midden van oplopende spanningen over Taiwan, Oekraïne en technologische sancties. Experts verwachten geen grote doorbraken, maar juichen toe dat de communicatie wordt hersteld.

“We delen een verantwoordelijkheid om te tonen dat China en de Verenigde Staten hun verschillen kunnen beheersen, en kunnen verhinderen dat concurrentie ooit in de buurt van een conflict komt”, zei Biden in een korte openingsverklaring. “Als leiders van twee belangrijke naties moeten we leiderschap tonen en de juiste koers uitzetten voor de relatie tussen China en de VS”, aldus Xi. Beide leiders droegen geen mondkapjes, maar hun entourage wel.

De ontmoeting tussen Biden en Xi begon om 17.30 uur lokale tijd (10.30 uur Belgische tijd), en zou naar verwachting minstens twee uur duren. Een gemeenschappelijke verklaring wordt niet verwacht, maar beide partijen zullen elk een eigen verklaring afgeven. Biden kondigde ook aan een persconferentie te zullen geven.

Het gaat om de eerste persoonlijke ontmoeting sinds juni 2019 tussen Xi en een Amerikaanse president, toen nog Donald Trump. Sinds de uitbraak van de covidpandemie begin 2020 reisde Xi jarenlang niet buiten China. In september reisde hij voor het eerst weer naar een regionale veiligheidstop in Oezbekistan, de G20 is de eerste internationale top.

Biden en Xi voerden de afgelopen jaren één telefoon- en vijf videogesprekken, maar dat kan niet tippen aan een dialoog in levenden lijve. Voor het eerst in zijn presidentschap zal Biden “in dezelfde ruimte zitten als Xi Jinping, en direct en rechtdoorzee met hem zijn zoals hij altijd is, en omgekeerd hetzelfde van Xi verwachten”, aldus Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan donderdag tijdens een briefing in het Witte Huis.

Taiwan

Het gesprek tussen Biden en Xi, in de zijlijn van de G20, is van wereldbelang. De verhoudingen tussen de eerste en tweede economie ter wereld zijn sterk verzuurd. Volgens experts zijn ze zelfs slechter dan ooit sinds president Richard Nixon een halve eeuw geleden de Amerikaanse betrekkingen met China aanknoopte. Beide kanten beschuldigen elkaar van economische ‘ontkoppeling’ en een Koude Oorlogmentaliteit. Peking zette afgelopen augustus zowat alle contacten stop in nasleep van het bezoek van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan.

De spanningen rond Taiwan staan hoog op de agenda van de ontmoeting. Peking ziet de Amerikaanse bemoeienis met Taiwan als een poging de onafhankelijkheid van het door China geclaimde eiland aan te moedigen, Washington ziet China’s retorische en militaire escalatie als gevaarlijk en ontwrichtend voor de regio. Van beide partijen worden geen concessies verwacht, maar experts hopen dat de leiders ‘vangrails’ kunnen vastleggen, om een militair conflict te voorkomen. “We moeten gewoon uitzoeken waar de rode lijnen liggen”, aldus Biden, een dag voor de ontmoeting.

China-Rusland

Ook de oorlog in Oekraïne en de Chinese steun voor Rusland vormen een grote splijtzwam. Xi Jinping kondigde amper twintig dagen voor de inval een “partnerschap zonder grenzen” met Rusland aan, en verleent – onder het mom van neutraliteit – diplomatieke steun aan de Russische president Vladimir Poetin. De Chinese overheid weigert van “een invasie” te spreken, en steunt Rusland in het streven naar een minder door de VS gedomineerde wereldorde. Xi waarschuwde vorige week wel tegen “de dreiging met of het gebruik van kernwapens”.

Een Chinese regeringswoordvoerder noemde de Chinees-Russische relatie vrijdag nog “stevig als een rots”, maar tegelijk lieten regeringsbronnen aan Financial Times weten dat Xi niet vooraf op de hoogte was van de Russische inval, daarmee afstand nemend. “Poetin heeft Xi niet de waarheid verteld”, aldus een van de bronnen. “Als hij het ons had verteld, zouden we nu niet in zo’n lastige positie zitten. We hadden meer dan zesduizend Chinese burgers in Oekraïne en sommigen van hen zijn omgekomen tijdens de evacuatie, al kunnen we dat niet bekendmaken.”

Technologie

Een derde belangrijk punt van discussie zijn de Amerikaanse technologische sancties, met onder meer een recent exportverbod op geavanceerde halfgeleiders, die door Peking gezien worden als een poging om de economische opmars van China te stuiten. Eerder deze week benadrukte Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, nog maar eens dat de sancties voortkomen uit nationale veiligheidszorgen, maar dat ze zou luisteren naar de bezwaren van haar Chinese tegenhangers.

Experts verwachten geen grote doorbraak van de ontmoeting, maar hopen dat het persoonlijk contact kan leiden tot het verbeteren van de communicatie, het uitwisselen van standpunten en het verlagen van de spanningen. In het beste geval leidt de ontmoeting tot hernieuwde Amerikaans-Chinese samenwerking inzake klimaatbestrijding en pandemiepreventie.