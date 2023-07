‘Je zoon die beademing moet krijgen. De grond onder mij scheurde open’: tien openhartige antwoorden op de vragen van Proust

Honderden bekende Vlamingen beantwoordden inmiddels ‘De vragen van Proust’, gebaseerd op het vriendenboekje van schrijver Marcel Proust. Wie zijn zij in het diepst van hun gedachten? Wij bundelden enkele passages uit tien openhartige interviews.

Griet Op de Beeck: ‘Ik kan niet zeggen dat mijn leven mislukt is omdat ik geen kinderen heb’

“Vind ik het jammer dat ik geen kinderen heb? Ik vind het jammer dat het geen bewuste keuze is geweest. Ik had zo weinig vertrouwen in mijzelf. Niet dat ik mijn kinderen iets zou aandoen, zeker niet, maar het zó goed willen doen dat je alles om zeep helpt, dat had bij mij echt wel kunnen gebeuren. Ik zou het vreselijk gevonden hebben mocht ik onveilig gehechte kinderen hebben omdat ik mijn eigen sores nog niet had opgelost.

“Ik kon dat toen in die termen niet benoemen, maar ik denk dat ik daarom onbewust heb geweigerd om moeder te worden, ook al was ik met iemand die heel graag kinderen wilde. Dat was geen goed idee geweest, voor niemand. Maar ik kan niet zeggen dat mijn leven mislukt is omdat ik geen kinderen heb. Ik zou het heel erg vinden mocht het nu zo’n soort gapend gat zijn, dat is het gelukkig echt niet.”

“Ik wil heel oud worden, 112, omdat ik het complete leven wil ervaren. Dat cijfer zit ergens in mijn hoofd, en zo leef ik, met dat idee. Want als je zo denkt, is er voor alles nog tijd genoeg. We hebben er allemaal een handje van weg om onszelf te veel druk op te leggen. Heel die truut van ‘je bent dertig en moet al een huis hebben gekocht’, dat is toch zot. Je moet begot op je achttien beslissen wat je de rest van je leven wil doen. Slechts een paar mensen kunnen dat. Het is heel normaal om zoekend te zijn. Dus ik wil oud sterven.”

“En dan is er mijn broertje dat gestorven is. Ik was 6 en hij was 3. Hersenvliesontsteking. Mijn ouders waren van de ene dag op de andere hun kind kwijt. Zo snel is het gegaan. Ik herinner mij daar nog flarden van. Je bent 6 jaar en ervaart die moeilijke tijd op een andere manier, denk ik. Maar hoe dan ook, dat neem je mee. Mijn zoontje Cyril was zes maanden oud en moest dringend naar het ziekenhuis met een zware RSV-infectie. Dan zie je die film terugkeren. Je zoon die in een ambulance wordt gelegd, die beademing moet krijgen... De grond onder mij scheurde open. Een gigantisch ravijn dat vuur en lava spuwde.”

“Ik zou het fijn vinden om nog eens in een samenleving terecht te komen die waarde hecht aan cultuur en geest. Ik ken zoveel intelligente, belezen, ontwikkelde mensen die deze samenleving zo beu zijn, daar zulke weerzin voor voelen. Die natuurlijk wel hun geld moeten verdienen en daarom meedraaien, en tegelijkertijd maar weinig geloven in wat ze doen. Die de geringe rol die cultuur en de grote filosofische vragen spelen in de publieke sfeer, hard betreuren. Dat louter cijfermatig, prestatiegericht denken is zo hol, zo leeg, zo dom. Dat daar eens een kentering in komt, zonder dat daar een catastrofe aan vooraf moet gaan, dat zou ik nog willen meemaken.”

“Ik herinner me nog dat we de eerste keer in het UZ Leuven aankwamen en zijn teruggestuurd omdat er geen plaats was. Dan zit je in de auto met een skelet bijna, en vraag je je af of je de terugrit nog haalt. Hoeveel dagen kun je dit nog volhouden op die manier?

“Immense wachtlijsten. De machteloosheid van de medische wereld, die alles uit de kast haalt om mensen te helpen, hoedje af, maar de middelen zijn er niet. Hoe schrijnend is dat? 25.000 jongeren met psychische problemen staan op wachtlijsten om geholpen te worden. Wat een impact heeft dat op onze samenleving? Dat gaat niet alleen over die 25.000, maar ook over hun families, vrienden, kennissen. Moeten we ons daar niet voor schamen?”

