Jeugdbewegingen nooit zo populair: kinderen steeds vaker op wachtlijst

Jeugdverenigingen zagen de voorbije tien jaar hun ledenaantal boomen: telden de drie grootste jeugdbewegingen - Chiro, Scouts en KSA - in 2010 samen nog bijna 200.000 leden, dan zijn het er vandaag bijna een kwart meer, net geen 250.000. “En sinds corona hebben we helemaal de wind in de zeilen”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen, met 90.000 leden de tweede grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. “In een jaar tijd hebben we er ongeveer 2.000 leden bijgekregen”, zegt hij. Ook de grootse jeugdbeweging, Chiro, zit al jaren in de lift: het ledenaantal tikte in dik tien jaar met 23.000 aan. “Een verklaring voor de groei heb ik niet meteen”, zegt woordvoerster Marij Germijns. “We vinden het alleszins fijn dat veel kinderen en jongeren de weg vinden naar de Chiro en de jeugdbeweging in het algemeen.”

Jeugdbewegingen botsen als gevolg van het succes steeds vaker op hun limieten. Op de website van Chiro kunnen werkingen bekijken hoe ze een ledenstop kunnen vermijden en wat de do’s-and-don’ts zijn bij wachtlijsten. “Bij de Scouts hebben een twintigtal werkingen een wachtlijst, maar die evolueert tijdens het jaar. Je hebt kinderen die afhaken en die plekken worden dan ingenomen door andere kinderen. Op die manier raken sommige wachtlijsten weggewerkt”, zegt Van Reusel.

“Wij zijn niet de grootste voorstander van wachtlijsten”, zegt Benjamin Verhegge van KSA, met 37.500 leden de derde grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. “Maar het is natuurlijk zo dat de lokale afdeling voldoende draagkracht moet hebben om nieuwe leden toe te laten. Van onze 260 werkingen zijn er ongeveer 15 die met het systeem van wachtlijsten werken. Dat is onder meer het geval in de regio Gent en Antwerpen. Het aanbod is groot in die steden, maar de vraag naar vrijetijdsmogelijkheden is er nog groter. In Gent werken we samen met de stad en wordt er soms doorverwezen naar werkingen van collega’s waar er wel nog plaats is.”

Jan Van Reusel (Scouts en Gidsen Vlaanderen): ‘Als een groep volzet is, dan verwijzen we al eens door naar Chiro of KSA. Hoewel we allemaal een eigen methode hanteren, is het uitgangspunt van elke jeugdbeweging hetzelfde.’ Beeld Tessa Kraan

Als grootste speler verwijst Chiro in geval van nood vooral door naar andere Chiro-groepen in de buurt, maar andere jeugdbewegingen malen er niet om om door te verwijzen naar wat vroeger werd gepercipieerd als concurrentie. “Wij passen liever geen voorkeursbehandelingen toe als een van onze Scouts-werkingen volloopt”, zegt Van Reusel. “Als een groep volzet is, dan verwijzen we door naar de lokale Chiro of KSA. Rivaliteit? Ach, er is sprake van een sportieve en speelse concurrentie en hoewel we allemaal een eigen methode hanteren, is het uitgangspunt van elke jeugdbeweging hetzelfde: de ontplooiing van een jong individu in de samenleving.

Op tentenkamp met de Chiro. Beeld Rebecca Fertinel

Leiding

Volgens Van Reusel is het fenomeen van de wachtlijsten louter te wijten aan de grote instroom. “Het is niet zo dat jongeren op de leeftijd van 15 jaar zijn uitgekeken op de jeugdbeweging. Een groot deel van hen groeit door naar een rol in de leiding. Dat engagement houden ze zo’n vier jaar vol en dat is niet korter of langer dan vroeger”, zegt hij. “Ook bij KSA blijft het vrijwillige engagement overeind. Meer zelfs, steeds meer jongeren nemen hun verantwoordelijkheid en geven leiding”, zegt Verhegge. “We hebben wel gemerkt dat de duurtijd van het engagement is geslonken, van gemiddeld vijf à zes jaar naar nog zo’n drie jaar. Dat komt onder meer omdat jongeren veel meer opties hebben dan vroeger.”