Jezelf een dividend van 2 miljard euro uitkeren? Rijkste Belg Eric Wittouck draait er zijn hand niet voor om

De Luxemburgse investeringsmaatschappij Artal International heeft over het jaar 2021 een dividend van 2,051 miljard euro uitgekeerd. Dat meldt de website van derijkstebelgen.be.

Artal International is het niet-beursgenoteerde investeringsvehikel rond Eric Wittouck. Die Brusselse zakenman is sinds enkele jaren de rijkste Belg en volgens Forbes goed voor een vermogen van ruim 9 miljard euro. Daarmee staat hij in het lijstje van het Amerikaanse zakenblad vandaag op plaats 206 van de mensen met het grootste vermogen op deze aardbol.

Of het dividend van Artal volledig naar Eric Wittouck gaat, is onduidelijk. Want de precieze verhoudingen binnen de familieholding van de Wittoucks zijn niet bekend voor het grote publiek. Wel is bekend dat Eric Wittouck sinds de jaren 2000 zijn andere familieleden aan het uitkopen is. Niet omdat hij alles alleen voor het zeggen wil, maar eerder omdat zijn familieleden – neven en nichten, want Eric zelf is enig kind – cash verkozen boven aandelen in de investeringsmaatschappij. Hoever het vandaag staat in die operatie, is niet bekend. Mogelijk is Eric Wittouck via zijn Luxemburgse privévennootschap Westend nog de enige aandeelhouder van Artal en komt het dividend hem wel degelijk volledig zelf toe.

In ieder geval is Artal al decennialang de financiële spil waarmee de familie Wittouck haar vermogen heeft uitgebouwd. Dat vergaarde de Brusselse, adellijke familie in de suikerbusiness, met onder meer Tiense Suiker. Eind jaren 80 verkochten de familiale aandeelhouders de suikerfabriek voor 1 miljard euro. Eric, die op z’n 35ste geen ouders meer had, cashte als hoofdaandeelhouder het grootste deel.

Oprah Winfrey

Sindsdien legt de familie zich toe op investeringen. Met succes. Een eerste grote slag sloeg ze in 1996 door het noodlijdende Keebler over te nemen en het na een herstructurering tegen een vijftienvoud van de aankoopprijs naar de beurs te brengen. Maar de grootste en tegelijk meest risicovolle investering die Wittouck deed met het fortuin dat hij had vergaard, was die eind jaren 90 in het Amerikaanse dieetbedrijf Weight Watchers. Vandaag is Artal nog steeds de grootste aandeelhouder met dik 20 procent in WW International, zoals het bedrijf tegenwoordig heet. In 2015 kreeg Wittouck in het aandeelhouderschap van WW overigens het gezelschap van de Amerikaanse superster Oprah Winfrey, die een belang van 10 procent kocht.

Nog in de portefeuille van Artal: tientallen voedingsbedrijven. Van de Belgische pralinemaker Neuhaus, over het Amerikaanse Pizza Hut tot industriële bakkerijen in Rusland, Frankrijk en Portugal. Al houdt het tegenwoordig een erg brede waaier aan investeringen aan, met ook aandelen in grote banken, General Motors, Apple en Alibaba. Al is er de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor farma- en (bio)techbedrijven.

De Amerikaanse superster Oprah Winfrey is net als Eric Wittouck aandeelhouder van WW International, het voormalige Weight Watchers. Beeld Getty Images

Biovoeding voor honden

Zo neemt een fonds met de belangrijkste techaandelen van Nasdaq voor meer dan een half miljard intussen de grootste positie in de investeringsportefeuille van Wittouck in, nog boven het belang in WW International. Daarnaast investeerde Artal onder meer in het Chinese Beigene, het Amerikaanse Acceleron Pharma en Alnylam Pharmaceuticals, in coronavaccinontwikkelaars Moderna en BioNTech en de Belgische biotechbedrijven Argenx en Iteos. In 2018 deed Artal nog een fantastische zaak met de verkoop van Blue Buffalo Pet, een Amerikaanse producent van biovoeding voor honden. Dat verkocht het voor 3,5 miljard euro, goed voor een winst van ruim 2 miljard.

Hoewel Wittouck te boek staat als rijkste Belg heeft hij zakelijk slechts weinig banden met ons land. Dat bleek uit de onthullingen van LuxLeaks in 2014, waarin zes belastingakkoorden van Artal met de Luxemburgse fiscus uit de doeken werd gedaan. Zo werd duidelijk dat er rond Wittouck postbusmaatschappijen in Luxemburg, Zwitserland, Guernsey, Gibraltar, Singapore, Hongkong, Bermuda en de Britse Maagdeneilanden zweven. Zelf is Wittouck gevestigd in Monaco. Verplaatsingen doet de uiterst mediaschuwe miljardair – er bestaan amper foto’s van hem – met zijn dertig jaar jongere Japanse vrouw in een luxejacht of een privéjet.