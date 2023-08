Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson & Lesley-Ann Poppe

Klaagt bedrijf achter eigen fastfoodketen aan wegens ‘oneetbare’ burgers

Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson, grootste youtuber

Neen, niet alles wat Jimmy Donaldson aanraakt, verandert in goud. Die indruk geeft MrBeast, zoals de Amerikaan vooral bekendstaat, echter wel in zijn YouTube-video’s. ’s Werelds meest bekeken youtuber doet regelmatig stunts, geeft hopen geld weg en startte in 2020 dus ook met een eigen burgerketen. Lange tijd verkocht hij dat verhaal als erg succesvol. Deze week raakte echter bekend dat hij het bedrijf achter de keten, Virtual Dining Concepts, voor de rechter daagt wegens ‘oneetbare’ burgers. Het bedrijf reageerde zelf met een eigen rechtszaak tegen MrBeast.

Lost parkeersituatie in Antwerpen eigenhandig op met golfkarretjes

Lesley-Ann Poppe, ex-model, presentatrice en zangeres

“Een elektrische bakfiets of step? Niets voor mij.” Dat zegt Lesley-Ann Poppe aan Het Laatste Nieuws. Ze was al langer op zoek naar een “comfortabel en ecologisch transportmiddel om de kinderen naar school te brengen en boodschappen te doen”. Het antwoord op haar zoektocht vond Poppe bij een koppel dat ze tegenkwam op strand: zij gebruiken daarvoor een elektrisch golfkarretje. Dat leek Poppe en haar man Kevin zo’n goed idee dat ze die nu zelf verkopen om in de Antwerpse binnenstad te gebruiken, waar bovengronds parkeren voor bezoekers sinds 1 augustus verboden is. Wie een karretje wilt, moet daarvoor algauw zo’n 7.000 euro neertellen.