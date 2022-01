Jeff Hoeyberghs veroordeeld tot 10 maanden cel voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie

Waarover gaat dit?

Op uitnodiging van de Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december 2019 een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen”.

En: “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.” Hij stelde verder dat “wij ze wasmachines, afwasmachines, poetsvrouwen gegeven hebben, totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren”. Of nog: “Hulp zoeken bij een wijf. Weet je hoe wij dat noemen? Jeanetten.”

Hij zei ook dat vrouwen niet geschikt zijn als wetenschapper, en dat kinderen van alleenstaande moeders voor problemen zorgen. “Daarmee zitten de gevangenissen, de psychiatrische instellingen en de afkickcentra vol.”

Bekijk hier nog eens waarvoor Hoeyberghs terechtstond

1.489 klachten

Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kwamen na de lezing zo’n 1.500 klachten binnen. “Normaal gezien krijgen we dat aantal jaarlijks binnen”, klonk het begin december in de rechtbank. “Hoeyberghs heeft zich in zijn twee uur durend betoog seksistisch, minachtend en vrouwonvriendelijk geuit tegenover de vrouw. Dit brengt schade aan, zowel naar de vrouwen individueel, maar ook naar de maatschappij in het algemeen.”

Volgens advocate Cloots presenteerde Hoeyberghs zichzelf als klokkenluider. “Hij wilde zijn publiek, voornamelijk jonge mannen die vatbaar zijn voor extreme meningen, waarschuwen voor wat hen te wachten staat als ze niet goed opletten.” Het is volgens Cloots dan ook bewezen dat Hoeyberghs de strafwet geschonden heeft. “Het aantal meldingen dat we kregen, 1.489 waren er dat, geeft een goede indicatie over de schade die veroorzaakt is.”

Lees ook Waarom uiterst rechts geen goede relatie heeft met vrouwen

Het openbaar ministerie sloot zich aan bij de pleidooien. “Hoeyberghs spoorde zijn jonge mannelijke publiek aan tot vrouwonvriendelijk gedrag met haatdragende en vernederende uitspraken tegenover vrouwen. Bovendien beschikt hij niet over enig schuldinzicht.”

De rechter nam vanochtend ruim zijn tijd om zijn vonnis toe te lichten en besloot Hoeyberghs te veroordelen tot een strenge celstraf van 10 maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 8.000 euro. Verder werd hij ook voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Hoeyberghs was niet aanwezig bij de uitspraak, maar hij gaat vermoedelijk in beroep tegen de veroordeling.