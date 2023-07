Jeugdraad-voorzitter Amir Bachrouri: ‘Achter de schermen zeggen de politieke partijen het bijna allemaal, hoor, wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar het mag vooral niet on the record in een interview verschijnen’

Nog een paar maanden is Amir Bachrouri (20) voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Als jongerenspreekbuis viel de Borgerhoutenaar op door zijn vlotte tong en ongezouten meningen. ‘Ik word echt kwaad wanneer ik eraan denk dat vijfhonderd jongeren in onze stad door plaatstekort vandaag geen toegang hebben tot een school, maar dat er wel een culinair centrum van 38 miljoen euro wordt opgericht.’

Als aperitief bestelt hij resoluut een mocktail. “Ik drink nooit alcohol”, zegt Amir Bachrouri ongevraagd. En dat dat niks met zijn geloof te maken heeft. “Mensen denken dat dan meteen. Alsof je geen moslim kunt zijn en toch alcohol drinken. Voor mij is het een heel weloverwogen keuze, in functie van mijn gezondheid. Daarom drink ik ook geen frisdrank of koffie. Alcohol is zo ongezond, zeker als je brein nog niet volgroeid is. Dat is pas tegen je vijfentwintigste. (glimlacht) Misschien dat ik dan over vijf jaar ook eens af en toe zal zondigen.”

Onbezonnen ergens induiken, dat is niets voor de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Amper 20 is hij en op een leeftijd dat wij ons er persoonlijk amper bewust van waren dat er bomen in een bos stonden, praat hij als een schijnbaar volleerd plantkundige.

Zelf nuanceert hij dat meteen. “Ik ben toch niet de enige die zo bezig is met de maatschappij? Er lopen vandaag 30.000 à 40.000 jongeren voorop in protestmarsen in Brussel. Kijk naar een platform als TikTok, wat voor maatschappelijke debatten daar worden gevoerd. Akkoord, ze zijn niet altijd even diepgaand als een analyse van vier pagina’s in De Morgen. Maar het toont wel aan dat jongeren iets kwijt willen.”

Ik moet nu spontaan aan youtuber Acid denken en de video die hij opnam na de uitspraak in het Reuzegom-arrest. Hij maakte, verontwaardigd over de strafmaat, de namen van de Reuzegommers publiek. Wat vond u daarvan?

“De jongere in mij begrijpt de frustraties van Acid heel goed. De rechtenstudent daarentegen denkt meteen: oei, nee, je gooit nu wel veel op een hoop.”

Het staat ook mijlenver van uw stijl. Denkt u dan niet: op deze manier is dat contraproductief voor het imago van de jongere?

“Nee. Je hebt aanstokers nodig en je hebt mensen nodig die vervolgens aan tafel gaan zitten. Het feit dat er 40.000 jongeren op straat komen die een radicaal ander klimaatbeleid eisen, maakt dat wij aan tafel gehoord worden door politici als we onze adviezen over een nieuwe klimaataanpak voorstellen. Als je iets wilt veranderen, kan het ene niet zonder het andere.

“Het gevoel dat Acid daar verwoordde, vertolkte een breed onbehagen dat bij heel veel jongeren voelbaar was. En je kunt het Acid ook niet verwijten dat hij het arrest niet gelezen heeft, of niet begrepen. Dat heeft 80 à 90 procent van de volwassenen ook niet. Als Sammy Mahdi (voorzitter cd&v, red.) een video post op TikTok waarin hij het heeft over ‘werkstrafjes’, vind ik dat toch nog heel wat anders.”

Dat vond u veel problematischer?

“De communicatie was alvast politiek geslaagd, want heel wat jongeren zijn mij komen vertellen dat ze ‘die Sammy zo goed bezig vonden’. Maar of je met zo’n video de rechtstaat een dienst doet? Dat betwijfel ik. Er is voor mij echt wel een verschil tussen een ongenuanceerde mening van iemand als Acid, een jonge gast van 24, en die van een nationale partijvoorzitter. Acid kan de democratie niet omverwerpen, partijvoorzitters kunnen via hun parlementsleden wetboeken herschrijven.”

We treffen Amir Bachrouri op een zeldzaam moment. Hij heeft namelijk tijd. Het verkiezingsmemorandum van de Jeugdraad is klaar, de examens van juni zijn succesvol afgerond. Augustus, met enkele herexamens van vakken die hij vanwege de drukte naar tweede zit doorgeschoven heeft, lijkt even nog veraf. Hij komt graag in het Groen Kwartier, zegt hij. Overal in de stad eigenlijk.

