‘Je moet niet lang zoeken. In dit metrostation kun je bijna alle soorten drugs kopen’

In de Brusselse metrostations werden dit jaar al 70 procent meer drugsfeiten gemeld dan vorig jaar. De MIVB slaat een noodkreet: ‘Door het koude weer zitten meer mensen binnen en zijn er meer problemen.’

Langs de trappen van het Brusselse metrostation Kruidtuin is het nooit ver zoeken naar aluminiumfolie. Aan weerszijden van de centrale gang liggen daklozen op bedden of in tentjes te schuilen voor de winterprik. “Wij kennen hier iedereen”, zegt Vanessa, die samen met haar vriend Nabil hele dagen op een matras in het station slijt.

Vanessa’s veelvuldige tandengeknars heeft haar gebit aangetast. Ook nu bevindt ze zich in een roes. Ze gebruikt al vijf jaar heroïne, vertelt ze, Nabil nog langer. “Waar ik het haal? Er is hier beneden een tent waar je bijna alles kunt kopen. En anders ga ik wel naar Ribaucourt, daar moet je ook niet lang zoeken.”

Het gaat de verkeerde kant uit met het druggebruik in de hoofdstad, en dat is ook steeds duidelijker te merken in de metrostations. Dit jaar waren er al 70 procent meer meldingen van drugsfeiten in Brusselse metrostations dan in dezelfde periode van 2021.

Metrodienst MIVB vraagt om hulp van de Brusselse regering. “Als maatschappij proberen wij het openbaar vervoer zo veilig mogelijk te organiseren”, zegt woordvoerder Guy Sablon. “Maar we zien dat het probleem ons overstijgt. Dit vraagt om oplossingen op elk niveau.”

Nergens wordt dat duidelijker dan in metrostation Ribaucourt, waar zware gebruikers van heel Brussel zich komen bevoorraden. Dat gebeurt ook en plein public. Op Twitter ging vorige week een foto viraal van een achttal mannen die op de trappen van het metrostation openlijk drugs gebruikten.

Onveiligheidsgevoel

“Ik zie dat hier wekelijks”, zegt pendelaar Bouchra (38). “Ik moet nu eenmaal gebruikmaken van dit station, maar aangenaam is het hier niet. Soms ligt hier ’s ochtends urine, of zelfs uitwerpselen. En op de trappen naar de metro zie ik bijna dagelijks mensen harddrugs gebruiken. Ik word gelukkig niet lastiggevallen, maar erg veilig voel ik me hier toch niet altijd.”

De veiligheidspatrouille van de MIVB doet extra patrouilles aan het station. “We hebben hier vorige week nog twintig man moeten buitenzetten”, zegt een beveiligingsagent. Een aantal gebruikers gooide ammoniak op de agenten. “Er zijn hier natuurlijk al langer problemen. Maar door het koude weer zitten meer mensen binnen, en dus zien we het druggebruik hier toenemen.”

Niet veel later blijkt hoe kortstondig het effect van zo’n patrouille is. Zodra de agenten vertrokken zijn, wandelen druggebruikers gewoon opnieuw het metrostation binnen.

Aan metrostation IJzer, een halte verderop, is het volgens metrogebruiker Sara (32) niet veel anders. “Als hier geen agenten zijn, wordt er gewoon drugs gedeald op de trappen. Ik zit hier nooit graag, maar ik kan helaas geen ander metrosta­tion gebruiken.”

Tot voor kort was ook metrostation Beurs een plek waar hevig gedeald werd. Het station bestond dan ook uit tal van kleine hoekjes en gangen, waardoor gebruikers en dealers makkelijk uit het zicht van de politie bleven. Bij de grote verbouwingen aan het metrostation was druggebruik tegengaan dan ook een van de voornaamste bekommernissen.

“Ook bij andere metrostations die we renoveren besteden we daar aandacht aan”, zegt Sablon. “Helaas zien we dat de gebruikers zich daarna gewoon verplaatsen naar een ander station.”

Taskforce

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil een taskforce samenroepen met de politie, veiligheidsdiensten en sociale diensten. Samen zullen ze een actieplan uittekenen, al kan dat volgens haar kabinet nog enige tijd in beslag nemen. “We willen de problemen eerst helder in kaart te brengen en dan aan oplossingen werken”, zegt woordvoerder Pieterjan Desmet.

De MIVB stelt alvast vast dat de huidige aanpak, met frequente patrouilles en camerabewaking, op limieten stuit. “Het druggebruik in metrostations als Ribaucourt weerspiegelt nu eenmaal wat zich in de wijk erboven afspeelt. Met alleen repressieve acties komen we er blijkbaar niet.”

Dat beaamt vzw Transit, een Brussels organisatie die opvang, materiaal en therapie aanbiedt voor mensen met een drugsverslaving. Waar de organisatie in 2015 nog maar 600 crackpijpjes uitdeelde aan gebruikers, waren dat er vorig jaar al 14.300.

“Dat is voor een groot stuk omdat we onze diensten in die periode uitgebreid hebben”, zegt woordvoerder Bruno Valkeneers. “Maar we zien ook wel dat het crackgebruik serieus is toegenomen.”

Transit runt een opvangcentrum voor drugsverslaafden met twintig bedden. Maar de nood blijkt een pak groter. “We hebben vandaag een wachtlijst van drie tot vier maanden. Dat is een eeuwigheid bij mensen die op straat leven. Die spelen we op dit moment dus gewoon kwijt.”

De organisatie opende dit jaar een gebruikersruimte in de hoofdstad en werkt dan ook aan een nieuw opvangcentrum aan de kanaalzone, vlak bij metro Ribau­court. Vanaf 2025 zouden drugsverslaafden daar terechtkunnen voor opvang, veilig materiaal maar vooral ook therapie.

“Het gaat erom dat we die mensen weer in contact brengen met medische hulpverleners. Dat we hun papieren in orde kunnen brengen en kijken of ze recht hebben op een uitkering of huisvesting. Dan pas creëer je een context waarin mensen kunnen werken aan hun verslaving.”