“Mijn ouders wisten niet wie ik eigenlijk was, ik leefde in een leugen en was voortdurend bang dat ze er op een dag achter zouden komen. Voor mij was dat een heel zware periode omdat ik mezelf niet accepteerde. Ik worstelde met mijn geaardheid. Ik vroeg me af of ik wel oké was. Stel je voor: ik was het kind van een Braziliaanse moeder en een Italiaanse vader, allebei strenggelovig. In hun ogen was ik obsceen. Ik was de duivel.

“Dus dat was de moeilijkste periode, tussen mijn 19de en 21ste. Ook omdat ik zag hoe zwaar mijn ouders het hadden met mijn coming-out. Voor mijn vader sloeg het in als een bom. Het was als een uppercut die hij totaal niet had zien aankomen. Mijn moeder had het altijd wel vermoed, maar wilde het niet geloven. Maar de tijd verstrijkt en ze zien dat hun zoon nog altijd dezelfde is, hij heeft alleen een andere seksuele voorkeur, en alles komt in orde.”

“Ik vind mijn scheiding een geslaagd deel van mijn leven, mijn huwelijk ook, de manier waarop we het hebben afgerond ook, het heeft alleen wat te lang geduurd. En daardoor kan ik wel zelfcompassie voelen. Ik ben er te lang in blijven zitten en dat kan mij verdrietig maken. Mensen denken vaak: je hebt verdriet omdat je relatie mislukt is, maar dat heb ik helemaal niet. Ik ben verdrietig omdat er veel gebeurd is dat eigenlijk niet had moeten gebeuren. Niet dat er drama’s gebeurd zijn, maar misschien was het wel beter geweest voor ons allemaal hadden we de tijd niet nodeloos liggen rekken.”

“Liefde voor een partner en een amoureuze relatie, niet voor mij. Ik denk niet, en dat is zeer jammer en pijnlijk voor de mensen die met mij samen zijn geweest, dat ik ooit van iemand écht gehouden heb. Zij ook niet van mij hoor. Misschien heb ik de verkeerde uitgekozen, kan ook, geen probleem. Dat houdt me eigenlijk helemaal niet bezig. Ik ben daar ook heel duidelijk in: als iemand mij wil versieren, zal ik heel snel zeggen: ik vind dat allemaal heel leuk, dat spelen en zo, maar ik ben geen wifey material. Allesbehalve. Die deur blijft dicht.

“Ik zal ook niet trouw zijn. Dat kan ik niet. Ik schaam mij daar ook niet voor. Kijk, ik ga je bedriegen, waarschijnlijk al na twee dagen, want dat is wie ik ben. Fysiek ben ik niet trouw, dat werkt niet voor mij. Heel dat trouwe gedoe, waar is dat eigenlijk goed voor?”

“De eerste keren toen ik op een podium stond, was ik heel zenuwachtig. Je moet al die teksten onthouden en je doet hard je best, maar dan krijg je recensies en die gaan helemaal niet over je muziek of over je teksten, maar over hoe je eruitziet en over hoe mensen vinden dat je overkomt. Dingen waar je geen vat op hebt. Dat was best lastig. Tot je op een dag inziet: die mensen hier hebben een kaartje gekocht, die willen alleen maar dat jij het zo goed mogelijk doet, wat je doet. En dat klinkt simpel, maar dat was voor mij een knop die ik toen omdraaide: ik hoef niet iets te verkopen, ik hoef niet te zijn wat ik niet kan zijn. Ik ben gewoon wie ik ben en dat is genoeg.”

“Ik heb me onlangs nog afgevraagd of ik nu echt alles uit het leven heb gehaald. Neen, misschien niet. Ik heb bijna altijd ten dienste gestaan van anderen, van mijn fans.

“Het mooiste voorbeeld: op een van mijn optredens kreeg mijn mama een hartinfarct. Terwijl ze met de mug werd weggevoerd, werd ik gevolgd door een cameraploeg van de VRT, voor een reportage. Er stond een rij van zeker tweehonderd mensen aan te schuiven voor een handtekening. De dokter zei: ‘Blijf rustig, je kunt nu niets doen, ze moeten haar eerst onderzoeken.’ Dat is zwaar hoor, altijd maar blijven glimlachen. Want mensen hebben geen boodschap aan hoe moeilijk je het hebt. Zij willen op dat moment zelf hun zorgen vergeten, daarom komen ze naar een concert. Eigenlijk had ik meteen moeten zeggen: stop, ik ga mee.”