“Overal kom ik wel iemand tegen die ik ken. Dat is het fantastische aan in de stad wonen, dat is toch echt een plek van ontmoeting. Ik zou deze stad ook nooit kunnen omruilen voor een andere. Gent, Brussel, nee, ik zou daar nooit kunnen wonen. Brussel vind ik too much en Gent is voor mij geen stad. En in het groen gaan wonen? Brrr, nee. De vrijheid die een stad je geeft om je te ontwikkelen, dat vind je toch nergens anders. Zit je in een park, spring de fiets op en tien minuten later zit je in een theaterzaal. Wonen in een stad is voor mij vrijheid, ­onbegrensde mogelijkheid.”

Heeft Bart De Wever u al het ambassadeurschap aangeboden?

(schalks) “Ik vind dat hij me zou moeten betalen voor de promotie die ik maak. Maar goed, de begroting trekt dat wellicht niet.

“Ik zie de negatieve kanten van de stad ook, hoor. Ik was altijd al actief in het jeugdwerk, en nu als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad is dat nog op grotere schaal: ik hoor zoveel verhalen van wat er verkeerd loopt. Soms is het zelfs heel moeilijk om optimistisch te blijven. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om dankbaar te zijn voor wat wel goed gaat. Het helpt me om niet in fatalisme te vervallen.

“Maar ik word echt kwaad wanneer ik eraan denk dat vijfhonderd jongeren in onze stad door plaatstekort vandaag geen toegang hebben tot een school, maar dat er wel een culinair centrum van 38 miljoen euro wordt opgericht. En ik weet het, dat zijn relancemiddelen, het moet ook een trekpleister voor toerisme worden, wat dan weer andere inkomsten aantrekt. Maar dat wringt keihard. Dat toerisme van de toekomst, wie gaat daarin werken? Je hebt daar hoteluitbaters voor nodig, personeel dat goed ter taal is, die commerciële skills hebben. Er is een richting in tso die jongeren daarvoor opleidt, maar je kunt er niet voor zorgen dat al die jongeren een plek hebben op school.”

‘Het is evident dat als je vrouwen die topless zonnen bekogelt met zand, je wordt bestraft. Zo’n gedrag mag niet getolereerd worden.’ Beeld Wouter Van Vooren

U ging onlangs met De Wever in debat in De afspraak. Vindt u hem een goede burgemeester?

“Ik denk dat het bestuur met de jaren stappen heeft gezet. Vandaag zoekt Bart De Wever af en toe de pleintjes op om in dialoog te gaan met jongeren, dat is een groot contrast met het begin van zijn burgemeesterschap. Er zijn projecten die ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs moeten tegengaan, qua mobiliteit zie ik stilaan een andere denkwijze, en ik vind dat de leefbaarheid van de stad de afgelopen jaren flink verbeterd is. Alleen vind ik ze nog veel te weinig op maat gemaakt van kinderen en jongeren. Waar zijn de ruimtes voor jongeren waar ze open en bloot kunnen zeggen: dit is onze plek? Waar een bord staat, in duidelijke druk­letters: toegankelijk voor jongeren?”

Dat bedoelt u niet letterlijk, veronderstel ik.

“Toch wel. Ik denk dat dat symbolisch belangrijk zou zijn. Dertig procent van je stad bestaat uit jongeren. Heel veel van hen zijn op zoek naar open ruimte. Tijdens corona had iedereen er de mond van vol hoe belangrijk dat was. Jongeren willen hun appartementjes ook ontvluchten, maar zodra ze willen skaten of voetballen worden ze als overlast beschouwd.”

Wie Antwerpen zegt, zegt tegenwoordig automatisch ook drugs. U woont in Borgerhout: de bommen en granaten ontploffen bijna letterlijk in uw straat.

“Je voelt dat drugs in de stad heel aanwezig zijn: op straat ruik je weleens cannabis, bij het uitgaan kom je coke tegen, in de Diepestraat vind je de heroïnespuiters. Ik hoor jongeren die ’s nachts niet meer langs De Coninckplein durven te passeren. En dan hebben we het niet over de aanslagen. Het is de evidentie zelf dat de angst bij veel mensen dan de bovenhand neemt.”

