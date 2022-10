‘Je stort nét niet in? Dan heb je misschien een burn-on’: 9 verhalen uit de weekendkrant

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. ‘Je bent chronisch net niet aan het instorten’: wat is een ‘burn-on’?

Wie zwaar uitgeput is en alleen gericht op verplichtingen maar niet crasht, heeft misschien een ‘burn-on’. “Dan ben je chronisch net niet aan het instorten omdat presteren zo belangrijk voor je is. Je functioneert, maar lijdt”, schrijven drie (ervarings)deskundigen. Vlaamse experts plaatsen wel wat vraagtekens.

‘Burn-on’ kenmerkt zich volgens hen door “niet kunnen uitschakelen en dwangmatig gericht zijn op werkprestaties en zelfverbetering terwijl je je eigenlijk permanent ontoereikend voelt”.

Maar in tegenstelling tot een burn-out, waarbij je op een gegeven moment totaal niet meer verder kunt, zou een burn-on doorgaans niet tot uitvallen leiden. Lees het artikel.

2. ‘Wij zijn met onze eiwitten een wereldprobleem aan het oplossen, maar de overheid houdt ons tegen’

De Belgische start-up Paleo is erin geslaagd om de eiwitten die vlees zijn typische kleur én smaak geven te produceren zonder dat daar één dier bij komt kijken. Een wereldprimeur.

CEO Hermes Sanctorum: “We spelen in de Champions League van de innovatie. De vleessmaak is nog uitgesprokener meaty dan bij rund.” Lees het artikel.

3. ‘Al mijn geld is op. Ik ben zakelijk echt een nul’

Een sneer van zijn moeder leerde hem: lach nooit met de smaak van andere mensen. In de memoires Met vallen en opstaan duikt muziekproducer Jean Blaute (70) in zijn rijke carrière. “Ik moest altijd om geld schooien om een plaat te maken.”

“Ik wilde eigenlijk geen autobiografie schrijven. Maar men had mij dat al een paar keer gevraagd, maar ik citeerde dan altijd Mark Eyskens: ‘Pas op met een autobiografie. Als je ze te vroeg schrijft, heb je geen vrienden meer. En als je ze te laat schrijft, geen lezers’.”

Lees het interview.

4. Nu het monogame ideaal onder druk staat: is seksuele trouw wel het belangrijkste in de liefde?

Vreemdgaan komt bij 20 à 25 procent van de Vlaamse koppels voor, meldt Sensoa. Is monogamie passé en kunnen we maar beter wennen aan een scheve schaats op zijn tijd? Maar hoe hou je dan je relatie op de rails? “Wij zien seks met een ander nu als extraatje.”

“Ontrouw is een ervaring die gelaagd en vertakt is. Er bestaat geen one-size-fits-all-model voor. 85 procent van de mensen kwam er al mee in aanraking. Je kunt dus onmogelijk volhouden dat wie vreemdgaat, slecht is.” Lees het artikel.

5. Waarom de complotten van Thierry Baudet niet alleen maar om te lachen zijn

Geen politicus in Nederland of België zit dieper in het konijnenhol van het complotdenken dan Thierry Baudet. Toch weet de leider van het rechts-radicale Forum voor Democratie goed wat hij doet.

“Ik geloof dat we worden bestuurd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen”, vertelde hij vorige week aan de Amerikaanse complotsite Geopolitics & Empire. De Amerikaanse complotdenker David Icke populariseerde dit idee als een variant van het oude antisemitische idee van het Grote Joodse Complot.

Toch blijft lacherigheid ongepast, schrijft hoofdcommentator Bart Eeckhout. Intussen al meer dan een decennium is Thierry Baudet een spil in het publieke debat. Lees het artikel.

6. ‘Elke 0,1 graad is het waard om voor te vechten’: hoe kijkt de klimaatbeweging naar de eigen toekomst?

Klimaatactivisten liepen zich warm voor de klimaatmars afgelopen zondag. Hoe kijkt de klimaatbeweging na de blokkade van TotalEnergies en de soepstunt naar de staat van het klimaat en de eigen toekomst? “Ik denk dat veel meer mensen naar burgerlijke ongehoorzaamheid zullen grijpen.”

“Martin Luther King werd destijds door veel mensen ook niet gezien als de held die hij vandaag is.” Volgens architecte Jolien Paeleman (38), lid van klimaatactiegroep Extinction Rebellion, is het normaal dat acties zoals die van Just Stop Oil, waarbij jongeren soep gooiden op Van Goghs Zonnebloemen, veel weerstand oproepen.

Ook Extinction Rebellion kiest voor burgerlijke ongehoorzaamheid. “De geschiedenis zal over die acties oordelen”, denkt Paeleman. Lees het artikel.

7. Erika Vlieghe: ‘We hebben het mensen nodeloos moeilijk gemaakt’

We zitten ondertussen in de – even tellen – achtste coronagolf. Hoe staan we ervoor? Is die vierde prik echt nodig? Komen er ooit opnieuw maatregelen? Erika Vlieghe, oud-voorzitter van de GEMS, gaat geen enkele vraag uit de weg. Maar eerst moet haar iets van het hart.

Erika Vlieghe is boos. Op de interviewer, om precies te zijn. “Noem het korzelig”, lacht ze. “Ik ben een beetje korzelig. U hebt foute informatie verspreid, en ik vind het belangrijk om die recht te zetten.”

Vorige week schreef de krant: “Het is ongehoord en onverdraaglijk dat dezélfde experts die de crisis hielpen bestieren, hun eigen adviezen doorlichten.”

“En dat klopt niet”, aldus Vlieghe. Lees het interview.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft altijd zichzelf: vol gas vooruit. “Er moeten op korte termijn nieuwe kerncentrales gebouwd worden.”

“Ik ben deze discussie echt beu. Ik zeg u - met zekerheid - dat we met maar twee kerncentrales stroomtekorten zullen hebben in de winter van 2025-2026. En je moet mij, monsieur Bouchez, niet geloven.”

“Kijk naar de rapporten. Of kan iemand me eens uitleggen hoe we 50 procent van onze stroomproductie gaan vervangen als we straks allemaal elektrisch moeten rijden en warmtepompen moeten installeren? Laten we deze situatie alstublieft ernstig nemen.” Lees het interview.

9. Op de eerste woke-lezing van Bart De Wever (N-VA) in Leuven: ‘Vlaams Belang is de pornoboer in dit verhaal’

Wat is nu eigenlijk het probleem van Bart De Wever met woke? In Leuven trok de N-VA-voorzitter donderdag ruim anderhalf uur uit om die vraag te beantwoorden. “Vlaams Belang is de pornoboer in dit verhaal.”

De Wevers openingszet: een opsomming van - veelal buitenlandse - voorbeelden van hoe woke volgens hem de academische wereld in zijn greep heeft genomen. “Hierdoor wordt de klassieke intolerantie aan de universiteiten, met de idee dat links moreel superieur is aan rechts, vervangen door iets dat veel verder gaat.”

Iets wat volgens De Wever “een totalitair karakter” begint te krijgen. Lees het artikel.