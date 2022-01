Jef Vermassen over dood kleuter Dean: ‘Ik wil een assisenproces in België. De straffen in Nederland, dat is ‘niemendal’’

Jef Vermassen: “Ik ben door haar geraadpleegd en heb de opdracht aanvaard. Het is nu misschien nog wat delicaat, maar de eerste vraag die wordt opgeroepen, is die naar de psychiatrische verslagen. Wat hebben de experten na de eerdere veroordeling van deze man geconcludeerd? Zijn hun adviezen gevolgd?”

“Een andere belangrijke vraag is: wordt deze man in België of in Nederland vervolgd? Mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar België”, geeft Vermassen aan. “De straffen in Nederland, het spijt me, dat is ‘niemendal’. Ik had een eerdere zaak van een meisje in Turnhout dat is ontvoerd en meegenomen naar Nederland waar ze een nacht lang werd verkracht en mishandeld. Ze heeft het overleefd, maar bleef zwaar getraumatiseerd achter. De daders hebben in Nederland tien en vijftien jaar gekregen. Dat is niet serieus.”

“Ik wil dat deze man voor een Belgisch assisenhof wordt berecht en ga vandaag nog informeren bij het parket in Oost-Vlaanderen naar hun standpunt hieromtrent.”