Er wordt vaak gewezen op de verantwoordelijkheid van de gebruikers met het argument: zonder drugsgebruikers geen drugshandel en geen drugsoorlog. Hoe kijkt u daarnaar?

“Ik vind dat moeilijk, omdat je verschillende maatschappelijke problemen volgens mij niet los kan zien van elkaar. Er zijn zeker jongeren die me zeggen: ik gebruik alleen recreatief, om de zoveel weken eens een joint, of alleen een xtc-pil bij het uitgaan. Maar er zijn er ook voor wie hun drugsgebruik een vlucht is uit maatschappelijke ellende.

“Alles heeft een oorzaak, iedereen een verhaal. Ook dealers en drugskoeriers. Waarom rollen zij daarin? Dan heeft dat misschien ook te maken met het feit dat ze in financiële armoede opgroeien. Dat ze geen andere mogelijkheid meer zien om zich in de samenleving op te werken of hun identiteit te ontwikkelen. Ik vind het daarom heel moeilijk om maar op één onderdeel van de problematiek te focussen. Dat doen we in onze samenleving al veel te vaak als het over jongeren gaat. Kijk ook naar de Blaarmeersen, wat is de reactie wanneer jongeren daar de boel op stelten zetten? ‘Sjot ze buiten, pak ze keihard aan en ineens ook hun ouders.’”

U gelooft niet in straffen?

“Het is evident dat wanneer je vrouwen die topless zonnen bekogelt met zand, je daarvoor wordt bestraft. Zo’n gedrag mag niet getolereerd worden. Maar ik heb het heel moeilijk met politieke plannen om ouders van jeugddelinquenten een werkstraf te geven wanneer ze niet komen opdagen in de rechtbank. Ik zou niet weten waar dat in het strafwetboek staat. Bovendien hoor je van alle jeugdmagistraten: dat werkt voor geen meter. Dat komt vaak terug in maatschappelijke discussies, de volkswoede die haaks staat op inzichten uit de wetenschap.

“Ik pas voor de middeleeuwse gedachte van oog om oog, tand om tand: zet die jongere achter de tralies en het probleem is opgelost. Euh, nee. Er is niets naïevers dan die gedachte. Bovendien, vergeet het belang van groepsdynamiek niet. Daar is het bij Reuzegom ook genoeg over gegaan.”

Vindt u dat daar bij de Reuzegommers meer begrip voor was dan bij betrokken jongeren aan de Blaarmeersen?

“Ja. Ik denk dat opleidingsgraad een rol speelt, boven op de migratieachtergrond. Het ging bij Reuzegom over onze toekomstige dokters en advocaten, die gingen zich toch niet zo maar vergrijpen aan een poging tot moord? Of de rechtspraak ook anders geweest wanneer het jongeren met migratieachtergrond waren geweest, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar het viel me wel op dat er in dit geval veel begrip was voor de normvervaging die bij groepsdynamiek hoort.

“Ik ga zeker niet zeggen dat kansarmoede een vrijgeleide is om in Blankenberge met parasols te gooien. Dat bewijzen al die kansarme jongeren die zich wel netjes aan de regels houden. Maar niet elk brein werkt op dezelfde manier. Niet elke opvoedingssituatie is dezelfde. Niet elk gezin is even functioneel. Soms kom je jongeren tegen die zich gewelddadig opstellen, maar als je hun gezinssituatie bekijkt, zie je een spiraal van geweld en agressie. Is het dan verwonderlijk dat die kinderen zich ook zo gedragen? Als we die jongeren niet individueel begeleiden, gaan ze ook niet veranderen.”

‘Naast me in de klas zat een jongen die koude frieten in zijn brooddoos had zitten, of een zakje chips. Of niks. En hij was niet de enige.’ Beeld Wouter Van Vooren

Bent u bang voor wat de verkiezingen van 2024 zullen geven?

“Het lijkt me redelijk evident dat we afstevenen op een gitzwarte zondag. Het zou me niks verbazen mochten extreemlinks en -rechts in Vlaanderen samen 40 à 50 procent van de stemmen halen.

