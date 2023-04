Jerry Springer, de grootvader van de pulptelevisie

Zijn tv-programma, tussen 1991 en 2019 dagelijks te zien, zat ergens tussen relatietherapie en een duivelsuitdrijving. Zijn gasten waren strippers, huisvrouwen en vreemdgangers die op tv hun turbulente levens deelden en niet zelden met elkaar op de vuist gingen. Springer werd de ‘grootvader van de trash-tv’ genoemd. Hij overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker, die enkele maanden eerder bij hem was vastgesteld.

Terwijl zijn gasten stoelen naar elkaar smeten op een podium dat blank stond van het testosteron en oestrogeen ontlokte Springer met een microfoon in zijn hand reacties uit het publiek. Hij gooide graag olie op het vuur. Tijdens een interview met een vrouwelijke gast liep haar partner ineens het podium op. “Moet je haar niet iets vertellen?” zei Springer. De partner bleek te zijn vreemdgegaan. Waarop even later ook ‘de andere vrouw’ op het podium verscheen. Zwanger, maar van wie? De vreemdganger liep rood aan en de chaos was compleet.

In de Jerry Springer Show leek het drama geen eindstation te kennen. Het publiek, uit op leedvermaak, joelde van afschuw en genot. “Jerry, Jerry, Jerry”, scandeerden zij.

Springer zelf leek nog het minst te genieten van zijn show. “Ik zie het als werk”, zei hij vaak in interviews. Toch zette hij 27 seizoenen door. In de hoogtijdagen ontving hij een jaarsalaris van 8 miljoen dollar.

Politiek actief

Ook Jerry Springers persoonlijke leven zat vol drama. Hij werd in 1944 geboren in een Londens metrostation, waar zijn Joodse ouders schuilden voor Duitse bombardementen. In 1949 emigreerde het gezin naar New York. In de VS studeerde Springer politicologie en rechten.

Jerry Springer: “Ik hoop dat de hel niet te heet is omdat ik snel verbrandt.” Beeld AP

Na baantjes in de journalistiek ging hij aanvankelijk de politiek in. In 1971 werd hij raadslid voor de Democraten in Cincinnati, Ohio. Na drie jaar moest hij vertrekken omdat hij seks had gehad met een prostituee. De kiezers in zijn woonplaats leken daar weinig van onder de indruk, want in 1977 werd hij verkozen tot burgemeester van datzelfde Cincinnati. Later mislukte zijn poging om gouverneur van Ohio te worden.

“Ik hoop dat de hel niet te heet is omdat ik snel verbrandt”, zei Springer vorig jaar nog in een podcast. Hij vond zelf dat zijn Jerry Springer Show de cultuursector had verpest. Toch zal hij de geschiedenisboeken ingaan als een van de grootste culturele fenomenen uit de Amerikaanse tv-geschiedenis.

Hoofdschuddend keek de presentator toe hoe de hel dag in, dag uit losbarstte in zijn studio. Zijn aandachtsgeile gasten kregen geen geld; alleen hun vlucht en hotelkosten werden betaald. Velen zagen hun optreden als een minivakantie en een claim to fame. Ook de beveiligers op de set werden beroemdheden. De zin waarmee Springer hoopte te worden herinnerd, is het befaamde mantra dat hij na elke aflevering deelde: “Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.”