Jessa Ziekenhuis laat politie komen omdat bezoekers regels weigeren te volgen

Het aantal coronapatiënten in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt steeg van acht vorige week naar vijftien nu. Zeven patiënten worden behandeld op de afdeling intensieve zorg. Het ziekenhuis schaalt op van acht naar twaalf coronabedden, en dat gaat ten nadele van het aantal bedden voor reguliere zorg. “In de voorgaande coronagolven konden we elke dag vijf operaties met een verblijf op intensieve zorg garanderen, maar dat zijn er vanaf volgende week opnieuw slechts drie”, zegt medisch directeur Jos Vandekerkhof.

Door het toenemende aantal coronapatiënten besliste het ziekenhuis vrijdag de bezoekersregeling te verstrengen. Elke patiënt mag nu maar een bezoeker per dag ontvangen, gedurende een uur. Voorheen waren dat twee bezoekers per dag.

‘In het belang van patiënten en medewerkers’

Maar niet iedereen heeft respect voor die maatregelen. “We begrijpen dat de verstrengde bezoekersregeling niet populair is, maar het is in het belang van onze patiënten en onze medewerkers”, verduidelijkt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Helaas hebben we maandag tot twee keer toe de politie moeten oproepen om de rust te laten wederkeren. Zo waren er twee mensen die samen een bezoek wilden brengen op een uur dat dat niet mogelijk was en hadden ze niet online geboekt, maar wilden ze toch koste wat kost het ziekenhuis betreden.”

De politie stuurde de mensen weg, bevestigt Dorien Baens, woordvoerster van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. “Het ging om een man die altijd samen met zijn moeder een bezoekje bracht aan een patiënt, terwijl het Jessa Ziekenhuis nu maar een bezoeker per patiënt toelaat en dat binnen bepaalde uren. Eén keer moest ons team inderdaad tussenbeide komen.”

“Dat bezoekers door het lint gaan omdat ze geen begrip tonen voor deze bezoekersregeling, is werkelijk ongehoord. Mensen worden steeds agressiever. We roepen op tot meer respect voor onze regelgeving”, zegt Ketelslegers.

Andere ziekenhuizen

Ook andere ziekenhuizen hebben intussen hun bezoekregeling aangepast. In het UZ Brussel mag een patiënt dagelijks twee vaste bezoekers ontvangen en dat tussen 14 en 18.30 uur. Bezoekers dienen bovendien een bezoekerskaart aan te vragen aan de hoofdingang. De regeling komt boven op het Covid Safe Ticket (CST), dat sinds 15 oktober verplicht is voor elke bezoeker.

Ook het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden voerde het gebruik van het CST in. Het AZ Diest heeft een totaal bezoekverbod ingevoerd. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de afdelingen palliatieve zorg, pediatrie en materniteit. De ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen laten sinds maandag nog een bezoeker per patiënt per dag toe. Hetzelfde scenario bij het ZOL in Genk: een persoon per dag, die maximaal twee uren mag blijven. Tot hiertoe werden in de andere ziekenhuizen die hun beleid strenger maakten geen grote incidenten gemeld.