“Wat wil je ook anders wanneer de leidende politieke partijen allemaal verblind zijn door de oproepende kracht van de extremen? Je hoort Open Vld oproepen dat we de huismoeders moeten aanpakken, die moeten dringend aan het werk. Ze zeggen er niet bij wie die huismoeders zijn, maar iedereen weet over wie het gaat. Een ideale manier om hun 8 procent in de peilingen te verdoezelen. Cd&v denkt: dat kunnen wij ook, en vindt dat iedereen die Belg wil worden maar een examen moet afleggen. Alsof je daarmee aan integratie en inburgering doet. Alsof we niks van het verleden hebben geleerd. En dan kan een socialist door Molenbeek gaan wandelen en zich afvragen of daar nog wel Belgen wonen.”

Het is de eerste keer dat ik u boos zie.

“Natuurlijk word ik hier boos van. Moedige politici zijn niet degenen die het volk naar de mond praten. Hét volk bestaat niet eens, een vergissing die ze allemaal maken. Denk je echt dat mijn buurman – fijne mens trouwens – die al twintig jaar voor het Vlaams Belang stemt, bekeerd zal worden door de centrumpartijen die over elkaar vallen met steeds straffere oneliners? Die lacht die partijen uit in hun gezicht. Want wat is de boodschap die ze echt overbrengen? De politiek weet het niet meer, het systeem is in crisis. En dan is het echt niet zo gek dat mijn buurman denkt: dan moeten we het systeem maar eens goed opschudden. Ook ik, die probeer om heel rationeel in het debat te staan, denk dan: de politiek maakt het je toch wel erg moeilijk om niet extreem te worden.

“Ik begrijp niet dat de partijen niet de meest logische conclusie trekken uit de peilingen: dat hun aanpak niet werkt en dat het tijd is om zelf met een verhaal te komen. Toegeven dat ze de dingen in het verleden fout hebben aangepakt, dat er nu een nieuw tijdperk is aangebroken en dat ze het op een andere manier gaan doen. Ook al strookt dat wellicht niet met Machiavelli’s wijze lessen, dát is wat ik van politici wil horen.

“Achter de schermen zeggen ze het bijna allemaal, hoor, wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar het mag vooral niet on the record in een interview verschijnen. Nee, daar zeggen ze liever dat ze de huismoeder zogezegd gaan redden en ouders straffen van kinderen die uit de bocht vliegen. Het volk is niet dom, hè. Dat is toch geen geloofwaardige aanpak meer?”

Hoe zouden ze u wel kunnen overtuigen?

“Begin al eens met goed onderwijsbeleid. Kijk naar de slechte resultaten van Vlaanderen in alle internationale vergelijkende studies: er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de politiek om daar iets aan te doen.”

Denkt u niet dat alle partijen dat wel ­beseffen?

“Ik hoop dat. Ik lees voor aan kinderen van 9 en 10 jaar en ik zie enorm veel kennisarmoede. Als je dan tegelijk weet dat in het onderwijs vandaag alles vooral leuk moet zijn, dan heb ik het daar heel moeilijk mee. In 90 procent van de gezinnen waar ik voorlees, en daar zijn ook witte gezinnen bij, hebben de kinderen thuis nog nooit een boek in de handen gehad.

“We moeten dat ook bij naam durven noemen. Heeft de migratie voor een aantal extra uitdagingen in ons onderwijs gezorgd? Ja. Hoeft dat daarom determinerend te zijn voor de terugval van ons onderwijs? Dat denk ik niet. We hadden het anders kunnen aanpakken, en ik denk dat er nog steeds een momentum is om het anders aan te pakken.

“Dirk Van Damme (onderwijsexpert bij de OESO, red.) stelde voor om kinderen die thuis een andere taal spreken, af te zonderen en in een taalbad onder te dompelen. De reacties daarop! Alsof hij die kinderen in een concentratiekamp wilde steken. Dan denk ik, mensen, alstublieft. Ik begrijp niet dat dat in Vlaanderen zo’n groot taboe is.”

U bent niet bang om onpopulaire stellingen in te nemen. Neem ook het opiniestuk van socioloog Mark Elchardus, waarin hij de rellen in het Franse Nanterre een logisch gevolg van de massamigratie noemde. Daar is enorm veel kritiek op gekomen. U daarentegen zei meteen: dit is een heel goede analyse.

