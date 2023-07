Jean-Pascal Van Ypersele & Snoop Dogg

Grijpt naast voorzitterschap klimaatpanel

Jean-Pascal Van Ypersele, klimatoloog

De Brit Jim Skea is verkozen tot de nieuwe voorzitter van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dat is de groep van deskundigen van de Verenigde Naties die wetenschappelijke rapporten over de ontregeling van het klimaat publiceert. Skea haalde het van drie andere kandidaten, onder wie oo de Belgische klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele (ULB). De 66-jarige professor was in 2015 al eens kandidaat om voorzitter van het IPCC te worden, maar ook toen verloor hij het pleit.

Beeld DM

Annuleert concerten uit solidariteit voor Hollywoodstakingen

Snoop Dogg, rapper

Snoop Dogg mag dan in de eerste plaats een rapper zijn, de man vergeet niet dat hij ook al in vele films meespeelde. Uit solidariteit met de stakende acteurs en scenaristen in Hollywood besliste Snoop om de shows naar aanleiding van het dertigjarige jubileum van zijn debuutplaat Doggy Style niét te vieren. De rapper heeft zijn twee shows in de Hollywood Bowl daarom geannuleerd. “We blijven solidair met al onze broeders en zusters in de WGA en SAG-AFTRA in deze moeilijke tijd”, schrijft Snoop op Instagram.