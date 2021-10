Jens Dendoncker binnenkort opnieuw te zien in nieuw seizoen ‘Hoe zal ik het zeggen?’

‘Hoe zal ik het zeggen?’ startte in 2017, en kreeg eind 2018 een tweede seizoen én een Emmy Award. In het programma, dat gebruikmaakt van verborgen camera, wordt een meestal min of meer ernstige boodschap overgebracht op een ludieke manier.

De voorbije maanden werd het derde seizoen ingeblikt. VTM en productiehuis Shelter vroegen aan de Vlaamse tv-journalisten om niet over de opnames te schrijven, zodat Dendoncker ongehinderd met zijn ‘verborgen camera’ aan de slag kon. Hij liet zich ook voor het eerst bijstaan door Jeroen Verdick, die als co-presentator optreedt. Verdick verzorgt al jaren het voorprogramma van de stand-upshow van Dendoncker.

In november 2020 werd Dendoncker in het ziekenhuis opgenomen. “Ik heb me laten opnemen op een psychiatrische afdeling om van mijn angsten af te komen”, liet hij enkele weken later weten.

“Ik heb mijn tijd genomen om van mijn donkere gedachten verlost te geraken en alles een plek te kunnen geven”, klonk het in september. “Maar ondertussen gaat het weer goed met mij, elke dag voel ik me beter. Met dank aan mijn vriendin Lauren, zij is mijn grootste steun.”