“Zijn analyse was: enerzijds heb je mensen in de samenleving die het gevoel hebben dat ze nooit inspraak hebben gehad in het migratieproces en vinden dat de elite hun dat heeft aangedaan. Anderzijds heb je mensen die zich nooit geaccepteerd gevoeld hebben in hun land van aankomst en denken: ik ga nooit deel uitmaken van de groep mensen die écht aanspraak maken op dit land. Je moet toch een idioot zijn om niet te zien dat dat tot spanningen kan leiden?

“Ik begrijp dat Elchardus’ betoog snel gelezen kan worden als: massamigratie is altijd een probleem en de miserie is de schuld van de migranten. Maar dat zegt hij niet, hij zegt juist dat we keihard moeten werken aan integratie.

“Er zullen altijd mensen zijn die het niet met je eens zijn, maar het is heel moeilijk om zonder dwarsliggers deftige sporen te krijgen.”

'Het is schrikken wanneer de politie ineens aan je deur staat, maar ik wist vanaf moment één dat ik recht in mijn schoenen stond.’ Beeld Wouter Van Vooren

U krijgt nochtans regelmatig de wind héél erg van voren. Hoe gaat u daarmee om?

“Ah ja, ik ben de voorzitter van de ‘Tuigraad’. En dat zijn nog de beleefde reacties. (lacht) Ik vraag me af wat dat nog gaat geven na de verkiezingen. Ik heb de eerste Zwarte Zondag natuurlijk niet meegemaakt, die gevolgen moeten heel heftig zijn geweest. En met 9/11 was ik ook nog niet geboren.

“Maar ik krijg nu inderdaad ook al veel haatberichten. Op den duur word je selectief blind en doof. Dat is misschien raar om te zeggen, maar wanneer je één naald in je lichaam geprikt krijgt, doet dat pijn. Wanneer je prik na prik na prik krijgt, treedt er op den duur verlamming op. Het voordeel is dat die reacties je niet meer uit je evenwicht brengen. Je niet opsluiten in de virtuele wereld en verder kijken dan de bagger van Twitter helpt ook.”

Vorig jaar piekte die haat. Uw oom verstopte vorig jaar 20 kilogram cocaïne in uw ouderlijk huis. U kreeg de politie aan de deur. Hoeveel pijn doet het dat uw naam voor veel mensen altijd een synoniem zal blijven voor drugs?

“Zulke negatieve reacties lezen is nooit prettig. Maar er was ook veel steun van jongeren en mensen die me dierbaar zijn. Daar trek ik me aan op.

“Het is schrikken wanneer de politie ineens aan je deur staat, maar ik wist vanaf moment één dat ik recht in mijn schoenen stond. Mijn moeder, mijn zus en ik: wij wisten echt van niks. Dat is uiteindelijk na het onderzoek ook zo gebleken (Amir en zijn zus werden nooit in verdenking gesteld, zijn moeder werd vrijgesproken, red.). Ik wil die bladzijde nu vooral proberen om te draaien. Bovendien, mensen denken dat ik daar heel veel over kan vertellen, maar eigenlijk heb ik bijna geen tijd gehad om er echt bij stil te staan. Een uur nadat ik ondervraagd was, werd ik gebeld met een zwaar probleem. Een jongere die thuis buitengegooid was en geen plek had om naartoe te gaan. Dan kader je wat jezelf overkomt wel anders.”

Of dan zeg je: sorry, nu even niet, ik heb mijn eigen problemen.

“Dat zou schuldig verzuim zijn. Ik kan toch niet tegen iemand die in complete wanhoop zijn lot aan mij toevertrouwt zeggen: nu even niet, het komt me niet uit, ik heb het even moeilijk? Ik ben daar heel plichtsbewust in. Ik heb mijn mandaat, mensen leggen hun vertrouwen in mij, ik kan dat niet beschamen.”

Beeld Wouter Van Vooren

In welk gezin bent u opgegroeid?

“Mijn ouders zijn naar België gekomen toen ze al twintigers waren. Mijn vader om te werken, hij is agent. Mijn moeder heeft een spierverlamming en kwam naar hier voor een medische behandeling. Ze hebben elkaar hier leren kennen, maar zijn al vrij vroeg gescheiden, waardoor mijn zus en ik vooral bij mijn moeder zijn opgegroeid. Wij hebben een heel veilige, warme, geborgen en vrije jeugd gekregen. Wij zijn niet in een keurslijf van verwachtingen geduwd, we mochten onze eigen weg zoeken.

