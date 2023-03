‘Je zou toch denken dat ze na alle heisa voor de camera reageren’: slachtoffers over Studio 100-bazen Bourlon en Verhulst

Met een kort persbericht schoof Studio 100 de fors bekritiseerde Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof opzij. Over de inhoud van het rapport-Mussche, dat peilde naar een toxische bedrijfscultuur en grensoverschrijdend gedrag bij de pretparkengroep - geen woord. Ook voor de slachtoffers van de grote baas: geen woord. De ontgoocheling bij Michiel, Régis en Philip is groot.

Michiel Boogaers, ex-adjunct-directeur ‘food & beverages’: ‘Over alle mensen die trauma’s hebben opgelopen door hem en hun job kwijt zijn, spreken ze niet’

“Ze bewieroken bij Studio 100 Steve Van den Kerkhof nog en zijn hem erkentelijk voor zijn lange dienst, maar over alle mensen die trauma’s hebben opgelopen door hem en hun job kwijt zijn, spreken ze niet.” De ontgoocheling bij Michiel Boogaers, tot drie jaar geleden adjunct-directeur ‘food & beverages’, is groot na de bekendmaking van het vertrek van Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.

“Net zoals zovelen heb ik ook mijn verhaal gedaan bij advocate Christine Mussche. Dat het rapport klaar is, heb ik moeten lezen in de krant en over wat erin staat, weet ik niets. Dat vind ik niet correct. Op z’n minst een sorry voor het leed, was dat te veel gevraagd?”

Dat Van den Kerkhof na 23 jaar baan moest ruimen bij Plopsa lekte maandagavond al uit. In een persbericht liet moedermaatschappij Studio 100 weten dat de beslissing er kwam na het onderzoek van Mussche, die op vraag van het bedrijf uitzocht of de getuigenissen in de pers over grensoverschrijdend gedrag en een toxische bedrijfscultuur effectief klopten. Het dossier bevat kennelijk wel degelijk belastende informatie, maar over de inhoud rept Studio 100 niet “in het belang van alle betrokkenen”.

Verder laat het bedrijf noteren dat Steve Van den Kerkhof één van de drijvende krachten is geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren. “En daarvoor zijn wij hem erkentelijk.”

Bestuursvoorzitter Koen Clement neemt tijdelijk de functie van CEO over van de pretparkengroep met elf themaparken in vijf landen. In een gezamenlijke boodschap geven Gert Verhulst en Hans Bourlon - CEO’s van Studio 100 - toe dat de afgelopen periode tot nadenken stemt en dat ze alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100 Groep positief en aangenaam is en blijft.

“Samen met het hele Plopsa-team hopen wij deze bladzijde te kunnen omslaan.” Meester Mussche krijgt een dankwoord voor haar deskundigheid in haar door Studio 100 bestelde opdracht, maar het woord richten aan de slachtoffers doet het duo niet. Ook over wat er dan zal veranderen aan de werkomgeving binnen Plopsa, blijven Bourlon en Verhulst op de vlakte. Interviews geven ze niet.

“Om een schadevergoeding is het me niet om te doen”, zegt Régis d’Haenens. Beeld ID/ Joost De Bock

Régis D’haenens, gewezen aankoopdirecteur: ‘Je zou toch denken dat Verhulst en Bourlon na alle heisa voor de camera reageren in plaats van een droog statement te sturen?’

“Zéér vreemd”, zegt Régis D’haenens, gewezen aankoopdirecteur bij Plopsa, die getuigde over de “strafmeeting waarin Van den Kerkhof hem vernederde en papieren naar z’n hoofd smeet”.

“Je zou toch denken dat Verhulst en Bourlon na alle heisa voor de camera reageren in plaats van een droog statement te sturen? In hun plaats zou ik beschaamd zijn. Nadat de zaak in de aandacht kwam, heb ik behalve met Christine Mussche ook contact opgenomen met de juridische dienst van het bedrijf. Met succes, anderhalf uur lang heb ik samengezeten met topman Hans Bourlon en hij was héél begripvol voor wat ik had meegemaakt. Die menselijke kant herken ik niet in de manier waarop ze nu deze zaak afhandelen. Ik heb nooit om een schadevergoeding gevraagd, daar is het me niet om te doen.

“Ik heb ook altijd gezegd dat het zakelijke parcours van Van den Kerkhof heel straf is, maar het ging ten koste van veel mensen die onder hem en enkele andere bazen te lijden hadden. Excuses zouden daarom wel op hun plaats zijn. Om iets te verwerken heb je wel erkenning nodig.

“Er broeit wat bij de ex-werknemers, zo merk ik. Het zou me niet verbazen mochten wij binnenkort ook een gezamenlijke boodschap de wereld insturen zoals het huidige personeel deed na de aantijgingen tegen de CEO enkele weken geleden. Een oprechte boodschap deze keer, want het spandoek voor Van den Kerkhof dat na de eerste mediaberichten is opgehangen in het park, lag al lang klaar. Handtekeningen onder de steunbrief die in de kranten is afgedrukt, heeft Van den Kerkhof zelf geronseld met de boodschap: “Tekenen voor 14 uur graag”. Wie is er in zo’n angstcultuur dan zo zot om niet te tekenen?”

Steve Van den Kerkhof reageerde kort op Facebook op zijn ontslag. "Trots op wat we bereikt hebben met Plopsa, de beste rollercoaster in mijn leven in de afgelopen 23 jaar." Beeld Photo News

Naast Van den Kerkhof is ook een commerciële topman ontslagen, maar het hoofd van de financiële dienst zou aanblijven. “Nochtans waren de CFO en Van den Kerkhof twee handen op één buik”, zegt D’haenens. “Zij hanteerde dezelfde stijl en dus is het vreemd dat de CEO moet vertrekken op basis van de bedrijfscultuur en zij niet.”

Philip Cools, gewezen IT-manager: ‘Ik ben ontslagen en naar mijn gevoel was dat onterecht en een duidelijk gevolg van de bedrijfscultuur die er heerste’

Gewezen IT-manager Philip Cools heeft er ook het raden naar wat er in het rapport staat waaraan hij met z’n getuigenis meewerkte, maar dat deert hem niet. “Ik begrijp het wel, want je moet de getuigen ook anonimiteit garanderen bij zo’n onderzoek. Ik zit wel met een dubbel gevoel omdat er over ons, de slachtoffers, niets is gezegd. Ik ben ontslagen en naar mijn gevoel was dat onterecht en een duidelijk gevolg van de bedrijfscultuur die er heerste, maar ik denk dat ik het moet laten rusten. Hopelijk zal de toekomst voor wie wel nog voor Plopsa werkt door deze zaak erop verbeteren.”

Advocate Christine Mussche geeft geen commentaar op haar onderzoek, maar zou met de mededeling van Studio 100 over het ontslag van de CEO niets te maken hebben. Van den Kerkhof zelf reageerde op Facebook, maar ook bij hem geen blijk van schuldinzicht noch een boodschap aan wie getuigde over vernederingen en pesterijen. “Trots op wat we bereikt hebben met Plopsa, de beste rollercoaster in mijn leven in de afgelopen 23 jaar. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit mooie verhaal vorm te geven.”