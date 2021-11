► ‘Jij hoort in bed te liggen’: dochter (3) onderbreekt Nieuw-Zeelandse premier tijdens livestream

Bekijk hier de beelden van haar tussenkomst:

De premier van Nieuw-Zeeland was tijdens een livestream op haar sociale media net bezig over meer zekerheid voor bedrijven in een nieuw Covid-kader, wanneer ze wordt afgeleid door iets dat buiten beeld gebeurt. “Mammie?”, klinkt het zacht buiten beeld. “Je hoort in bed te liggen,” antwoordt Ardern en ze herinnert haar dochter eraan dat het “bedtijd” is en dat ze zo bij haar komt.

“Sorry iedereen,” zegt Ardern, als ze terugkeert naar de livestream. “Dat was een bedtijd-blunder, nietwaar?” In typische Ardern-stijl praat ze daarna nog even gemoedelijk verder met haar kijkers over de uitdagingen van thuiswerk wanneer je jonge kinderen hebt. Even later staat de driejarige echter opnieuw in de kamer om de premier aan haar andere plichten te herinneren. Ardern besluit vervolgens lachend om de livestream te beëindigen.

De eerste minister van Nieuw-Zeeland staat er inmiddels voor bekend dat ze haar communicatiemethodes niet altijd even formeel aanpakt. Ze maakt veelvuldig gebruik van haar sociale media en verschijnt in die livestreams vaak ook in comfortabele thuiskledij en praat vrijuit over haar privéleven.

Ook een afleiding hier en daar doet haar meestal niets. Zo kreeg Ardern vorige maand tijdens een een live-uitzending te maken met een aardbeving. De premier greep het spreekgestoelte even vast, glimlachte en antwoordde een journalist die net een vraag had gesteld: “Sorry, een kleine afleiding. Zou u uw vraag willen herhalen?”

Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ pic.twitter.com/TSfiplDtMb — Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) 21 oktober 2021