Je zoon, niet bepaald een kei in spelling, moet nog altijd gokken: is het nu ijzer of eizer?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Boven het bed van je zoon hangt een oude wereldkaart. De Sovjet-Unie is er nog een groot groen vlak, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië staan er nog één en ondeelbaar op. Voor het slapengaan gebruiken jullie de kaart voor een dagelijkse quiz. Het helpt John John om alvast Indonesië van India te leren onderscheiden.

De confrontatie met de wereldkaart anno nu, die vanaf de schoolbanken komt toegewaaid, is groot. “Kosovo.” Hij spuwt het woord uit. “Waarom moet ik weten waar Kosovo ligt?” Die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Je beste argumenten heb je al ingezet toen de vraag kwam waarom hij Latijn of Frans moet kennen. “Op TikTok spreekt niemand Frans.” Het helpt niet dat ook jij moet gokken welke van de drie Baltische staten Letland is. En je Frans is ook al niet te best.

Zo ontvouwt zich in jullie gezin op zakdoekformaat de nieuwe schoolstrijd, bekend van krant en tv. In het ene kamp staat je geliefde, voorstander van een schoolsysteem waar kinderen zelf kunnen ontdekken hoe ze zich het beste kunnen ontwikkelen. In de andere hoek: jijzelf, verdediger van een klassieker onderwijs dat kinderen voorbereidt op een leven waarin ook niet alles in de schoot komt gevallen. Moeder versus vader. Een liefdevolle strijd om de ziel van het kind. Jullie kind, dat zich worstelt door een aardrijkskunde-atlas.

De school waar John John nu zit, sluit aan bij jouw visie. Dat is grotendeels toeval, want in Brussel moeten ouders limonade maken met de vruchten die de schoolloterij hen geeft. Het lessensysteem lijkt nog verrassend goed op dat uit jouw tijd. Dat stelt je gerust, terwijl het je lief sceptisch maakt, want de wereld is de voorbije 35 jaar niet gestopt met draaien. Dan lijkt het of jullie ‘s avonds thuis uitgeput op de bank De afspraak naspelen. Want ja hoor, ook jullie hebben het onderling voortdurend over De Lat en hoe hoog die mag liggen. Hoog genoeg, zodat je ambitie kweekt om erover te springen, vind jij. Niet zo hoog dat kinderen weigeren te springen, vindt zij.

Hoe komt het toch, had je twee jaar geleden gevraagd, toen John John nog op de lagere school zat, dat hij zo weinig taalhuiswerk kreeg. Nooit een keer zinsontleding, nooit spelling. De juf had gezucht. Ze had het ook wel anders gewild, maar de nieuwe leerplannen, ziet u... Het gevolg is dat je zoon, van zichzelf niet bepaald een kei in spelling en zelfstudie, nog altijd moet gokken tussen ijzer en eizer, en dat is helaas geen fictief voorbeeld.

Naast de oude wereldkaart hangt nu ook een tekening boven het bed. In de grillige driehoekige vorm kan een geoefend oog de contouren van België herkennen. Het is een kaart die jij voor hem tekende, met alle provinciegrenzen – en hoofdsteden, centrumsteden, rivieren en autowegen. “Had ik vroeger ook”, zeg je trots. John John kijkt je aan. Dit is het moment waarop je zoon beseft dat zijn vader vroeger een nerd was.