“Als kind denk je dat hoe jij opgroeit normaal is. Maar toen ik in het vijfde of zesde leerjaar zat, begon me te dagen dat dat niet de standaard is. Naast me zat toen een jongen die koude frieten in zijn brooddoos had zitten, of een zakje chips. Of niks. En hij was niet de enige in de klas. Ik bleek een van de weinigen die boterhammen mee had, een doosje fruit, tomaatjes.”

Jullie kwamen thuis niets tekort?

“We konden het geld niet over de balken gooien, maar het is ook niet zo dat mijn ouders zeiden: jongens, attracties op de Sinksenfoor, dat zal niet gaan.

“Volgens de officiële indicatoren groeide ik wel degelijk op in kansarmoede. Nederlands was niet de moedertaal van mijn ouders, ze zijn laagopgeleid. Maar mijn ouders hebben het altijd als een gemis ervaren dat ze niet hebben kunnen studeren. Dat maakte dat ze de lat ook hoog legden.”

Een zeven was niet goed genoeg?

“Maak daar maar een acht van. Het klassieke verhaal: jullie gaan het beter doen dan wij. Wij werden intellectueel enorm gestimuleerd. En we zijn de gezusters tegengekomen, natuurlijk.”

De gezusters?

“De zusters van de katholieke kerk, ja. (lacht) Mijn ouders streken dik twintig jaar geleden neer in Borgerhout en daar had je zusters van de Sint-Egidiusgemeenschap, die het als hun missie zagen om te zorgen voor de mensen die hier aankwamen, het leven te vergemakkelijken en te verbeteren. De echte caritasgedachte.

“Mensen vinden dat altijd heel bizar als ik dat vertel, want mijn familie is natuurlijk niet katholiek. Maar kijk, dat is samenleven avant la lettre. Ik kwam van kleins af aan ook in kerken, dat was helemaal niet raar of zo. Ik heb dat als een rijkdom ervaren, die verschillende leef­werelden die heel natuurlijk in elkaar over­vloeiden.

“Ik geloof heel hard in sociale mobiliteit en dat je als individu een verantwoordelijkheid hebt om de kansen die je krijgt te grijpen. Je moet ervoor vechten, als je vooruit wilt. Maar tegelijk moet de samenleving een context creëren waarin dat mogelijk is. En moet je mensen tegenkomen die je die extra duw geven.”

Wie heeft dat voor u gedaan?

“Zonder Femke, de jeugdwerkster die ik heb leren kennen toen ik 10 was, had ik hier nooit gezeten. Ik heb ook het geluk gehad dat ik op school nooit het slachtoffer van lage verwachtingen ben gemaakt. In het zesde leerjaar hadden wij letterlijk een A- en een B-klas, de slimme en de domme kindjes. Niemand heeft toen ooit gezegd: Amir, jij praat thuis geen Nederlands, jou gaan we nu leren om een moestuin aan te leggen in plaats van wiskundeoefeningen te maken, volgend jaar zal je toch naar de B-stroom moeten in het middelbaar.

“Ik denk daar nog vaak aan, hoor. Juf Lien in het derde leerjaar. Juf Katrien in het zesde. Mevrouw Schelfhout van economie in het middelbaar. Redouane, een andere jeugdwerker. Filip, van de J100, ook een jongerenorganisatie. Zij hebben me altijd gestimuleerd om méér te doen.”

Femke vertelde me dat ze niet verbaasd is als ze u vandaag bezig ziet. Ze zegt: het woord voeren, acties op touw zetten, hij heeft nooit iets anders gedaan.

(lacht) “Ze heeft verteld over de opstand zeker? Ik heb ooit op de deur van het jeugdhuis staan stampen. Plots was namelijk beslist dat het jeugdhuis alleen nog open zou zijn voor jongeren vanaf 16 jaar. Mijn vrienden ik vonden dat niet kunnen. We hebben ons vastgeplakt aan die deur, als gekken op de bel geduwd, tot we gehoord werden.”

Hoe oud was u toen?

“Tien, elf, zoiets. Onze actie is ook gelukt. Femke heeft naar ons geluisterd en gezegd: ‘We zijn hier maar met twee jeugdwerkers en we krijgen dat niet meer gebolwerkt. Als jullie willen dat er iets verandert, zullen we de politiek daarmee moeten confronteren.’ Zij heeft ons aangezet om een video te maken waarin we duidelijk maakten dat wij niet wilden dat de stad ons in de kou liet staan. Binnen de paar weken heeft de stad toen middelen vrij gemaakt en is er een extra jeugdwerker toegewezen.”

