Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

In de spiegel kijk je naar je zoon terwijl hij zijn tanden poetst. “Eigenlijk is het gek”, zeg je. “Waarom moet je de formule over het volume van een cilinder nu uit het hoofd kennen? Je kan het toch ook gewoon opzoeken als je dat nodig hebt.” Je glimlacht. Je ziet hem ook glimlachen. Hij knikt, nog met de borstel in de wangen. Jullie weten: dit is een typische redenering voor hem, niet voor jou.

De gemeenschappelijke glimlach voelt als een bevrijding na alweer een lastige dag. Het stuitert rond. Het roept. Het spreekt tegen. Het is een kind dat voor het eerst een examenperiode doormaakt. Daartegenover staat een vader die op de limieten botst van zijn hulpvaardigheid. Nog het liefst zou je de examens zelf doen in zijn plaats, zoals je ‘s ochtends discreet ook nog altijd de vuile onderbroeken verzamelt op de kinderkamers.

Je lief kijkt sceptisch toe. Ze zegt: “Hij moet het toch zelf een keer leren, hoor”, en het is niet helemaal duidelijk of dat over de oefeningen meetkunde of het rondslingerende ondergoed gaat. Maakt niet uit, een dag later zit ze zelf haar zoon, met handen, voeten en alle liefde van de wereld, het verschil tussen een voedselketen en een voedselpiramide uit te leggen.

Het is vreemd. Zovele herinneringen aan pietluttigheden uit je kindertijd zitten nog helder in je hoofd. Maar over hoe jij die eerste examenperiodes beleefde, weet je niks meer. Lag je wakker van de Latijnse woordenlijst? Studeerde je flink voor wiskunde waar in jouw geval geen behelpen aan was? Of juist niet? Liet je het lopen uit wanhoop? Geen idee. Je vermoedt dat je braaf je best deed, want zo was jij er wel eentje.

John John knikt en luistert. Tot hij niet meer knikt en luistert. Dan wipt hij weg van de bureautafel om een balletje tegen de muur te gaan slaan. Je roept. Je weet dat roepen geen zin heeft. Je roept niettemin. Waarom doet hij nu niet gewoon wat je vraagt?

Een kind is geen duplicaat van jezelf. Dat is wat opvoeden spannend maar soms ook lastig maakt. Opvoeding is geen wetenschappelijk onderzoek in een vacuümruimte. Je geeft door wat je zelf gekregen hebt - je kennis, je liefde, je gebreken en je kleine kantjes. Het resultaat blijft ongewis. Geen twee keer krijg je dezelfde uitkomst, zelfs niet in een gezin. Je zou naar jezelf willen roepen. Waarom toon je niet wat meer begrip?

Nu staan jullie hier, samen, voor de badkamerspiegel. Het stof is neergedaald, het geroep is verstomd. Jullie hebben in je hoofd allebei gedaan wat mogelijk is. Je pakt je zoon bij de breder wordende schouders en fluistert: “Zou het kunnen dat je een beetje zenuwachtig bent?” Hij knikt.

Je kijkt nog eens naar hem in de spiegel. Misschien lijkt hij toch beter op jou dan je zelf vermoedt.