Hoeveel partijen hebben u al gevraagd om volgend jaar op hun lijst te staan?

“Geen. Maar bon, Phara de Aguirre heeft me gezegd dat je vaak niet eens doorhebt dat ze je vragen. Voor mezelf heb ik de keuze al lang heel duidelijk gemaakt. Sowieso, het huidige politieke klimaat, ik zou me er niet in willen begeven. Ik schrik er niet van hoor, dat zoveel politici er de brui aan geven.”

Beeld Wouter Van Vooren

Als iedereen zo redeneert, gaat niemand het nog doen, natuurlijk.

“Dat is waar. Dat wringt ook. Maar ik geloof ook heel stellig dat de mensen die de grootste impact hebben op onze samenleving, degenen zijn die dat in alle luwte doen.

“Ik besef dat mensen mijn uitleg een zwaktebod zullen vinden. ‘Hij met zijn grote mond, dat hij dan zelf eens met zijn voeten in de modder gaat staan.’ Ik wil maatschappelijke impact hebben, en ik geloof niet dat de politiek de plek is waar ik die kan verwezenlijken. Ik spreek ook weleens met mensen die de politiek gedesillusioneerd de rug hebben toegekeerd. Zij zijn er ook vol ambitie ingestapt, en eruit gekomen als een ander mens. Zij hebben de politiek niet veranderd, de politiek heeft hen veranderd.”

Over een half jaar eindigt uw mandaat. Hoe wil u die maatschappelijke impact daarna vormgeven?

“Eind dit jaar komt er een boek van mij uit bij Borgerhoff en Lamberigts: Doe maar niet. Over het vuur van de jeugd, dat altijd weer wordt uitgepist. De rest laat ik op me af komen. Je moet ambitieus zijn in het leven, maar niet te hebberig. Je kunt doelen stellen met wat je over twee jaar allemaal bereikt wil hebben, maar wat als je dat dan niet haalt? Is je leven dan een mislukking? Ik denk dat je soms wat meer ruimte moet laten voor onbevangenheid. Onze samenleving kan dat gebruiken.”

Weet u dat u klinkt alsof u minstens 65 bent en alles al hebt gezien en meegemaakt?

“Is dat zo? Ik lees gewoon veel, denk ik. Ik praat met heel veel mensen en liefst met mensen met confronterende meningen.”

Doet u ooit iets wat andere 20-jarigen doen? Uitgaan met maten, doelloos rondhangen, ontspannen?

“Ik ga wel soms lopen. Uitgaan doe ik maar zelden, ik ben echt geen nachtmens. Zelfs om te blokken lukt me dat niet: om 22 uur stopt het, daarna lig ik in dromenland. Als ik uitga, moet ik daar heel zwaar van recupereren. Doe ik dat te veel, dan destabiliseert me dat. Ik lees wel veel. Telt dat?”

Dat hangt ervan af wat u leest.

(betrapt) “Geen strips of zo. En al zeker geen poëzie, brrr... Ik lees eigenlijk altijd om bij te leren. Heel soms ga ik eens naar een concert, maar als ik muziek luister, is dat vooral functioneel.”

Excuseer?

“Welja, als ik onderweg ben, in de auto. Of als ik echt geen zin heb om te koken, dan zet ik wat muziek op om het leven draaglijker te maken. (lacht)

“Vroeger ging ik naar speelpleinen, zat ik in een toneelgezelschap, voetbalde ik. Maar bon, de afgelopen jaren stond alles in functie van mijn voorzitterschap, en mijn studie. Dan blijft er niet veel over. Dit is ook tijdelijk, hè.”

En een lief?

“Dat heb ik niet.”

Wilt u er een?

“Dat is een goede vraag. Het feit dat ik niet direct ja zeg, zegt misschien al veel. Dus nee, denk ik. Ik heb er eigenlijk gewoon geen tijd voor. Dat is iets voor later. Maar ook dan: je kunt ambitieus zijn maar je moet niet hebberig zijn. Laat de dingen lopen en dan gebeurt ineens wat je zo graag wilde, soms op de belachelijkste manier. Daar geloof ik heel hard in.”